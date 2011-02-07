Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tamamen elektrikli Peugeot EX1 Concept, çeyrek mil ve 1/8 mil rekorlarını kırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,1b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tamamen elektrikli Peugeot EX1 Concept, çeyrek mil ve 1/8 mil rekorlarını kırdı
Tam Boyutta Gör

Hybrid ve elektrikli otomobil savaşına iddialı bir giriş yapmayı planlayan Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun tamamen elektrikli konsept otomobili EX1, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.Fransız otomobil üreticisinin 200. yılı adına geliştirilen ve ilk olarak 2010 yılındaki Paris Auto Show'da tanıtılan model düşük ağırlığı ve yüksek motor gücü sayesinde çok iddialı hızlanma ve sprint rekorlarını kırmayı başardı.

Ön ve arka aksta birer adet olmak üzere 2 elektrikli motora sahip olan Peugeot EX1'in elektrikli motorları toplamda 340 beygir ve 480 NM tork üretebiliyor. Bu başarılı değerler sayesinde elektrikli otomobiller için olan bütün hızlanma rekorlarını alt üst eden otomobil, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3.49 saniyede ulaşabiliyor. 258 kilometre/saat maksimum hıza çıkabilen EX1, 1/8 mili 7.08 saniyede, çeyrek mili ise 12.67 saniyede geçebiliyor.

Elektrikli otomobiller için iddialı yeni rekorlar elde eden EX1'in üretim versiyonunun geliştirilip geliştirilmeyeceği ise henüz belli değil.

Tamamen elektrikli Peugeot EX1 Concept, çeyrek mil ve 1/8 mil rekorlarını kırdı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu haberi yapan arkadaş birde aracın tek şarjla gitiiği menzili yazsa...sanırım en önemli ayrıntıyı unutmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
@overclocking öldürcenmi bizi abicim yaaaa:D yarıldım ama neyse:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Benim için de Porche 918 SPYDER gerçekten.
Geçenlerde bizim arkadaşlar söylemişlerdi, buralarda casusluk yaparken görülmüş.
Spyder diyorlardı, inanmamıştım. Ben de "Yok lan spy değildir diyordum ama kendi gözümle görünce inandım ki gerçekten Spy'mış.
Şimdi kendime diyorum: Spy mıdır : Evet Spyder. Hem de %100... :))) Zuhahahahaha..
Bu kadar iğrenç espri herhalde başkası yapmamıştır hayatta...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sportifsan 8 yıl
Çok saçma bir araba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bykrm 8 yıl
Önü BMW ye benzemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
roox 8 yıl
Haha tasarım manyak olmuş hele şu arka lastiklere diyicek laf yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
her ne kadar kutu gibi dışarıdan görsek aracıda.ben beğendim :)) değişik bi tarz olmuş.üstüde kapanıyorsa alınabilir :p (kapanıyor sanırım orda bişi var)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enrique 8 yıl
o araçla suya çamura girme arka tekerler suyu kafana doğru fıskıye gibi yağdırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Batmobil'e benzemiş xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
decsan 8 yıl
Elektrikli otomobiller elektriği nereden alacak diye sorsak doğru bir soru olur sanırım.
Çünkü elektrik üretimi hala büyük çapta fosil yakıtlardan elde ediliyor(Türkiye için yaklaşık %66).
Petrol kralları elbette petrole bağımlı olmamızı ister ama bu iş aynı zamanda bir ağ işi. Her köşede var olan petrol istasyonlarının toplam maliyeti ne büyük düşündünüz mü?
Bu iş hemen olmayacak ancak orta vadede (Allah kısmet ederse torunlarım hiç benzinli/dizel motorlu araç almayabilir) gerçekleşebilecek bir şey.

Benim kişisel görüşüm 2030 ve ötesinde yakıt olarak petrol işi sona erecek(Belirtileri tunus, mısır ve ortadoğunun diğer ülkelerinde görülebilir).
Akabinde ise ulaşım için yeni enerji kaynakları bulunamazsa hepimiz trenlerle ulaşım sorununu halledeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
bencede süper bide normal otomobillerede tamamen elektrikli yapsalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 8 yıl

maliahmet1

bencede süper bide normal otomobillerede tamamen elektrikli yapsalar

Yapacaklar ama petrol kralları bunun mümkün olduğunca geç olmasını sağlıyor. Para onlarda olduğu için yapacak bir şey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19076 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, paris auto show ve
4 etiket daha hybrid ev electric vehicle peugeot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Leadtek Winfast GTX 570 SLI video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -9- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim