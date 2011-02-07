Tamamen elektrikli Peugeot EX1 Concept, çeyrek mil ve 1/8 mil rekorlarını kırdı

Hybrid ve elektrikli otomobil savaşına iddialı bir giriş yapmayı planlayan Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun tamamen elektrikli konsept otomobili EX1, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.Fransız otomobil üreticisinin 200. yılı adına geliştirilen ve ilk olarak 2010 yılındaki Paris Auto Show'da tanıtılan model düşük ağırlığı ve yüksek motor gücü sayesinde çok iddialı hızlanma ve sprint rekorlarını kırmayı başardı.

Ön ve arka aksta birer adet olmak üzere 2 elektrikli motora sahip olan Peugeot EX1'in elektrikli motorları toplamda 340 beygir ve 480 NM tork üretebiliyor. Bu başarılı değerler sayesinde elektrikli otomobiller için olan bütün hızlanma rekorlarını alt üst eden otomobil, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3.49 saniyede ulaşabiliyor. 258 kilometre/saat maksimum hıza çıkabilen EX1, 1/8 mili 7.08 saniyede, çeyrek mili ise 12.67 saniyede geçebiliyor.

Elektrikli otomobiller için iddialı yeni rekorlar elde eden EX1'in üretim versiyonunun geliştirilip geliştirilmeyeceği ise henüz belli değil.