Omuzdan atılan tanksavar füzesi ROKETSAN Karaok testlerde göz doldurdu

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen gece/gündüz görev yapma kabiliyetine sahip Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, kısa mesafede hedefe üstten dalış yaparak vurabilmesiyle dikkatleri üstüne çekiyor. Kısa bir süre önce yapılan test atışlarında performansını sergileyen ROKETSAN Karaok’un yakında envantere girmesi bekleniyor.

ROKETSAN Karaok’tan üstün başarı

ROKETSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gece-gündüz tetikte, gözü kara bir avcı. KARAOK portatif tanksavar silahımız test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Her adımda yeteneklerimizi daha da geliştirerek, milli teknolojilerimizi üretmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verirken ilgili test atışlarına ilişkin videoyu da paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada Karaok için şu ifadelere yer verdi: "KARAOK, en zorlu koşullarda başarıyla tamamladığı testlerle Türk savunma sanayiinin etkinlik ve kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Milli savunma sistemlerimiz, sahadaki kabiliyetleriyle güvenlik ve caydırıcılık gücümüzü artırıyor. Bu tür yenilikçi çözümler, bağımsız ve güçlü bir Türkiye için atılan sağlam adımlardır. Projemizde görev alan alt yüklenicilerimizi, başkanlığımız ve Roketsan çalışanlarımızı bu önemli başarı için tebrik ediyorum. Türkiye’nin yarınları için durmadan çalışmaya devam"

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ROKETSAN, UMTAS ve OMTAS gibi tanksavar füzeleriyle ciddi bir bilgi birikimi oluştururken bunlar neticesinde ise Karaok ortaya çıktı. Karaok, tek bir personel tarafından omuz üzerinden atılabiliyor. Karaok’un alameti farikası ise hedefe kısa mesafede üst taraftan angaje olabilmesi. Yani roket, fırlatıldıktan sonra bir yay çizerek uçuyor ve hedefi üstten vuruyor. Bunu, 50-60 metre gibi çok kısa mesafelerde yapabilmesi de füzenin cazibesini artırıyor. Karaok’un en bilinen rakipleri arasında Javelin ve Raybolt füzeleri yer alıyor ancak.

ROKETSAN KARAOK özellikleri

Çap: 125 mm

Ağırlık: < 16 kg [Füze + Tüp]

Menzil: 2,5 km

Harp Başlığı: Tipi Zırh Delici Tandem

Vuruş Modu: Doğrudan Vuruş / Üstten Vuruş

Kullanım Modları: At-Unut

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Omuzdan atılan tanksavar füzesi ROKETSAN Karaok göz doldurdu