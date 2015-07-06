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TÜBİTAK, AMOLED ekran geliştirmeye başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TÜBİTAK, AMOLED ekran geliştirmeye başlıyor

Son dönemde proje konusunda vites artıran TÜBİTAK, mobil dünyada çok tanınan yeni bir teknolojiyi daha ülkemizde geliştirmek için düğmeye basıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açıklamaya göre kurum AMOLED ekran geliştirmeye başlıyor. 

Active Matrix Organic Light Emitting Diode olarak da tanımlanan AMOLED ekranlarda LCD ekranların aksine her piksel kendi ışığını yaydığı için ayrıca bir aydınlatmaya gerek kalmıyor. Bunun sonucunda çok ince ve enerji verimliliği yüksek ekranlar ortaya çıkıyor. Ayrıca AMOLED ekranlarda daha net ve canlı renkler elde edilebiliyor. 

TÜBİTAK bünyesinde AMOLED ekran geliştirilmesi için TÜBİTAK-MAM-ME Fotonik Teknolojiler Grubu çalışma yapıyor. "320x240 Piksel RGB AMOLED Aviyonik Ekran Geliştirilmesi" adını taşıyan proje 1 Mart 2015 tarihinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (ARDEB-KAMAG 1007 Programı) kapsamında kabul edildi ve 17 Nisan 2015 tarihinde de resmen projeye başlandı. 

Projede 320x240 piksel çözünürlükte AMOLED ekran geliştirilmesi planlanıyor. Şu anda mobil dünyada 2K AMOLED ekranların varlığı düşünüldüğünde TÜBİTAK için küçük bir adım ancak ülkemiz için büyük bir adım değerlendirmesini yapabiliriz. 

AMOLED ekranlar nerede ve nasıl kullanılacak, Samsung gibi büyük bir üretim platformu mu kurulacak bunlar tabi çok sonra konuşacağımız şeyler. Ancak proje kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu ekranların müşterisi kurum konumunda. Yani ilk üretim örnekler bu bakanlığa tedarik edilecek.  

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/haber/320240-piksel-rgb-amoled-aviyonik-ekran-gelistirilmesi-projesinin-acilis-toplantisi Yorum Yaz
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profecco 4 yıl en beğenilen
1.hayvanat bahçesinden tübitak'a müdür atandı.
2.senin projen işe yaramaz denilen kız google'nin açtığı yarışmada birinci oldu.
bundan sonra ne yapsa şüpheyle bakılır. birisi de çıksın hayır öyle olmadı desin hadi bakalım :)
1.hayvanat bahçesinden tübitak'a müdür atandı.2.senin projen işe yaramaz denilen kız google'nin açtığı yarışmada birinci oldu.bundan sonra ne yapsa şüp...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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savasserter 4 yıl
Tübitak bu işi festel e arge masrafı çıkmasın diye yapıyor olabilir mi? Bugünlerde hangi taşı kaldırsan altından festel çıkıyor.
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profecco 4 yıl matraxzalim
bakış açını sen genişlet. türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumunda müdür yardımcılığına getirilen adam bilimden tamamen uzak bir bölümden mezun. googleye girip bir araştırma yapıp bakış açını genişletebilseydin biyolog dostum adamın ilahiyat mezunu olduğunu anlardın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bakış açını sen genişlet. türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumunda müdür yardımcılığına getirilen adam bilimden tamamen uzak bir bölümden mezun. googleye...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Mr. Jingles 4 yıl
Öyle bir montaj teknolojisi dünyada yok. Bir kere teknik olarak mümkün değil. Hece gece kesip kelimeleri yapıştırmakla olacak bir şey değil. Çünkü kelimelerin konuşma sırasındaki tonlamalarına bakarsanız en ufak bir uyumsuzluk bulunmadığını görebilirsiniz. Ses kayıt teknolojileri ile uğraşan kimse buna montaj demez. Hece gece kesilip yapılabilecek bir şey değil bu. O kelimeleri başka başka konuşmalardan alıp yapıştırmış olsalardı kelime tonlamalarındaki farklılık mutlaka farkedilirdi. TÜBİTAK montaj demiş peki TÜBİTAK kimin elinde? Bu durumda evet bu montaj değil gerçek demesini mi bekliyorsunuz? Yabancı ülkelerdeki kuruluşlar bunun montaj olmasının imkansız olduğunu belirttiler. Ben tarafsızlığını yitirmiş, hükümetin kuklası haline gelen TÜBİTAK'a mı inanacağım yoksa tarafsız olan güvenilir kuruluşlara mı?
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V2 4 yıl
Tubitak isin içindeyse ondan bir sey çıkmaz. Kusura bakmayin fail projelerle devletten para alma kurumudur tübıtak..
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The World is Yours... 4 yıl ekrem71
ekrem71


 

Son dönemde proje konusunda vites artıran TÜBİTAK, mobil dünyada çok tanınan yeni bir teknolojiyi daha ülkemizde geliştirmek için düğmeye basıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açıklamaya göre kurum AMOLED ekran geliştirmeye başlıyor. 



Active Matrix Organic Light Emitting Diode olarak da tanımlanan AMOLED ekranlarda LCD ekranların aksine her piksel kendi ışığını yaydığı için ayrıca bir aydınlatmaya gerek kalmıyor. Bunun sonucunda çok ince ve enerji verimliliği yüksek ekranlar ortaya çıkıyor. Ayrıca AMOLED ekranlarda daha net ve canlı renkler elde edilebiliyor. 



TÜBİTAK bünyesinde AMOLED ekran geliştirilmesi için TÜBİTAK-MAM-ME Fotonik Teknolojiler Grubu çalışma yapıyor. "320x240 Piksel RGB AMOLED Aviyonik Ekran Geliştirilmesi" adını taşıyan proje 1 Mart 2015 tarihinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (ARDEB-KAMAG 1007 Programı) kapsamında kabul edildi ve 17 Nisan 2015 tarihinde de resmen projeye başlandı. 



Projede 320x240 piksel çözünürlükte AMOLED ekran geliştirilmesi planlanıyor. Şu anda mobil dünyada 2K AMOLED ekranların varlığı düşünüldüğünde TÜBİTAK için küçük bir adım ancak ülkemiz için büyük bir adım değerlendirmesini yapabiliriz. 



AMOLED ekranlar nerede ve nasıl kullanılacak, Samsung gibi büyük bir üretim platformu mu kurulacak bunlar tabi çok sonra konuşacağımız şeyler. Ancak proje kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu ekranların müşterisi kurum konumunda. Yani ilk üretim örnekler bu bakanlığa tedarik edilecek.  

 

 


dedi bir akp li
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Mr. Jingles 4 yıl
Sadece kendilerini değil, yandaş olan hırsızları da korudular. Milyonlarca gurbetçinin parasını çalan Deniz Feneri davasının sanıklarını korudular, üzerini örtüp hukuksuzluğun kralını yaptılar. Almanya'da asrın yolsuzluk davası diye geçen davanın sanıkları Almanya'dan içeriye adımını atamazken Türkiye'de elini kolunu sallaya sallaya geziyor bu hırsızlar. Kişi kendisi gibi olanı korur
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beyazsoy 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Sadece kendilerini değil, yandaş olan hırsızları da korudular. Milyonlarca gurbetçinin parasını çalan Deniz Feneri davasının sanıklarını korudular, üzerini örtüp hukuksuzluğun kralını yaptılar. Almanya'da asrın yolsuzluk davası diye geçen davanın sanıkları Almanya'dan içeriye adımını atamazken Türkiye'de elini kolunu sallaya sallaya geziyor bu hırsızlar. Kişi kendisi gibi olanı korur

davayı bilip bilmeden kinusuyorsunuz . avrupadaki deniz feneri derneği ile buradaki derneğin bir bağlantısı yok ikisi ayrı dernekler.

zaten bu davaların ortaya çıkınca hangi dernekler büyüdüğünü bakınca gerçek ortaya çıkar zaten))))

almanyanın adaleti bu kadar guveniyorsun 10 türk donercinin bi zahmet katillerini bulsun))
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Grasyas01 4 yıl
Önce yerli uçak ,şimdi bu inanalım mı?
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S2015 4 yıl
Hakikaten muhtesem sanatlari makineleri kucucuk bir hucrede toplamak ve onu bir vücudda yerleştirmek ne tesadufun isi ne cansiz akılsız madde ve kanunların ve tabiatın işi olabilir.
Elindeki bir telefonun ve teknolojisinin bile ne kadar akılların , insanların çalışmalarının neticesi olarak ortaya çıkmasi, ne kadar bir ilim gerektirdigini göz önüne alırsan. O hücreyi yaratan zatda ancak kainati yaratan zat olabilir.
********
Sivrisinegin gözünü halkeden Güneşi dahi o halketmiştir.
Pirenin midesini tanzim eden manzume i Şemsiyeyide o tanzim etmiştir.

**********
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saracx 4 yıl
cok bilgim yok bu konularda ama olan bi sey yerine olmayan veya bir sorun icin ihtiyac olan baska bir gelistirme yapsakta fark olustursak cok daha iyi olacak gibi
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hsntrk 4 yıl
Hükümet tekelinde olan bir bilim kurumunun yaptığı hiç bir iş beni heyecanlandırmıyor.
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Guest-3626416A3 4 yıl
Hayırlısı olsun
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SixSixSix 4 yıl
2008 yılında yapılan teknolojiyi daha yeni yapıyorlar ha. Havalarından da geçilmiyordur şimdi.
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