Paris'ten 5 kat büyük! Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesinde süreç başladı

Dünyanın en büyüğü Hindistan’da kuruluyor
Adani Group’un temiz enerji birimi AGEL, Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle mega ölçekli bir güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa ediyor. Yaklaşık beş yıl içinde tamamlanması planlanan tesis, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacak. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 16 milyon haneye temiz enerji sunacak. Bu, İsviçre'ye yetecek kadar elektrik üretileceği anlamına geliyor. Tesis aynı zamanda Paris şehrinin 5 katı büyüklüğünde olacak.
Hindistan’ın 2070 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor olsa da ülke, bu on yılın sonuna kadar enerji talebinin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını planlıyor. Bu hedefin tutması için 6 yıl içinde 500 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulması gerekiyor.
KREP sayesinde Hindistan’ın hedeflediği yenilenebilir enerji arzının yüzde 9’u karşılanmış olacak. Bu arada tesis yaklaşık 520 kilometrekarelik bir alana kurulacak. Tesisin kurulacağı yer ise tamamen çorak, bitkilerin ve yerleşimin olmadığı bir yer. Adani Group, önümüzdeki on yıl içinde ayrıca enerji dönüşümüne 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımların yüzde 70’i doğrudan temiz enerjiye ayrılacak.
Başarısızlık bir seçenek değil
Aktarılanlara göre Hindistan, önümüzdeki otuz yıl boyunca her yıl kentsel nüfusuna bir Londra'ya eşdeğer miktarda nüfus ekleyecek. Bu evlerde sadece klimaların kullanılması bile Hindistan'ın elektrik ihtiyacının 2050 yılına kadar Afrika’yı geçmesi anlamına geliyor. Ülkenin en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu düşünüldüğünde enerji ihtiyacı hızla artış gösterecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.