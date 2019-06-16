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Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı

Square Enix'in geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Marvel's Avengers oyunun oynanış videosu sızdı. Marvel's Avengers, 15 Mayıs 2020'de konsollar ve PC platformlarına çıkışa yapacak.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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2
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı
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Square Enix’in E3 2019’da duyurduğu ve karakter tasarımlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Marvel’s Avengers oyunun oynanış videosu sızdırıldı.

Yayınlanan videodan gördüğümüz kadarıyla Marvel’s Avengers, aksiyon dolu oynanışa sahip olacak. Videondaki ışık koşulları ve görüntü kalitesi kötü olduğu için grafikler hakkında net bir çıkarımda bulunmak mümkün değil.

Marvel’s Avengers oyununda, oynanabilir beş karakter bulunacak. Bu karakterler ise Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor olacak. Oyunun çıkışının ardından ücretsiz güncellemeler ile yeni kahramanların ekleneceği belirtiliyor.

 

E3 2019’da oyunun tanıtım videosu yayınlanmıştı. Bu viedonun ardından karakter tasarımları epey eleştiri aldı. Oyunun kreatif direktörü, karakter tasarımlarının değiştirilmeyeceğini açıkladı. Pek çok oyuncu, bu haberin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Marvel's Avengers 15 Mayıs 2020'de PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkacak.


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DH Misafiri 2 gün
Tomb Raider gibi olmuş sanki biraz
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DH Misafiri 4 gün
Bu oyun olmamış filim olmuş 5 saniyede bir intro giriyor oyuna senaryo yok denecek kadardır bence
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KaleyDeskop 5 gün
yazık oldu bu saatten sonra kimse aşina olmadığı marvel karakterini oyunlarda görmek istemez ki fanların bu tepkisine marvel geri dönüş yok dedi. Keşke dizi ve filmlerdeki bağlantıyı oyunlar içinde yapsalar tam bir evren oluşturulabilirdi. Sanırım filmdeki oyuncuların birebir kopyası telif ücreti getireceği için bu yolu seçtiler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 4 gün KaleyDeskop
Telif degil de onlari kullanmak demek oyuncu ücretlerinin artmasi demek. Ayrica bazi ünlüler nedense kendilerinin oyunlarda kullanilmasina karsi.
Mesela: Tom Cruise
http://www.mtv.com/news/1529606/video-games-are-one-mission-tom-cruise-wont-accept/
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Deswaaa 5 gün
Boş boş lvl skill kasmalı çar çöp olucağını düşünüyorum umarım yanılırım
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The Balance 5 gün
Hawkeye eklenecekse şimdiden ısındım az da olsa.
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mementopolis 5 gün
Filmdeki oyunculari zaten sevmiyordum. Bu daha iyi olmus bos ver :D
Cerez niyetine güzel bir oyun olmus bence.
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