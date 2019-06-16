Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı

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Square Enix’in E3 2019’da duyurduğu ve karakter tasarımlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Marvel’s Avengers oyunun oynanış videosu sızdırıldı.

Yayınlanan videodan gördüğümüz kadarıyla Marvel’s Avengers, aksiyon dolu oynanışa sahip olacak. Videondaki ışık koşulları ve görüntü kalitesi kötü olduğu için grafikler hakkında net bir çıkarımda bulunmak mümkün değil.

Marvel’s Avengers oyununda, oynanabilir beş karakter bulunacak. Bu karakterler ise Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor olacak. Oyunun çıkışının ardından ücretsiz güncellemeler ile yeni kahramanların ekleneceği belirtiliyor.

E3 2019’da oyunun tanıtım videosu yayınlanmıştı. Bu viedonun ardından karakter tasarımları epey eleştiri aldı. Oyunun kreatif direktörü, karakter tasarımlarının değiştirilmeyeceğini açıkladı. Pek çok oyuncu, bu haberin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Marvel's Avengers 15 Mayıs 2020'de PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkacak.