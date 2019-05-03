Tablet pazarında Huawei, Samsung’u yerinden etti

Teknoloji Editörü
Yenilenen iPad mini ve tanıtılan iPad Air versiyonlarının da güçlendirdiği iPad satışları, yıllardır sektör liderliğinden daha aşağıda yer almıyordu. Aynı durum bu yıl da değişmedi fakat ikincilikte daha çetin bir çatışma sürüyor. Samsung’a ait olan ikinci en çok tablet satışı sıfatı, artık Huawei’de.
Digitimes araştırmasına göre küresel ölçekte Ocak-Mart 2019 aralığında toplam 37,15 milyon tablet satıldı. Bu satış içerisinde tam olarak sayıları açıklamayan kuruluş, Apple’ın en büyük paya sahip olduğunu belirtti. Bu rapordan birkaç ay önce yayınlanan başka bir kuruluşun verilerine göre iPad, tablet endüstrisindeki satışların yüzde 25,8’lik kısmını oluşturuyor. Apple’ın yeni tabletleriyle bu oranın daha da artmış olması muhtemel.
Geçtiğimiz çeyrekte yüksek bir performans sergileyen Huawei, tablet satışlarında 2018 sonunda dördüncü sırada yer alıyordu. Son çeyrekte sıralamada ikinciliğe yükselen Huawei, yavaşlayan tablet pazarında satışlarını korumayı, hatta arttırmayı başardı.
Raporun geri kalanında Microsoft’un altıncı sıradan beşe yükselişi, Surface ailesinin başarısını ortaya koyuyor ve uzmanlara göre Microsoft bu konumda kalacak.
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