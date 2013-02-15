Tamagotchi, 16. yaş günü şerefine Android platformu için yayınlandı

90'lı yılların popüler kültürlerinden biri olan Tamagotchi yani sanal hayvanlar 16. yaş gününün şerefine günümüz teknolojisine uyarlanarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Namco Bandai tarafından "Tamagotchi L.i.f.e." Android platformu için yayınlanan evcil hayvanların, günümüz şartlarına başarıyla entegre edildiği görülürken; yeni renkler, orijinal karakterler, dijital koleksiyonlar ve Facebook entegrasyonu gibi detaylarda unutulmamış. Android 2.3 ve üzeri yazılıma sahip uyumlu cihazlarda çalışabilen Tamagotchi'nin optimize edildiği cihazların listesi şu şekilde:





Ülkemizde de büyük ses getiren sanal hayvanların, şu an için sadece Amerika ve Kanada Google Play'de sunulması oldukça üzücü. Ancak, ilerleyen dönemlerde Türkiye Google Play için de yayınlanmasını umut ediyoruz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namcobandaigames.tamagotchilife