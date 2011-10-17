TTNET'ten yeni bir sosyal sorumluluk projesi: "Geleceğini Netleştir"



TTNET'in ödüllü projesi "TTNET'le Geleceğini Netleştir"'in yeni dönemi başladı. 2011 yılı sonuna kadar Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin gibi birçok şehre gidilecek. Bugüne kadar 66 ilde 84 üniversiteden 61 bin öğrenciye eğitim verilen proje kapsamında bu yıl 30 üniversitede 10 bini aşkın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

TTNET,eğitim alanında gerçekleştirdiği projelere devam ediyor. TTNET'in, 66 şehirde 61 bin öğrenciye ulaşan ödüllü projesi "TTNET'le Geleceğini Netleştir"in yeni dönemi başladı. Yeni dönemde 30 üniversitede 10 bini aşkın gence ulaşılması hedefleniyor.



2010 yılının Mart ayında başlatılan Geleceğini Netleştir projesiyle şu ana kadar 84 üniversitede 61 bin öğrenciye ulaşıldığı belirtilirken, bu yıl içinde de üniversite hayatında ve kariyerinde fark yaratmak isteyen binlerce öğrenciye benzer imkanlar sunulacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, üniversite öğrencilerine bilişim sektörü hakkında bilgiler aktarılıyor. Sektördeki son gelişmeler ve trendler paylaşılarak üniversite gençliği bu alanlarda proje üretmeye teşvik ediliyor. Gençlere PDA Danışmanlık ve ELT Yurtdışı Eğitim Danışmanlık şirketinin uzman eğitimci kadrosu tarafından kişisel gelişim eğitimleri verilerek, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeleri için ipuçları sunuluyor.



"TTNET'le Geleceğini Netleştir" projesi kapsamında; 2010 yılında 45 bin km, 2011 yılının ilk döneminde yaklaşık 20 bin km yol alındı. Önümüzdeki dönemde 15 bin km daha yol yapılacak. Yıl sonuna kadar çeşitli illerde 30 üniversitede 10 bini aşkın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 2011 yılı tamamlandığında projenin başlangıcından bu yana 76 farklı ildeki 95 üniversitede 140 etkinlik gerçekleştirilmiş olacak. Yıl sonuna kadar Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin gibi Doğu illerine de gidilecek.