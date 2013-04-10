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Tamron, Sony uyumlu SP 24-70mm F/2.8 Di USD lensinin çıkış tarihini açıkladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği lens modelleri ile tanınan Tamron, Sony uyumlu SP 24-70mm F/2.8 Di USD lensinin çıkış tarihini açıkladı.
Üzerinde yer alan USD (Ultra Sonic Drive) otomatik netleme motoru ile sessiz olduğu kadar kararlı da netleme yapabilen Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD, Canon ve Nikon versiyonlarından sonra, şimdi de Sony uyumlu versiyonun çıkış tarihi resmi olarak ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD lens öncelikle Japonya, daha sonra ise dünya çapında 18 Nisan tarihinde satılmaya başlanacak.
Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, 17 element 12 grup lens yapısı, Maksimum F/2.8, minimum F/22 diyafram değeri, 9 diyafram bıçağı, 82mm filtre çapı ve 825 gram ağırlık çıkıyor.

http://www.tamron.co.jp/en/news/release_2013/0408.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafiker 6 yıl
Güzel lens full frame ler ilede uyumlu diye biliyorum. Tamron fiyatına göre çok güzel lensler üretiyor ama bu lens biraz pahalı.24/70 2.8 nkion almak dahamı mantıklı acaba diye düşünmüyor değil insan.
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