TWSJ: Google yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıl düzenlediği Google I/O'da Nexus Q adlı ev içi eğlence cihazını tanıtarak donanım üretimine duyduğu ilgiyi gözler önüne seren Google, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimi devam ettirecek gibi görünüyor. The Wall Street Journal'ın konuyla yakından ilgilenen kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, şirket yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde.
Google'ın Federal İletişim Komisyonu'na gönderdiği bir belge de, iddia edilen yeni nesil Nexus Q'nun varlığını destekler nitelikte. Söz konusu belgede yer alan ekrana bağlanabilme ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bağlantı özelliği adı geçen cihazın yeni Nexus Q olma ihtimalini de güçlendiriyor. Google Play üzerindeki film ve müzik satışlarını olumlu yönde etkilemesi beklenen nesil Nexus Q'nun ilk modelin 299$'lık fiyatının altında bir fiyatlandırma ile geleceği de belirtiliyor.
The Wall Street Journal'ın iddiasında yer alan Android tabanlı akıllı saat ise, pek de şaşırtıcı bir gelişme değil. Zira akıllı saatler şu sıralar teknoloji dünyasını bir hayli meşgul ediyor. Bu arada bahsi geçen akıllı saatin Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanacağı söyleniyor.
Ouya ve diğer Android tabanlı oyun konsolu üreticilerinin başarısından etkilendiği belirtilen Google'ın kendi konsolunu üzerinde çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca, Apple'ın Apple TV ile çalışacak bir oyun konsolu tanıtabileceği beklentisinin de Google'ın bu girişiminde etkili olduğu belirtiliyor.
Söz konusu ürünlerin ne zaman gün yüzüne çıkacağı konusunda net bir bilgi bulunmasa da Google'ın bu üç üründen en az birini önümüzdeki sonbaharda yayınlaması bekleniyor.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323689204578571992848684764.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok doğru microsoft insanlara çoğu kez ürün satmak için havadan sudan gelişmeler içeren işletim sistemleri satmak için donanım firmaları ile anlaşarak direct x gibi şeyler öne sürdü, ki pc deki oyunları kısıtlı hale getirende hep bu oldu..
DONANIMHABER çalışanlarının maaşlarını sen mi vercen? Bu adamlar parayı nerden nasıl kazanacak? Reklamları engellemek isteyen engeller bi yol bulur ... ama DH yi suçlama hakkın yok ... sponsorluk ve reklamlardan para kazanıp TÜRKİYE de eşi benzeri olmayan TEKNOLOJİ sitesi olarak yıllarca teknoloji takipçilerine ücretsiz hizmet veriyor, DAHA NE İSTİYONUZ la 3-5 reklam alıyolar sa sende git engelle ama DH yi suçlama alınan reklamlar yüzünden !!
Bu konuda size katılmıyorum. Şu anda bile, EA, Crytek vs oyun şirketleri Android'e oyunlar üretiyor.
Hem PS4 ve Xbox One seviyesinde bir Android konsol, Google'ın elini Apple'a karşı güçlendirir.
Nedeni ise, konsol Android işletim sistemini kullanacağı için, gelecek büyük yapımların ileride telefonlara ve tabletlere gelmesi çok kolay olur. Ayrıca grafik konusunda çok iddialı olmayıp, hikaye konusunda çok iddialı olan oyunlar direkt mobil cihazlara çıkabilir. (Örn: The Walking Dead) Ve son olarak, bugüne kadar çoğu oyunun İOS'a önce çıkma geleneğinin, Android konsoldan sonra değişeceğine adım gibi eminim. Tabi söylediklerim, konsol PS4 ve Xbox One kadar güçlü olursa geçerli.
Merhaba
size katılmıyorum , XO gibi konsollar directx desteği sunuyor ancak android bir oyun platformu değil , eğer google android revize eder ise bu durum değişebilir ancak ps4 veya xo gücünde bir konsol çıkarsa ki zannetmiyorum , oyunların telefonlara gelmesi yıllar alır
sevgiler