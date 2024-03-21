Paris'ten 5 kat büyük! Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesinde süreç başladı

Tam Boyutta Gör Paris'in beş katı büyüklüğünde, uzaydan bile görülebilen dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesinde süreç başladı. Proje tamamlandığında ortaya çıkan enerji tesisi İsviçre'ye yetecek kadar elektrik üretimi gerçekleştirecek. Projenin arkasında ise kömür milyarderi Sagar Adani’nin Adani Green Energy Limited (AGEL) şirketi bulunuyor ve tesis Hindistan’da inşa ediliyor.

Dünyanın en büyüğü Hindistan’da kuruluyor

Adani Group’un temiz enerji birimi AGEL, Hindistan'ın batısında yer alan Gujarat eyaletinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle mega ölçekli bir güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa ediyor. Yaklaşık beş yıl içinde tamamlanması planlanan tesis, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacak. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 16 milyon haneye temiz enerji sunacak. Bu, İsviçre'ye yetecek kadar elektrik üretileceği anlamına geliyor. Tesis aynı zamanda Paris şehrinin 5 katı büyüklüğünde olacak.

Hindistan’ın 2070 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor olsa da ülke, bu on yılın sonuna kadar enerji talebinin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını planlıyor. Bu hedefin tutması için 6 yıl içinde 500 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Khavda Renewable Energy Park’ın (KREP - Khavda Yenilenebilir Enerji Tesisi) başarısı, dünyanın en kalabalık ülkesi ve en hızlı büyüyen büyük ekonomisinin artan enerji ihtiyaçlarını karşılarken Hindistan'ın kirliliği azaltma ve iklim hedeflerine ulaşma çabaları için kritik önem taşıyor. Kömür hala Hindistan'ın ürettiği elektriğin yüzde 70'ini oluşturuyor olsa agresif projelerle bunun radikal hızla düşürülmesi öngörülüyor. Khavda tesisi ilk enerji üretimini geçtiğimiz ay gerçekleştirmeye başlamıştı. Şimdilik tesiste 551 MW güneş enerjisi kapasitesi olsa da proje tamamlandığında 30 GW’lık temiz enerji üretimi gerçekleştirilecek.

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KREP sayesinde Hindistan’ın hedeflediği yenilenebilir enerji arzının yüzde 9’u karşılanmış olacak. Bu arada tesis yaklaşık 520 kilometrekarelik bir alana kurulacak. Tesisin kurulacağı yer ise tamamen çorak, bitkilerin ve yerleşimin olmadığı bir yer. Adani Group, önümüzdeki on yıl içinde ayrıca enerji dönüşümüne 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımların yüzde 70’i doğrudan temiz enerjiye ayrılacak.

Başarısızlık bir seçenek değil

Tam Boyutta Gör Sagar Adani, yenilenebilir enerjiye geçişte başarısız olmanın bir seçenek olmadığını söylerken “Hindistan için daha önce hayal edilmemiş büyüklükte ve ölçekte işler yapmaya başlamaktan başka seçenek yok” ifadelerini kullanıyor.

Aktarılanlara göre Hindistan, önümüzdeki otuz yıl boyunca her yıl kentsel nüfusuna bir Londra'ya eşdeğer miktarda nüfus ekleyecek. Bu evlerde sadece klimaların kullanılması bile Hindistan'ın elektrik ihtiyacının 2050 yılına kadar Afrika’yı geçmesi anlamına geliyor. Ülkenin en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu düşünüldüğünde enerji ihtiyacı hızla artış gösterecektir.

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Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesinde süreç başladı