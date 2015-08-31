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Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack, Window 10'a özel yeni bir destek kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Takım odaklı mesajlaşma servisi Slack, Window 10'a özel yeni bir destek kazandı
 
Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, Window 10'a özel faydalı bir özelliği kullanıcıların beğenisine sundu.
Geçtiğimiz yıl içerisinde aldığı 120 milyon dolarlık yatırım ile genel değerini 1.12 milyar dolara çıkartan ve bunu henüz ilk yılını doldurmadan yapmayı başaran popüler servis Slack, takımlar / şirketler arası mesaj odaklı iletişim amaçlı görev yapıyor ve SoundCloud, Dropbox ve Google Drive gibi noktalardan yararlanarak mesajları içeriksel olarak ciddi anlamda zengileştirebiliyor. Servis 1.2.0 sürümüyle eklenen yeni özelliğiyle ise bildirimleri Windows 10'un işlem merkezinde (Ekranınsa dağ tarafında açılan) gözler önüne sermeye başladı. Gelen bildimlerin üzerine basılmasıyla ana içeriğe aktaran uygulama, böylece Microsoft'un yeni nesil işletim sisteminin getirdiklerinden de faydalanmaya başladı.
Servisin son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/08/29/slack-ties-in-with-windows-10s-notification-center/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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