TWSJ: Google yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde

Geçtiğimiz yıl düzenlediği Google I/O'da Nexus Q adlı ev içi eğlence cihazını tanıtarak donanım üretimine duyduğu ilgiyi gözler önüne seren Google, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimi devam ettirecek gibi görünüyor. The Wall Street Journal'ın konuyla yakından ilgilenen kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, şirket yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde.





Google'ın Federal İletişim Komisyonu'na gönderdiği bir belge de, iddia edilen yeni nesil Nexus Q'nun varlığını destekler nitelikte. Söz konusu belgede yer alan ekrana bağlanabilme ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bağlantı özelliği adı geçen cihazın yeni Nexus Q olma ihtimalini de güçlendiriyor. Google Play üzerindeki film ve müzik satışlarını olumlu yönde etkilemesi beklenen nesil Nexus Q'nun ilk modelin 299$'lık fiyatının altında bir fiyatlandırma ile geleceği de belirtiliyor.





The Wall Street Journal'ın iddiasında yer alan Android tabanlı akıllı saat ise, pek de şaşırtıcı bir gelişme değil. Zira akıllı saatler şu sıralar teknoloji dünyasını bir hayli meşgul ediyor. Bu arada bahsi geçen akıllı saatin Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanacağı söyleniyor.





Ouya ve diğer Android tabanlı oyun konsolu üreticilerinin başarısından etkilendiği belirtilen Google'ın kendi konsolunu üzerinde çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca, Apple'ın Apple TV ile çalışacak bir oyun konsolu tanıtabileceği beklentisinin de Google'ın bu girişiminde etkili olduğu belirtiliyor.





Söz konusu ürünlerin ne zaman gün yüzüne çıkacağı konusunda net bir bilgi bulunmasa da Google'ın bu üç üründen en az birini önümüzdeki sonbaharda yayınlaması bekleniyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323689204578571992848684764.html