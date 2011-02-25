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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV Euro NCAP çarpışma testine katıldı, 4 yıldız aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,9b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli otomobillerin her geçen gün daha fazla gündemde olmaya başladığı bu günlerde, elektrikli otomobiller ile ilgili ciddi anlamda tartışılmaya başlayan en önemli konulardan biri de çarpışma güvenliği oldu.Sahip olduğu elektrik motorları ve yüksek enerjili bataryalar nedeniyle tehlikeli olduğu düşünülen elektrikli otomobillerin öyle olmadığını ispat etmek amacıyla çeşitli çarpışma testleri yapılmaya başlandı.

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi güvenlik denildiğinde ilk akla gelen otomobil üreticilerinden biri olan Volvo, elektrikli otomobili C30 EV'yi kendi tesislerinde çarpışma testlerine sokmuş ve otomobilin herhangi bir çarpışma şeklinde herhangi bir zafiyet göstermediği belirtilmişti. Çarpışma testi yapan bağımsız kuruluşlar arasında elektrikli bir otomobili teste alan ilk kuruluş ise Euro NCAP oldu. Dünya genelindeki müşterilerin otomobil alırken testlerini incelediği ve güvendiği Euro NCAP, tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV modelini geçtiğimiz günlerde test etti.

Euro NCAP Genel Sekreteri Dr. Michiel van Ratingen yaptığı açıklamada, ''Takdir edilesi 4 yıldızlı derece Mitsubishi'nin sıfır emisyonlu otomobillerinde de güvenliği geri plana atmadığını gösteriyor. Bu derece aynı zamanda i-MiEV'ın ikiz modelleri Peugeot iOn ve Citroen C-ZERO için de geçerli. Yakın zamanda 5 yıldızlı elektrikli otomobillerin üretilmesi hayal gibi gözükmüyor.'' dedi.

Test sonuçlarından batarya bölümünün otomobilin gövdesinden tamamen entegre edildiği ve bu nedenle herhangi bir problem oluşmadığı anlaşılıyor. Dış veya iç hasara uğramayan bataryaları ile testten 4 yıldız alan i-MiEV şu an 15 ülkede satılmaya başlandı.


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M0rbid Desire 8 yıl
Arkadaş bu ne biçim tasarım ya güzel bi elektrikli araba göremiyecekmiyiz
lastikler = bisiklet tekeri
kaporta tasarım = 0
bi elektrik motoru çekici yapıyor , oda ben motorun devir sesini turbo sesini duymazsam o arabaya araba demem. ne elektriği arkadaş ya saçma sapan şeyler vız vız vız sinek gürültüsü hiç hoş olmaz bence
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CeFurkan 8 yıl
tip onemli degil

nedir bu hiz tutkusu ayrica

benzinden herkes dem vurur ama hızdan kimse refakat etmez

tam benlik araba
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real_kuru 8 yıl
Kazaların çok büyük bir çoğunluğu 65km/h altı hızlarda meydana gelmektedir, bu hızın üzerinde meydana gelen kazaların da çok büyük bir çoğunluğu ölümle sonuçlanmaktadır. Araç çok sağlam olsa bile insan vücudu bu kadar yüksek ivmeyi kaldıramaz.
Bu sebeplerden dolayı daha yüksek hızlar için çarpışma testleri yapmak anlamsız.
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artenis 8 yıl
F1 araçları ile bunu karşılaştırmak 50cm burun ile 120 km hızla çarpışmaktan daha da TEHLİKELİ bir kıyas !
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artenis 8 yıl
4 yıldız, 50cm burun, sırf içi dolu çelik olsa o burun, 80ks/s hız ile söförü koruyamaz, özellikle cam seviyesi bir çarpışmayı idrak edemiyorum...
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infom@n 8 yıl

artenis

4 yıldız, 50cm burun, sırf içi dolu çelik olsa o burun, 80ks/s hız ile söförü koruyamaz, özellikle cam seviyesi bir çarpışmayı idrak edemiyorum...

Hiçbir araba 80 KM ile test edilmiyor ki :D
Bütün NCAP arabaları 40 Mil (64,3) ile test ediliyor. Adamların söylediğine göre 90 KM ile kaza yapıp canlı çıkma olasılığı çok düşük. en kötü ihtimalle dikkatli bir şoför 90 la giderken frene asılıp 60 KM'ye düşüp tosulamak istediği yere tosulayabilir.:)
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infom@n 8 yıl

artenis

4 yıldız, 50cm burun, sırf içi dolu çelik olsa o burun, 80ks/s hız ile söförü koruyamaz, özellikle cam seviyesi bir çarpışmayı idrak edemiyorum...

içi çelik dolu olsa :) çelik duvara çarparken sende çeliğe çarparsın:) arabanın güvenli bir şekilde akordiyon gibi büzüşmesi lazım aksi halde iç organların bile göğüs kafesinle kaza yapıyor :D
Allah korusun
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mesut4.bahtiyar 8 yıl

artenis

4 yıldız, 50cm burun, sırf içi dolu çelik olsa o burun, 80ks/s hız ile söförü koruyamaz, özellikle cam seviyesi bir çarpışmayı idrak edemiyorum...


Birzamanlar burunlu otobüsler vardı, kamyondan bozma. Buna da o tip burun takmak lazım. Hem biraz tipi düzelir, hem de kaza anında katlanacağı için darbeyi emer.

Saygılar.
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kaiser_q 8 yıl
uçakla var
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Perikard 8 yıl
Maalesef aracın ön kısmı çok kısa, bu bana güven vermiyor. Asla düşünmeyeceğim araçlar listesinde. Zaten testte de görüldüğü üzere neredeyse mankenin bacaklarına kadar göçmüş ön taraf. 56 değil de 70 km/sa hız ile kaza yapsak Allah korusun bacaklarımızı kaybedeceğiz demek ki.



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osmannn94 8 yıl
kamyonla çarpışma testi yokmu
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infom@n 8 yıl
Perikard

Maalesef aracın ön kısmı çok kısa, bu bana güven vermiyor. Asla düşünmeyeceğim araçlar listesinde. Zaten testte de görüldüğü üzere neredeyse mankenin bacaklarına kadar göçmüş ön taraf. 56 değil de 70 km/sa hız ile kaza yapsak Allah korusun bacaklarımızı kaybedeceğiz demek ki.



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Formula 1 araçlarında sürücünün ayağı aracın burnuna 50 cm, poposu yere birkaç Cm yakın :D
Olay tamamen teknolojiyle alakalı.
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