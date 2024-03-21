Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Paris'ten 5 kat büyük! Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesinde süreç başladı

    Kömür milyarderi Sagar Adani’nin Adani Green Energy Limited (AGEL) şirketi dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesine başladı. Tesis bittiğinde Paris'ten 5 kat daha büyük olacak.
    dünyanın en büyük yenilenebilir enerji santrali Tam Boyutta Gör
    Paris'in beş katı büyüklüğünde, uzaydan bile görülebilen dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesinde süreç başladı. Proje tamamlandığında ortaya çıkan enerji tesisi İsviçre'ye yetecek kadar elektrik üretimi gerçekleştirecek. Projenin arkasında ise kömür milyarderi Sagar Adani’nin Adani Green Energy Limited (AGEL) şirketi bulunuyor ve tesis Hindistan’da inşa ediliyor.

    Dünyanın en büyüğü Hindistan’da kuruluyor

    Adani Group’un temiz enerji birimi AGEL, Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle mega ölçekli bir güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa ediyor. Yaklaşık beş yıl içinde tamamlanması planlanan tesis, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacak. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 16 milyon haneye temiz enerji sunacak. Bu, İsviçre'ye yetecek kadar elektrik üretileceği anlamına geliyor. Tesis aynı zamanda Paris şehrinin 5 katı büyüklüğünde olacak.

    Hindistan’ın 2070 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor olsa da ülke, bu on yılın sonuna kadar enerji talebinin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını planlıyor. Bu hedefin tutması için 6 yıl içinde 500 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulması gerekiyor.

    hindistan khavda re park Tam Boyutta Gör
    Khavda Renewable Energy Park’ın (KREP - Khavda Yenilenebilir Enerji Tesisi) başarısı, dünyanın en kalabalık ülkesi ve en hızlı büyüyen büyük ekonomisinin artan enerji ihtiyaçlarını karşılarken Hindistan'ın kirliliği azaltma ve iklim hedeflerine ulaşma çabaları için kritik önem taşıyor. Kömür hala Hindistan'ın ürettiği elektriğin yüzde 70'ini oluşturuyor olsa agresif projelerle bunun radikal hızla düşürülmesi öngörülüyor. Khavda tesisi ilk enerji üretimini geçtiğimiz ay gerçekleştirmeye başlamıştı. Şimdilik tesiste 551 MW güneş enerjisi kapasitesi olsa da proje tamamlandığında 30 GW’lık temiz enerji üretimi gerçekleştirilecek.

    KREP sayesinde Hindistan’ın hedeflediği yenilenebilir enerji arzının yüzde 9’u karşılanmış olacak. Bu arada tesis yaklaşık 520 kilometrekarelik bir alana kurulacak. Tesisin kurulacağı yer ise tamamen çorak, bitkilerin ve yerleşimin olmadığı bir yer. Adani Group, önümüzdeki on yıl içinde ayrıca enerji dönüşümüne 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımların yüzde 70’i doğrudan temiz enerjiye ayrılacak.

    Başarısızlık bir seçenek değil

    dünyanın en büyük temiz enerji santrali Tam Boyutta Gör
    Sagar Adani, yenilenebilir enerjiye geçişte başarısız olmanın bir seçenek olmadığını söylerken “Hindistan için daha önce hayal edilmemiş büyüklükte ve ölçekte işler yapmaya başlamaktan başka seçenek yok” ifadelerini kullanıyor.

    Aktarılanlara göre Hindistan, önümüzdeki otuz yıl boyunca her yıl kentsel nüfusuna bir Londra'ya eşdeğer miktarda nüfus ekleyecek. Bu evlerde sadece klimaların kullanılması bile Hindistan'ın elektrik ihtiyacının 2050 yılına kadar Afrika’yı geçmesi anlamına geliyor. Ülkenin en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu düşünüldüğünde enerji ihtiyacı hızla artış gösterecektir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 40 dakika önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hacamatla depresyondan kurtulanlar tigar lastik yorumları radyatör hortumu neden büzüşür gaza basmadan devir yükseliyor askeri diş hekimi maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız