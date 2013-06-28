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TWSJ: Google yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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TWSJ: Google yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde
Geçtiğimiz yıl düzenlediği Google I/O'da Nexus Q adlı ev içi eğlence cihazını tanıtarak donanım üretimine duyduğu ilgiyi gözler önüne seren Google, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimi devam ettirecek gibi görünüyor. The Wall Street Journal'ın konuyla yakından ilgilenen kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, şirket yeni nesil Nexus Q, Android tabanlı oyun konsolu ve akıllı saatin hazırlığı içerisinde.

Google'ın Federal İletişim Komisyonu'na gönderdiği bir belge de, iddia edilen yeni nesil Nexus Q'nun varlığını destekler nitelikte. Söz konusu belgede yer alan ekrana bağlanabilme ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bağlantı özelliği adı geçen cihazın yeni Nexus Q olma ihtimalini de güçlendiriyor. Google Play üzerindeki film ve müzik satışlarını olumlu yönde etkilemesi beklenen nesil Nexus Q'nun ilk modelin 299$'lık fiyatının altında bir fiyatlandırma ile geleceği de belirtiliyor.

The Wall Street Journal'ın iddiasında yer alan Android tabanlı akıllı saat ise, pek de şaşırtıcı bir gelişme değil. Zira akıllı saatler şu sıralar teknoloji dünyasını bir hayli meşgul ediyor. Bu arada bahsi geçen akıllı saatin Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanacağı söyleniyor.

Ouya ve diğer Android tabanlı oyun konsolu üreticilerinin başarısından etkilendiği belirtilen Google'ın kendi konsolunu üzerinde çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca, Apple'ın Apple TV ile çalışacak bir oyun konsolu tanıtabileceği beklentisinin de Google'ın bu girişiminde etkili olduğu belirtiliyor.

Söz konusu ürünlerin ne zaman gün yüzüne çıkacağı konusunda net bir bilgi bulunmasa da Google'ın bu üç üründen en az birini önümüzdeki sonbaharda yayınlaması bekleniyor. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323689204578571992848684764.html Yorum Yaz
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neo01470 5 yıl
godless turtle
Orijinalden alıntı: kikiru
Orijinalden alıntı: godless turtle
Orijinalden alıntı: Blue Dragon Ready Android ile konsol yapılmamalı bence. Yapsalar bile tutmaz. Ben Android i telefon sistemi, tablet sistemi diye tanıdım. Yapsalar bile oyun üreticileri Android e oyun üretirler mi bakalım?
Bu konuda size katılmıyorum. Şu anda bile, EA, Crytek vs oyun şirketleri Androide oyunlar üretiyor. Hem PS4 ve Xbox One seviyesinde bir Android konsol, Googleın elini Applea karşı güçlendirir. Nedeni ise, konsol Android işletim sistemini kullanacağı için, gelecek büyük yapımların ileride telefonlara ve tabletlere gelmesi çok kolay olur. Ayrıca grafik konusunda çok iddialı olmayıp, hikaye konusunda çok iddialı olan oyunlar direkt mobil cihazlara çıkabilir. (Örn: The Walking Dead) Ve son olarak, bugüne kadar çoğu oyunun İOSa önce çıkma geleneğinin, Android konsoldan sonra değişeceğine adım gibi eminim. Tabi söylediklerim, konsol PS4 ve Xbox One kadar güçlü olursa geçerli.
Merhaba size katılmıyorum , XO gibi konsollar directx desteği sunuyor ancak android bir oyun platformu değil , eğer google android revize eder ise bu durum değişebilir ancak ps4 veya xo gücünde bir konsol çıkarsa ki zannetmiyorum , oyunların telefonlara gelmesi yıllar alır
sevgiler
Androidin oyun platformu olmadığını savunuyorsunuz ama bugün oyunların ekmeğini en çok yiyen platformlar Android ve iOStur. (Nvidia Shield, Ouya vs) Kaldı ki, Androidin oyun geliştirmek için revize edilmesine hiç gerek yok. GTA Vice City, The Walking Dead vb oyunlar gelebildiğine göre, donanım kısıtlaması ortadan kalktığı vakit, çok daha iyi grafikli oyunların gelmemesi için hiçbir neden göremiyorum. Direct X desteğini neden bu kadar önemli bir şeymiş gibi öne sürdünüz onu anlayamadım. Bugünü kadar bilgisayar oyunculuğu önünde engel olarak görülen Direct Xten bahsediyoruz ve OpenGL gibi alternatifleri mevcutken eksikliğini de hissedeceğimizi sanmıyorum.

Çok doğru microsoft insanlara çoğu kez ürün satmak için havadan sudan gelişmeler içeren işletim sistemleri satmak için donanım firmaları ile anlaşarak direct x gibi şeyler öne sürdü, ki pc deki oyunları kısıtlı hale getirende hep bu oldu..
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simaros 5 yıl
hergün haber çıkıyor şu firma akılllı saat üzerinde çalışıyorbu firma akıllı saat üzerinde çalışıyor ama bize neden göstermiyorlar yoksa anlaşıp hepsi birden dalga mi geçiyorlar
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darkaura 5 yıl
Gozden kacan nokta arm islemci ne kadar, android isletim sistemi ne kadar, oyunlari ne kadar. Telefonda en pahali parca ekran. Boyle bir cihazda ekran olmayacak, batarya olmayacak, gsm lte lisans ucretleri olmayacak. Cok rahat 100dolarin in altina satilabilir, oyunlarda ya bedava yada bir kac dolar zaten. Su an ozellikle padle oynamaya uygun oyunlar olmasada kisa surede yol alir. Gecen cinden android tv stick aldim. 4 cekirdekli, 2gb ramli. Galaxy s3e denk gucte sadece 74$. Tv ye o kadar cok ozellik kazandirdirki bu is icin hazirlanmis bir isletim sistemi ve yazilimlarla onu cok acik.
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xpugur 5 yıl
DH Misafiri
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carter 5 yıl
Gerçek konsolların yanında Android tabanlı konsolların esamesi okunmaz.
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godless turtle 5 yıl
Blue Dragon Ready
Android ile konsol yapılmamalı bence. Yapsalar bile tutmaz. Ben Android i telefon sistemi, tablet sistemi diye tanıdım. Yapsalar bile oyun üreticileri Android e oyun üretirler mi bakalım?

Bu konuda size katılmıyorum. Şu anda bile, EA, Crytek vs oyun şirketleri Android'e oyunlar üretiyor.
Hem PS4 ve Xbox One seviyesinde bir Android konsol, Google'ın elini Apple'a karşı güçlendirir.
Nedeni ise, konsol Android işletim sistemini kullanacağı için, gelecek büyük yapımların ileride telefonlara ve tabletlere gelmesi çok kolay olur. Ayrıca grafik konusunda çok iddialı olmayıp, hikaye konusunda çok iddialı olan oyunlar direkt mobil cihazlara çıkabilir. (Örn: The Walking Dead) Ve son olarak, bugüne kadar çoğu oyunun İOS'a önce çıkma geleneğinin, Android konsoldan sonra değişeceğine adım gibi eminim. Tabi söylediklerim, konsol PS4 ve Xbox One kadar güçlü olursa geçerli.
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kikiru 5 yıl godless turtle
godless turtle
Blue Dragon Ready
Android ile konsol yapılmamalı bence. Yapsalar bile tutmaz. Ben Android i telefon sistemi, tablet sistemi diye tanıdım. Yapsalar bile oyun üreticileri Android e oyun üretirler mi bakalım?

Bu konuda size katılmıyorum. Şu anda bile, EA, Crytek vs oyun şirketleri Android'e oyunlar üretiyor.
Hem PS4 ve Xbox One seviyesinde bir Android konsol, Google'ın elini Apple'a karşı güçlendirir.
Nedeni ise, konsol Android işletim sistemini kullanacağı için, gelecek büyük yapımların ileride telefonlara ve tabletlere gelmesi çok kolay olur. Ayrıca grafik konusunda çok iddialı olmayıp, hikaye konusunda çok iddialı olan oyunlar direkt mobil cihazlara çıkabilir. (Örn: The Walking Dead) Ve son olarak, bugüne kadar çoğu oyunun İOS'a önce çıkma geleneğinin, Android konsoldan sonra değişeceğine adım gibi eminim. Tabi söylediklerim, konsol PS4 ve Xbox One kadar güçlü olursa geçerli.

Merhaba
size katılmıyorum , XO gibi konsollar directx desteği sunuyor ancak android bir oyun platformu değil , eğer google android revize eder ise bu durum değişebilir ancak ps4 veya xo gücünde bir konsol çıkarsa ki zannetmiyorum , oyunların telefonlara gelmesi yıllar alır

sevgiler
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Blue Dragon Ready 5 yıl
Android ile konsol yapılmamalı bence. Yapsalar bile tutmaz. Ben Android i telefon sistemi, tablet sistemi diye tanıdım. Yapsalar bile oyun üreticileri Android e oyun üretirler mi bakalım?
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