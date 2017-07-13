TUSAŞ, ilk Türk F35 uçağının orta gövdesini teslim etti





TUSAŞ’ın Türkiye’de yaptığı üretim ile dünyanın önemli savunma sanayi şirketlerinin tedarik zincirlerinde etkin bir rol üstleniyor. Boeing 737MAX gibi birçok önemli yolcu uçağında da üretim aşamasında rol üstlenen hatta bu noktada BAE Systems’a bağlı Spirit tarafından birçok kez yılın tedarikçisi ödülünü alan ve toplamda 35 binden fazla parça üretimi yapan TUSAŞ, bu kez Türkiye’ye teslim edilecek F35 uçağının orta gövde üretimini yaptı.

Lockheed Martin tarafından tüm aşamaları tamamlanarak 2018 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek olan ilk F35, Türkiye’nin de tedarikçi olarak söz sahibi olduğu dünyanın en gelişmiş 5. nesil Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretiliyor. Orta gövde üretimi, ABD dışında sadece TUSAŞ tarafından yapılıyor. Montaj hatları ABD ve İtalya’da bulunan F35 programı için TUSAŞ, üretim devam ettikçe parça tedariki sağlayacak.

Resmi açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre Türkiye ilk etapta 30 adet F35 satın alacak. Yedinci uluslararası partner olarak dahil olduğumuz F35 programında üretim için görev tamamen TUSAŞ’a verilmiş durumda. Geneksel kalkma ve inme yapabilen F-35A, kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve uçak gemileri için özel mimariye sahip F-35C olmak üzere 3 farklı modeli bulunan F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta F-35A modelinden alacak.

TUSAŞ'ın buna ilişkin hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.tai.com.tr/tr/haber/tusas-ilk-turk-jsf-f-35-ucaginin-orta-govdesini-teslim-etti