Tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV Euro NCAP çarpışma testine katıldı, 4 yıldız aldı

Elektrikli otomobillerin her geçen gün daha fazla gündemde olmaya başladığı bu günlerde, elektrikli otomobiller ile ilgili ciddi anlamda tartışılmaya başlayan en önemli konulardan biri de çarpışma güvenliği oldu.Sahip olduğu elektrik motorları ve yüksek enerjili bataryalar nedeniyle tehlikeli olduğu düşünülen elektrikli otomobillerin öyle olmadığını ispat etmek amacıyla çeşitli çarpışma testleri yapılmaya başlandı.
Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi güvenlik denildiğinde ilk akla gelen otomobil üreticilerinden biri olan Volvo, elektrikli otomobili C30 EV'yi kendi tesislerinde çarpışma testlerine sokmuş ve otomobilin herhangi bir çarpışma şeklinde herhangi bir zafiyet göstermediği belirtilmişti. Çarpışma testi yapan bağımsız kuruluşlar arasında elektrikli bir otomobili teste alan ilk kuruluş ise Euro NCAP oldu. Dünya genelindeki müşterilerin otomobil alırken testlerini incelediği ve güvendiği Euro NCAP, tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV modelini geçtiğimiz günlerde test etti.
Euro NCAP Genel Sekreteri Dr. Michiel van Ratingen yaptığı açıklamada, ''Takdir edilesi 4 yıldızlı derece Mitsubishi'nin sıfır emisyonlu otomobillerinde de güvenliği geri plana atmadığını gösteriyor. Bu derece aynı zamanda i-MiEV'ın ikiz modelleri Peugeot iOn ve Citroen C-ZERO için de geçerli. Yakın zamanda 5 yıldızlı elektrikli otomobillerin üretilmesi hayal gibi gözükmüyor.'' dedi.
Test sonuçlarından batarya bölümünün otomobilin gövdesinden tamamen entegre edildiği ve bu nedenle herhangi bir problem oluşmadığı anlaşılıyor. Dış veya iç hasara uğramayan bataryaları ile testten 4 yıldız alan i-MiEV şu an 15 ülkede satılmaya başlandı.
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lastikler = bisiklet tekeri
kaporta tasarım = 0
bi elektrik motoru çekici yapıyor , oda ben motorun devir sesini turbo sesini duymazsam o arabaya araba demem. ne elektriği arkadaş ya saçma sapan şeyler vız vız vız sinek gürültüsü hiç hoş olmaz bence
nedir bu hiz tutkusu ayrica
benzinden herkes dem vurur ama hızdan kimse refakat etmez
tam benlik araba
Bu sebeplerden dolayı daha yüksek hızlar için çarpışma testleri yapmak anlamsız.
Hiçbir araba 80 KM ile test edilmiyor ki :D
Bütün NCAP arabaları 40 Mil (64,3) ile test ediliyor. Adamların söylediğine göre 90 KM ile kaza yapıp canlı çıkma olasılığı çok düşük. en kötü ihtimalle dikkatli bir şoför 90 la giderken frene asılıp 60 KM'ye düşüp tosulamak istediği yere tosulayabilir.:)
içi çelik dolu olsa :) çelik duvara çarparken sende çeliğe çarparsın:) arabanın güvenli bir şekilde akordiyon gibi büzüşmesi lazım aksi halde iç organların bile göğüs kafesinle kaza yapıyor :D
Allah korusun
Birzamanlar burunlu otobüsler vardı, kamyondan bozma. Buna da o tip burun takmak lazım. Hem biraz tipi düzelir, hem de kaza anında katlanacağı için darbeyi emer.
Saygılar.
Formula 1 araçlarında sürücünün ayağı aracın burnuna 50 cm, poposu yere birkaç Cm yakın :D
Olay tamamen teknolojiyle alakalı.