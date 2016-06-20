Hindistan'dan güneş enerjisine büyük yatırım

Dünya genelinde yenilenebilir enerji çeşitlerine yatırım ve teşvik her geçen gün artmakta. Birçok devletin bu kapsamda belirledikleri hedefleri ve uygulamaya koydukları planları bulunmakta. Hindistan da yenilenebilir enerji yolunda ciddi adımlar atmak isteyen bir ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Hint hükümetinin belirlediği son hedefe göre, 2022 Mart ayına kadar ülkede faaliyet halinde bulunan güneş enerjisi santrallerinin kapasitesinin 100 GV seviyesine ulaşması arzu ediliyor. Hindistan’ın Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen duyumlara göre, ülkenin halihazırda üstünde çalışmakta olduğu güneş parkları projesinin ikinci bir aşamasının da yapılması planlanıyor. Bakanlık şu anda 21 eyalette kurulacak olan toplam 19.900 MV enerji üretim kapasitesine sahip güneş parklarının onayını vermiş durumda. İkinci aşamanın, onayı verilen projeye ek olarak 20 GV seviyesinde bir kapasite eklemesi bekleniyor.

Hindistan’ın asıl planı ise 2022 Mart’a kadar ülkenin güneş enerjisi kapasitesini 100 GV seviyesine çıkartmak. Bu kapasitenin 20 GV’si güneş parklarından elde edilecek enerjiyle sağlanacakken, 40 GV’sinin ise çatı güneş panelleriyle sağlanması bekleniyor ancak şu ana kadar çatı güneş panellerine olan talep beklenenin altında gerçekleşmiş durumda.

Endüstri uzmanları tarafından Hindistan’ın çatı güneş panelleri hedefi şüpheyle karşılanmış durumda. Bu şüphenin, Hindistan’ın yatırımını güneş parkı projesine yoğunlaştırmasına yol açtığı da söylentiler arasında.

Güneş parkları için ihalelerin başladığı Hindistan’da, proje geliştiricileri arasında büyük bir rekabet yaşanmakta. Bu rekabet de Hindistan’daki güneş enerjisi fiyatlarında en düşük seviyeye inilmesini sağlamış durumda.

http://cleantechnica.com/2016/06/18/india-plans-addition-40-gw-solar-parks/