



Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği lens modelleri ile tanınan Tamron, Sony uyumlu SP 24-70mm F/2.8 Di USD lensinin çıkış tarihini açıkladı.

Üzerinde yer alan USD (Ultra Sonic Drive) otomatik netleme motoru ile sessiz olduğu kadar kararlı da netleme yapabilen Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD, Canon ve Nikon versiyonlarından sonra, şimdi de Sony uyumlu versiyonun çıkış tarihi resmi olarak ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD lens öncelikle Japonya, daha sonra ise dünya çapında 18 Nisan tarihinde satılmaya başlanacak.

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, 17 element 12 grup lens yapısı, Maksimum F/2.8, minimum F/22 diyafram değeri, 9 diyafram bıçağı, 82mm filtre çapı ve 825 gram ağırlık çıkıyor.

http://www.tamron.co.jp/en/news/release_2013/0408.html