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Marvel’s Avengers oyununun fragmanı yayınlandı

Beyaz perdede gişe rekorları kıran Marvel Avengers’ın oyunundan ilk fragman geldi. E3'te yapılan konferans ile oyunun çıkış tarihi duyuruldu. Marvel's Avengers oyununun fragmanı ve çıkış tarihi:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,3b
1
11
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Marvel’s Avengers oyununun fragmanı yayınlandı
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Beyaz perdede gişe rekorları kıran Marvel Avengers’ın oyunu geliyor. Square Enix, dün gerçekleştirdiği E3 2019 konferansında oyunun fragmanını yayınladı ve çıkış tarihini açıkladı.

Marvel’s Avengers olarak adlandırılan oyunda oynanabilir beş karakter bulunacak. Bu karakterler ise Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor olacak. Bu karakterlerin kostümleri sinemadakiler birebir aynı olsa da karakteri canlandıran insanların tasarımı farklı olmuş. Seslendiren isimler de sinemadaki oyunculardan farklı olacak. Oyun yayınlandıktan sonra, ücretsiz güncelleştirmeler ile yeni karakterlerin ekleneceği belirtiliyor.

Marvel's Avengers oyununun hikayesi 

Hikaye odaklı oynanışa sahip Marvel’s Avengers oyununu dört kişi co-op olarak da oynayabileceksiniz. Oyunun hikayesine baktığımızda ise çizgi romanlardan farklı bir kurgunun ele alındığını görüyoruz. Avengers genel merkezindeki bir uçak gemisi tanıtımı esnasında büyük bir kaza gerçekleşiyor. Bu trajedi için suçlanan Avengers dağılıyor. Beş yıl sonra, dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor ve kahramanlarımız bir araya gelerek insanlığı savunuyor.

Marvel’s Avengers oyunu 15 Mayıs 2020’de PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.


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caneycaney 1 hf. en beğenilen
Oyun çok güzel duruyor da yüz tasarımları çok sırıtıyor insan filmdeki karakterleri bekliyor.
Mesela Cyberpunk 2077 deki Keanu Reeves'e bakın bir de bunlara.
Keşke filmdeki oyunculara yapsalardı insanlar onları çok benimsedi.
Oyun çok güzel duruyor da yüz tasarımları çok sırıtıyor insan filmdeki karakterleri bekliyor.Mesela Cyberpunk 2077 deki Keanu Reeves'e bakın bir de bunlara....
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kpln04 1 hf.
reddit.com/...
Oynanış sızmış
Görebildiğim kadarı ile beğendim
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bluedevil866 1 hf.
thoru ne zaman afrikali biri canlandiracak merak ediyorum hollywood.
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altanbilisim 1 hf.
Sesler neden oyunculara ait değil ? Çizgi film gibi oyun olmuş
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SilentHunterHD 1 hf.
sadece son 2 filmden 5milyar $ hasılat yapan firmanın oyununa bak :D gerçekten komedi
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karaköy_soğancısı 1 hf.
bune be lego'nun 3 boyutlu hali
batman serisi gibi bi karaktere odaklanıp hikayeyi devam ettirse mükemmel olabilirdi
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DH Misafiri 1 hf.
karakterleri sinema dünyasından almalarını beklemiyorduk da çizgi romanlara da benzememiş ki hani bir şeye benzeseler gam yemicem.
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0MG90 1 hf.
Çok saçma fragman olmuş. Burda bile zorla espri yapmaya çalışmışlar.
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kaand12@ 1 hf. kpln04
Uzun saçlı tony çizgi romanlarda sık rastlanıyor hocam. Biz fanlar mcu ya takılmıyoruz fazla.

Ha genel kitle tabii haklı olarak robert downey jr bekleyecek haklı olarak.
Şu oyun uzun uzun hikayeye, zevkli bir oynanışa, geniş açık bir dünyaya sahip olsa varya..
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caneycaney 1 hf. en beğenilen
Oyun çok güzel duruyor da yüz tasarımları çok sırıtıyor insan filmdeki karakterleri bekliyor.
Mesela Cyberpunk 2077 deki Keanu Reeves'e bakın bir de bunlara.
Keşke filmdeki oyunculara yapsalardı insanlar onları çok benimsedi.
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kaand12@ 1 hf.
Karakter tasarımları bazı kişilere garip gelmiş, arkadaşlar mcu da gördüğümüz kişilere alışmış demekki Chris Evans falan bekliyo galiba. Böylede güzel olmuş bence. Ama ben açıkçası gameplay, ortalama oynanış süresi açıklamalarını falan beklerdim. Yada en azından nasıl bir oyun olacağını bile biraz daha açabilirlerdi konuşurken. Şuan 2. Bir trailer yayınlandı gibi hissediyorum, hala bişey yok ortada..
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kpln04 1 hf. kaand12@
On yıldır onları izliyoruz çok alıştık
Mesela spiderman sürekli değiştiği için kimse yadırgamadı oyunda ki karakteri
Buradakiler çakma avengers gibi duruyor valla
Uzun saçlı ironman
Kız tavlamak için spor salonuna giden kaptan amerika
Çok değişik ya
Ayrıca ironman uçup kaçtığına göre açık dünyası geniş olacak
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