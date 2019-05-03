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Tablet pazarında Huawei, Samsung’u yerinden etti

Daralan tablet pazarı ve düşen talepler arasında Huawei, Samsung'u yerinden ederek tablet pazarında Apple'dan sonra en çok ürün satan firma pozisyonuna yükseldi.
2 hf.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yenilenen iPad mini ve tanıtılan iPad Air versiyonlarının da güçlendirdiği iPad satışları, yıllardır sektör liderliğinden daha aşağıda yer almıyordu. Aynı durum bu yıl da değişmedi fakat ikincilikte daha çetin bir çatışma sürüyor. Samsung’a ait olan ikinci en çok tablet satışı sıfatı, artık Huawei’de. 
Digitimes araştırmasına göre küresel ölçekte Ocak-Mart 2019 aralığında toplam 37,15 milyon tablet satıldı. Bu satış içerisinde tam olarak sayıları açıklamayan kuruluş, Apple’ın en büyük paya sahip olduğunu belirtti. Bu rapordan birkaç ay önce yayınlanan başka bir kuruluşun verilerine göre iPad, tablet endüstrisindeki satışların yüzde 25,8’lik kısmını oluşturuyor. Apple’ın yeni tabletleriyle bu oranın daha da artmış olması muhtemel.
Geçtiğimiz çeyrekte yüksek bir performans sergileyen Huawei, tablet satışlarında 2018 sonunda dördüncü sırada yer alıyordu. Son çeyrekte sıralamada ikinciliğe yükselen Huawei, yavaşlayan tablet pazarında satışlarını korumayı, hatta arttırmayı başardı.
Raporun geri kalanında Microsoft’un altıncı sıradan beşe yükselişi, Surface ailesinin başarısını ortaya koyuyor ve uzmanlara göre Microsoft bu konumda kalacak.

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Xloud 2 hf. en beğenilen
Samsung Android 4.4 lü tablet satıyor 700 liraya normal
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SEO-Uzmanı 2 hf.
yazılım destekleme anlamıyla samsung tan daha iyi olduğunu samsung fanları bile kabul etti :)
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deniz ömür 2 hf.
Samsung güncelleme konusunda çok sıkıntılı..
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tego 1 hf.
Malesef samsung biraz gevsek davrandi muhtemelen bilinçlidir
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RickCooL 2 hf.
Bende ipad var alırken samsung muadili kağıt üstünde daha iyiydi ama apple aldım hiçte pişman etmedi. Tablet pazarınında neden düştüğünü de anlamış değilim birçok işinizi pc ve telefondan daha iyi görmekte.
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FreeRun 2 hf.
samsung çamaşır makinası yapsın
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Askaparta 2 hf.
Elmayı da ısırsınlar.
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khaos 2 hf.
Gayet doğal samsung 3 yıl öncenin çipsetini güncel diyerek yutturmaya çalışması bir de üstüne saçma sapan fiyat talebi ile müstehak. Cep telefonunda da huawei 2-3 yıla kalmaz yakalar/geçer samsung'u
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al-ozaria 2 hf.
yorumsuz(!) >> donanimhaber.com/...
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deniz ömür 2 hf.
Samsung güncelleme konusunda çok sıkıntılı..
Yanıtla +6
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Xloud 2 hf. en beğenilen
Samsung Android 4.4 lü tablet satıyor 700 liraya normal
Yanıtla +10
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SEO-Uzmanı 2 hf.
yazılım destekleme anlamıyla samsung tan daha iyi olduğunu samsung fanları bile kabul etti :)
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