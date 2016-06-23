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Tata Power'dan 1,45 milyar dolarlık dev satın alma

Tata Power geçtiğimiz günlerde Welspun Yenilenebilir Enerji ile 1,45 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak, Hindistan'ın en büyük yenilenebilir enerji satın alımını gerçekleştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tata Power'dan 1,45 milyar dolarlık dev satın alma
 
Bu ayın başlarında medyada, Tata Power'ın Hindistan'ın en büyük yenilenebilir enerji satın alımını gerçekleştireceği haberleri dolaşmaktaydı. Tata Power'ın yaptığı resmi başvurular sonucunda medyanın yaptığı haberlerin doğru olduğu kanıtlanmış oldu. Tata şirketler grubu bünyesinde faaliyet gösteren Tata Power, Welspun Grup bünyesindeki Welspun Yenilenebilir Enerji'nin yenilenebilir enerji varlıklarını almak üzere bir anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Tata Power'ın eline 1.152 MW'lık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi geçecek. Devredilecek bu kapasitenin 685 MW'lık kısmı halihazırda faaliyet gösteren rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinden oluşuyor. 200 MW'lık kapasitenin haziran sonuna kadar faaliyete geçmesi beklenirken, 275 MW'lık bir diğer kısmın ise 2016'nın son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
Faaliyette olan kapasitenin içinde, ülkenin kalbi olarak nitelendirilen Madhya Pradesh eyaletindeki 151 MW'lık fotovoltaik güneş enerjisi tesisi de bulunuyor. Ülkenin kurulu en büyük güneş enerjisi tesislerinden biri olan projede General Elecrtic (GE) Finansal Enerji Hizmetleri'nin de payı bulunuyor.
Gerçekleştirilecek olan devrin maliyetinin, borçların devri de dahil olmak üzere 1,45 milyar doları bulması bekleniyor. Bu büyüklükteki bir devir ise ülkenin yenilenebilir enerji pazarındaki en büyük satın alma olma özelliğini taşıyor. Varlıklarını devredecek olan Welspun Yenilenebilir Enerji'nin sahibi olan Welspun Grup, aslında dokuma sanayisindeki faaliyetleriyle ünlü bir şirket. Welspun Grup'un yenilenebilir enerji sektörüne girişi ise sektörün çok erken dönemlerine denk geliyor. Erken dönemde sektöre giren grup, yüksek tarife garantisinden yararlanmıştı.
Geçtiğimiz sene Tata Power'ın kurduğu Tata Power Yenilenebilir Enerji Ltd.'nin, Tata Power'ın yenilenebilir enerji alanındaki varlıklarını işletecek ve yönetecek bir şirket olması planlanmıştı. Bu plan kapsamında, yapılan yeni satın almadan elde edilecek varlıkların Tata Power Yenilenebilir Enerji Ltd.'ye devredilmesi planlanıyor. Şirket bu transferden sonra 720 MW'lık işler durumda kapasiteye ve 250 MW'lık inşa halindeki kapasiteye sahip olacak.
Satın alma, Tata Power'ın nisan ayında duyurusunu yaptığı hareket planıyla da örtüşmekte. 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin payını %20'den %35-40 seviyesine çıkarmayı planlayan Tata Power'ın halihazırda 9.156 MW'lık kurulu kapasitesi bulunmakta. Bu kurulu kapasitenin 593 MW'ı rüzgar enerjisinden elde edilirken, 60 MW'ı ise güneş enerjisinden elde edilmekte.

http://cleantechnica.com/2016/06/20/tata-power-confirms-1-45-billion-deal-indias-largest-renewable-energy-buyout/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 3 yıl

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arel.gr 3 yıl en beğenilen
usul usul arabın gazyağı ısınıyor.
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