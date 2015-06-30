Taradığı görüntülerin "Lego" kopyasını oluşturabilen yazıcı: Bricasso

Özellike son dönemde çok fazla 3 boyutlu yazıcı gündeme gelmeye başladı. Bricasso yeni bir yazıcı ise tam olarak 3 boyutlu yazdırma işlemi yapamasa da çok ilginç bir yeteneğe sahip.

Bricasso öncelikle üzerinde bulundurduğu tarayıcı mercek ile kendisine gösterilen bir fotoğrafı tarayabiliyor. Daha sonra ise 1x1 birim legolar kullanarak taradığı bu görüntünün bir kopyasını oluşturabiliyor. Kendisine göterilen fotoğraflar ince olsa da kopyayı yazdırabilmek için kullanılan legolar belirli bir büyüklüğe sahip olduğu için görüntü biraz pikselleştirilmiş gibi gözüküyor.

Maksimum 450 birim legoyu bir araya getirebilen yazıcı özellikle çocukların internette gördüğü oyuncakların kolayca üretilebilmesi için kullanılabilir. İlerleyen dönemlerde ise yükseklik açısından da daha özel çıktılar alabilmesi yazıcıyı daha değerli hale getirecektir.