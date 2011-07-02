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Tango büyüme hızında Skype'ı ikiye katladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz iletişim kurma uygulamaları konusunda Skype büyük bir hakimiyete sahip. İnternet bağlantısı üzerinden kullanıcıların birbirleriyle sesli ve görüntülü iletişim kurmalarına olanak veren Skype, bünyesine eklediği uygun fiyatlı telefon görüşmeleri ile adeta bir hizmet sağlayıcısına dönüştü. Tüm mobil platformlara göre kendi uygulamasını geliştiren Skype, kolay ödeme hizmetiyle de bir numaraya yükseldi.
2003 yılında yayınlanmasının ardından ilk 12 ayda 9 milyon kullanıcı Skype'a üye oldu. Bu nedenle Skype "tarihin en hızlı büyüyen iletişim aracı" ünvanını da kazandı. Bugün 600 milyon kayıtlı kullanıcısı olan Skype, Microsoft tarafından 8.5 milyar dolara satın alınmıştı.
Ancak rakip olamayacak kadar gelişmemiş olsa da Skype'ı bir alanda geride bırakan bir uygulama var. O da Tango. Apple ve Android kullanıcılarının yakından tanıdığı Tango, Skype gibi videolu görüşme olanağı sunan bir iletişim uygulaması. Noktadan noktaya görüşmeyi desteklerken, rehberiniz ile senkronize olarak Tango kullanan arkadaşlarınız ile anında görüşme başlatabiliyor.
Apple'ın FaceTime'ı tanıttığı dönemde yayına başlayan Tango, FaceTime'ın aksine çapraz platform desteği ile geliyordu. Milyon dolarlık yatırım yapılan FaceTime uygulamasına rağmen Tango, iPhone için en çok indirilen sosyal ağ uygulamaları arasında 6. sırada bulunuyor. Tango bünyesinde hali hazırda 56 geliştirici çalışıyor. Firma en çok üye kazandığı Çin'de bir mühendislik ekibi kurmaya hazırlanıyor.
Tango'nun en büyük başarısı ise ilk 9 ayda geldi. Uygulamaya ilk 9 ayda 17 milyon kullanıcı kayıt olarak kendi içinde yeni bir rekora imza attı. Bu neredeyse Skype'ın iki katı. Tango, 2011 yılı sonuna kadar 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşırsa en hızlı büyüyen iletişim aracı ünvanı Tango'ya geçecek.
Tango, ilk 4 ayda 8 milyon, sonraki 5 ayda 9 milyon üye kazandı. Tango'ya ayda ortalama 2.5 milyon kullanıcı kayıt oluyor. Son 30 gündeki aktif kullanıcı sayısı ise 5.5 milyon. Her gün 2.5 milyon dakika görüşme yapılan Tango'nun ortalama çağrı uzunluğu 4 dakika.
Kullanıcılarına videolu görüşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Tango, gelecekte ücretli premium özellikleri devreye sokmayı planlıyor.

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kml_sri 8 yıl
skype galaxy tablette goruntulu arama olayi yok yaramaz tango daha iyi
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Mimar SaNAN 8 yıl
iyi iyi ... rekabet iyidir
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sadtneverdie 8 yıl
50 tane program mı kullanacağız? Skype yeterli.
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séquestre 8 yıl
Skype iyidir ne gerek var.
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cenkcolak 8 yıl
skype ı kullanmıyorum bunuda kullanmam .
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lumpazivagabundus 8 yıl
yükleyelim bakalım
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SeKSandDoRT 8 yıl
Tango skype gibi noktadan noktaya bağlantı mı yapıyor ve şifreli mi ???
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