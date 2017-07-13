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TUSAŞ, ilk Türk F35 uçağının orta gövdesini teslim etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. Türkiye’nin ilk JSF/F-35 savaş uçağının “Orta Gövdesi”ni üretim için Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TUSAŞ’ın Türkiye’de yaptığı üretim ile dünyanın önemli savunma sanayi şirketlerinin tedarik zincirlerinde etkin bir rol üstleniyor. Boeing 737MAX gibi birçok önemli yolcu uçağında da üretim aşamasında rol üstlenen hatta bu noktada BAE Systems’a bağlı Spirit tarafından birçok kez yılın tedarikçisi ödülünü alan ve toplamda 35 binden fazla parça üretimi yapan TUSAŞ, bu kez Türkiye’ye teslim edilecek F35 uçağının orta gövde üretimini yaptı.

 

Lockheed Martin tarafından tüm aşamaları tamamlanarak 2018 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek olan ilk F35, Türkiye’nin de tedarikçi olarak söz sahibi olduğu dünyanın en gelişmiş 5. nesil Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretiliyor. Orta gövde üretimi, ABD dışında sadece TUSAŞ tarafından yapılıyor. Montaj hatları ABD ve İtalya’da bulunan F35 programı için TUSAŞ, üretim devam ettikçe parça tedariki sağlayacak.

 

Resmi açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre Türkiye ilk etapta 30 adet F35 satın alacak. Yedinci uluslararası partner olarak dahil olduğumuz F35 programında üretim için görev tamamen TUSAŞ’a verilmiş durumda. Geneksel kalkma ve inme yapabilen F-35A, kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve uçak gemileri için özel mimariye sahip F-35C olmak üzere 3 farklı modeli bulunan F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta F-35A modelinden alacak.

 
TUSAŞ'ın buna ilişkin hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
 
 
 

https://www.tai.com.tr/tr/haber/tusas-ilk-turk-jsf-f-35-ucaginin-orta-govdesini-teslim-etti Yorum Yaz
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sistemli adam 1 yıl en beğenilen
Hayatında don lastiği üretmemiş olan ama her üretileni karalamaktan haz alan tayfa üşüşür şimdi.
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Nerevarine 1 yıl
Eleştirmek için eleştiren boş tayfa gelmemiş hala demek ki sinirden kuduruyorlar.
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lalale 1 yıl
Adamlar yapmış..
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ANTİ BUG 1 yıl
Bu kuduranlara anlam veremiyorum ilerleme varsa tebrik edersin veya eleştireceğin noktalarını söylersin ama direk bok atmak ?
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DH Misafiri 1 yıl
Hayatında don lastiği üretmemiş olan ama her üretileni karalamaktan haz alan tayfa üşüşür şimdi.
Sen gelmissin başka başkasına ihtiyaç yok.
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Areyouradyo 1 yıl
Lockheed Martin F-35 Lightning II uçağın ismi bu benim anlamadığım bu nasıl türk uçağı ? herşeyi yabancı bizim parçalarını üretmemiz onu türk uçağımı yapar ? yazılımı tasarısı herşeyi yabancılara ait mesela renault un arabalarıda türkiyede üetiliyor bu onu türk arabasımı yapar
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Ferrari 1 yıl Areyouradyo
Bu sizin Türk kelimesinden ne anladığınıza bağlı. TAI'nın ürettiği orta gövde parçası Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek olan F-35'ler de kullanılacağı için konunun başlığında ''Türk F35'i'' ifadesi kullanılmış. Zaten konunun ilk mesajını okursanız bunu anlamanız gerekir...
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pataron 1 yıl
Üretimin ülkemizde yapılıyor olması olumlu ancak ipleri kendi elimize alıp ağır sanayide Hindistan gibi hamleler yapmazsak hiçbir anlamı yok. Zira üretilen teknolojinin katma değeri yine ABD'ye gidiyor. Türk mühendisler burada en iyi ihtimalle üretim süreçlerini yönetiyor. Tasarım tamamen ABD'nin. Buradan edindiğimiz üretim tecrübelerini başka yerde kullanmadığımız sürece bu olayın ülkemize aman aman bir katkısı yok maalesef.
Haberin nesiyle bu kadar gurur duyuldu onu da anlamadım. İHA üreten, yıllardır çeşitli parçalar üreten ve modernizasyon yapan TAI, uçak gövdesi mi üretemeyecek?
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Ardaceyhan 1 yıl
Umarım vatana millete hayırlı birer f35 olur ;)
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urugakhina 1 yıl
f 35 modern ucaklar icin bir milattir. bir tik sonrasinda insansiz ucaklarin cagi.
insansiz ucak ve pilot kontrollu ucak arasindaki farki bir kac ornekle anlatalim;
1. insansiz ucaklar g kuvvetine daha dayaniklidir. dolayisi ile insan pilotlu versiyona gore daha yuksekten ucabilir. daha fazla manevra kabiliyeti vardir. insan pilotun calisamayacagi sartlarda calisir. yeri gelir uydu kontrollu olarak atmoaferin cok ust katmanlarinda bile calisabilirler.
2. insansiz ucaklar sayesinde, insan hatasindan kaynaklanan olumlerin onune gecilmesi dusunuluyor.
3. ucak sistemlerinin insansiz olarak kullanilabilmesi daha pek cok alanda uzaltan calisan sistemlerin gelistirilmesine yol acar. bu sayede bir tik sonrasinda uzaktan kontrollu otobusler, uzaktan kontrollu cop toplama sistemleri gibi uygulamalara daha kolay gecilecek. belki ileride uzay calismalari icin dahi bu tarz sistemlerden faydalanilacak.
iste bu ucak bu sisteme gecis oncesi son pilotlu ucak. o yuzden onemli.
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ahnksqualt 1 yıl
Yine boş konuşanların ''ne dersem yapılanı yererim?'' diye düşünenlerin boş beleş adamların toplandığı bir yorum silsilesi devam ediyor.
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9600_G_T 1 yıl
Abd uçak gövdesi veriyoruz ama biz kullanamıyoruz
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Bluflame 1 yıl
bu gövdenin planları, dizaynı, arge’si falan hep abd’de yapılmış olup bize düşen sadece robot gibi planları takip edip bu parçayı üretmekdir, abd bizi sadece ucuz işgücü olarak kullanmaktadır, bu yapılan iş kaportacılıktır, ülkeye teknik bir getirisi yoktur, sadece ekonomik yönü vardır.
hatırlarsanız 1980’li yıllarda F16 montajı yapıyorduk, aradan 30+ yıl geçmiş ortada hiçbirşey yok, yerli savaş uçağı için sıfırdan başlıyoruz, o da zor bela.
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kadirirdem 1 yıl
İşte bu,Gurur verici bir haber tebrikler helal olsun...
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