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TTNET'ten yeni bir sosyal sorumluluk projesi: "Geleceğini Netleştir"

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET'in ödüllü projesi "TTNET'le Geleceğini Netleştir"'in yeni dönemi başladı. 2011 yılı sonuna kadar Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin gibi birçok şehre gidilecek. Bugüne kadar 66 ilde 84 üniversiteden 61 bin öğrenciye eğitim verilen proje kapsamında bu yıl 30 üniversitede 10 bini aşkın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
TTNET,eğitim alanında gerçekleştirdiği projelere devam ediyor. TTNET'in, 66 şehirde 61 bin öğrenciye ulaşan ödüllü projesi "TTNET'le Geleceğini Netleştir"in yeni dönemi başladı. Yeni dönemde 30 üniversitede 10 bini aşkın gence ulaşılması hedefleniyor.  

2010 yılının Mart ayında başlatılan Geleceğini Netleştir projesiyle şu ana  kadar 84 üniversitede 61 bin öğrenciye ulaşıldığı belirtilirken, bu yıl içinde de üniversite hayatında ve kariyerinde fark yaratmak isteyen binlerce öğrenciye benzer imkanlar sunulacak.
Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, üniversite öğrencilerine bilişim sektörü hakkında bilgiler aktarılıyor. Sektördeki son gelişmeler ve trendler paylaşılarak üniversite gençliği bu alanlarda proje üretmeye teşvik ediliyor. Gençlere PDA Danışmanlık ve ELT Yurtdışı Eğitim Danışmanlık şirketinin uzman eğitimci kadrosu tarafından kişisel gelişim eğitimleri verilerek, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeleri için ipuçları sunuluyor.

"TTNET'le Geleceğini Netleştir" projesi kapsamında; 2010 yılında 45 bin km, 2011 yılının ilk döneminde yaklaşık 20 bin km yol alındı. Önümüzdeki dönemde 15 bin km daha yol yapılacak. Yıl sonuna kadar çeşitli illerde 30 üniversitede 10 bini aşkın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 2011 yılı tamamlandığında projenin başlangıcından bu yana 76 farklı ildeki 95 üniversitede 140 etkinlik gerçekleştirilmiş olacak. Yıl sonuna kadar Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin gibi Doğu illerine de gidilecek.  

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BÖCCÜK ♂ 7 yıl en beğenilen
Önce internet sorunlarını çözsün TTNET.Sonra geleceğimizi netleştiririz.
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serdarcenk 7 yıl
TTnet bu; değil sosyal projeler, eve kadar fiberoptik kablo döşeseler (bedava olsa) dahi, abartmıyorum!!! yine de bir değil birkaç kez düdüklemiş oldukları için, Şener Şen'in dediği gibi; Babanı da sevmezdim, seni de sevmem...TTnet
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cherami 7 yıl
Bari verdiğim paraya Aldığım Hizmet Deyse..Sosyal Hizmetleri nekadar çoğaldı bu ara farketmiyormusnuz bu demek oluyorki TTNET Devlete vergi ödemek yerine vergiden yırtmak için sosyal projelere kaçıyor.Malum devlet sosyal Projelere destek olanlardan vergi Almıyor...yada minimum düzeyde Alıyor.Bu açıdan Bakınca TTNET sosyal Projelerle Halka Hizmet Etmenin derdinde değil vergiden yırtmanın ve bu sosyal Hizmet Olayından şuanda bu sitede yapıldığı gibi Reklam Olarak prestij sağlamanın derdinde...Bedava Reklam Fenamı Ttnet için..
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Næccm 7 yıl
benim süper bi fikrim
edit:internet koptu telefondan yazıyorum.açık ve net heralde
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DH Misafiri 7 yıl
Allah TTNet'in ulaştığı Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin'deki çocuklara yardım etsin.
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DH Misafiri 7 yıl
TTNet in bu vasat kampanyaları beni öldürüyor, sanki atomu parcalamayı keşfetmıs gıbı. TTNET deyin tüylerim çamaşırımı deliyor edeta... :(
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl en beğenilen
Önce internet sorunlarını çözsün TTNET.Sonra geleceğimizi netleştiririz.
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kingo_disco 7 yıl
TTNET le geçmişim karardı geleceğim nasıl netleşsin
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