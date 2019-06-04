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Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı

Alternatiflerin gitgide çoğaldığı tam kablosuz kulaklık pazarında Dwanye Johnson ve Under Armour da kendine yer arıyor. Söz konusu ortaklığın kulaklık modeli, 7 Haziran'da piyasaya çıkıyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Müzik / Ses Sistemleri
Gökhan G.
Editör
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Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı

Piyasada farklı fiyat aralığında ve markalara ait temin edebileceğiniz birçok tam kablosuz kulaklık bulunuyor. Gerçek kablosuz kulaklık olarak da anılan cihazlar, bir şarj ve taşıma kutusuyla geliyor ve böylece nispeten düşük olan dinleme süreleri ek şarjla uzatılabiliyor.

Kaliteli olan ve bilindik markalara ait tam kablosuz kulaklıklar genelde yüksek fiyat etiketine sahip ürünler olarak biliniyor. Üst seviye kulaklık trendine uzak kalmak istemeyen Dwanye Johnson ve Under Armour da “Project Rock Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık” modeliyle sektörde kendine yer edinmeye çalışıyor. Kulaklık teknolojisini ise JBL firması sağlayacak.

Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı

Egzersiz odaklı bir ürün olan kulaklık, ter geçirmez bir özelliğe sahip ve iddiaya göre en yoğun egzersiz anlarında bile kulaklarınızdan düşmüyor. Tam şarjla 5 saatlik kullanım süresi sunan kulaklıklar, şarj kutusuyla bu süreye 20 saat daha ekleyebiliyor. Standart kulaklıklarda da bulunan ve Under Armour’ın UA TALKTHRU adını verdiği çağrı cevaplama ve konuşma özelliği bu kulaklıklarda da mevcut. Gürültü engelleme özelliğinin de ihmal edilmediği kulaklık için 199 dolar yurtdışı fiyatı biçilmiş. Kulaklık, 7 Haziran’dan itibaren dağıtılmaya başlanacak.


https://about.underarmour.com/news/2019/05/project-rock-true-wireless-2019 Yorum Yaz
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AL Parti 4 gün
Bu adam zaten bi tane de teknolojik alet reklamından geri kalsa şaşarım 😂
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