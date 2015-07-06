TÜBİTAK, AMOLED ekran geliştirmeye başlıyor

Son dönemde proje konusunda vites artıran TÜBİTAK, mobil dünyada çok tanınan yeni bir teknolojiyi daha ülkemizde geliştirmek için düğmeye basıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açıklamaya göre kurum AMOLED ekran geliştirmeye başlıyor.





Active Matrix Organic Light Emitting Diode olarak da tanımlanan AMOLED ekranlarda LCD ekranların aksine her piksel kendi ışığını yaydığı için ayrıca bir aydınlatmaya gerek kalmıyor. Bunun sonucunda çok ince ve enerji verimliliği yüksek ekranlar ortaya çıkıyor. Ayrıca AMOLED ekranlarda daha net ve canlı renkler elde edilebiliyor.





TÜBİTAK bünyesinde AMOLED ekran geliştirilmesi için TÜBİTAK-MAM-ME Fotonik Teknolojiler Grubu çalışma yapıyor. "320x240 Piksel RGB AMOLED Aviyonik Ekran Geliştirilmesi" adını taşıyan proje 1 Mart 2015 tarihinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (ARDEB-KAMAG 1007 Programı) kapsamında kabul edildi ve 17 Nisan 2015 tarihinde de resmen projeye başlandı.





Projede 320x240 piksel çözünürlükte AMOLED ekran geliştirilmesi planlanıyor. Şu anda mobil dünyada 2K AMOLED ekranların varlığı düşünüldüğünde TÜBİTAK için küçük bir adım ancak ülkemiz için büyük bir adım değerlendirmesini yapabiliriz.





AMOLED ekranlar nerede ve nasıl kullanılacak, Samsung gibi büyük bir üretim platformu mu kurulacak bunlar tabi çok sonra konuşacağımız şeyler. Ancak proje kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu ekranların müşterisi kurum konumunda. Yani ilk üretim örnekler bu bakanlığa tedarik edilecek.

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/haber/320240-piksel-rgb-amoled-aviyonik-ekran-gelistirilmesi-projesinin-acilis-toplantisi