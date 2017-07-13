TUSAŞ, ilk Türk F35 uçağının orta gövdesini teslim etti

Lockheed Martin tarafından tüm aşamaları tamamlanarak 2018 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek olan ilk F35, Türkiye’nin de tedarikçi olarak söz sahibi olduğu dünyanın en gelişmiş 5. nesil Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretiliyor. Orta gövde üretimi, ABD dışında sadece TUSAŞ tarafından yapılıyor. Montaj hatları ABD ve İtalya’da bulunan F35 programı için TUSAŞ, üretim devam ettikçe parça tedariki sağlayacak.
Resmi açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre Türkiye ilk etapta 30 adet F35 satın alacak. Yedinci uluslararası partner olarak dahil olduğumuz F35 programında üretim için görev tamamen TUSAŞ’a verilmiş durumda. Geneksel kalkma ve inme yapabilen F-35A, kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve uçak gemileri için özel mimariye sahip F-35C olmak üzere 3 farklı modeli bulunan F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta F-35A modelinden alacak.
https://www.tai.com.tr/tr/haber/tusas-ilk-turk-jsf-f-35-ucaginin-orta-govdesini-teslim-etti Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen gelmissin başka başkasına ihtiyaç yok.
Haberin nesiyle bu kadar gurur duyuldu onu da anlamadım. İHA üreten, yıllardır çeşitli parçalar üreten ve modernizasyon yapan TAI, uçak gövdesi mi üretemeyecek?
insansiz ucak ve pilot kontrollu ucak arasindaki farki bir kac ornekle anlatalim;
1. insansiz ucaklar g kuvvetine daha dayaniklidir. dolayisi ile insan pilotlu versiyona gore daha yuksekten ucabilir. daha fazla manevra kabiliyeti vardir. insan pilotun calisamayacagi sartlarda calisir. yeri gelir uydu kontrollu olarak atmoaferin cok ust katmanlarinda bile calisabilirler.
2. insansiz ucaklar sayesinde, insan hatasindan kaynaklanan olumlerin onune gecilmesi dusunuluyor.
3. ucak sistemlerinin insansiz olarak kullanilabilmesi daha pek cok alanda uzaltan calisan sistemlerin gelistirilmesine yol acar. bu sayede bir tik sonrasinda uzaktan kontrollu otobusler, uzaktan kontrollu cop toplama sistemleri gibi uygulamalara daha kolay gecilecek. belki ileride uzay calismalari icin dahi bu tarz sistemlerden faydalanilacak.
iste bu ucak bu sisteme gecis oncesi son pilotlu ucak. o yuzden onemli.
hatırlarsanız 1980’li yıllarda F16 montajı yapıyorduk, aradan 30+ yıl geçmiş ortada hiçbirşey yok, yerli savaş uçağı için sıfırdan başlıyoruz, o da zor bela.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
11546 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve