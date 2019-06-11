Marvel’s Avengers oyununun fragmanı yayınlandı

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Beyaz perdede gişe rekorları kıran Marvel Avengers’ın oyunu geliyor. Square Enix, dün gerçekleştirdiği E3 2019 konferansında oyunun fragmanını yayınladı ve çıkış tarihini açıkladı.

Marvel’s Avengers olarak adlandırılan oyunda oynanabilir beş karakter bulunacak. Bu karakterler ise Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor olacak. Bu karakterlerin kostümleri sinemadakiler birebir aynı olsa da karakteri canlandıran insanların tasarımı farklı olmuş. Seslendiren isimler de sinemadaki oyunculardan farklı olacak. Oyun yayınlandıktan sonra, ücretsiz güncelleştirmeler ile yeni karakterlerin ekleneceği belirtiliyor.

Marvel's Avengers oyununun hikayesi

Hikaye odaklı oynanışa sahip Marvel’s Avengers oyununu dört kişi co-op olarak da oynayabileceksiniz. Oyunun hikayesine baktığımızda ise çizgi romanlardan farklı bir kurgunun ele alındığını görüyoruz. Avengers genel merkezindeki bir uçak gemisi tanıtımı esnasında büyük bir kaza gerçekleşiyor. Bu trajedi için suçlanan Avengers dağılıyor. Beş yıl sonra, dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor ve kahramanlarımız bir araya gelerek insanlığı savunuyor.

Marvel’s Avengers oyunu 15 Mayıs 2020’de PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.