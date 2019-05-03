Tablet pazarında Huawei, Samsung’u yerinden etti

Yenilenenve tanıtılanversiyonlarının da güçlendirdiği iPad satışları, yıllardır sektör liderliğinden daha aşağıda yer almıyordu. Aynı durum bu yıl da değişmedi fakat ikincilikte daha çetin bir çatışma sürüyor. Samsung’a ait olan ikinci en çok tablet satışı sıfatı, artık Huawei’de.