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Hindistan'dan güneş enerjisine büyük yatırım

Hindistan hükümeti 2022 yılının Mart ayına kadar ülkedeki kurulu ve faaliyette olan güneş enerjisi üretim kapasitesinin en az 100 GV seviyesinde olmasını planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Hindistan'dan güneş enerjisine büyük yatırım
 
Dünya genelinde yenilenebilir enerji çeşitlerine yatırım ve teşvik her geçen gün artmakta. Birçok devletin bu kapsamda belirledikleri hedefleri ve uygulamaya koydukları planları bulunmakta. Hindistan da yenilenebilir enerji yolunda ciddi adımlar atmak isteyen bir ülke olarak karşımıza çıkıyor.
Hint hükümetinin belirlediği son hedefe göre, 2022 Mart ayına kadar ülkede faaliyet halinde bulunan güneş enerjisi santrallerinin kapasitesinin 100 GV seviyesine ulaşması arzu ediliyor. Hindistan’ın Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen duyumlara göre, ülkenin halihazırda üstünde çalışmakta olduğu güneş parkları projesinin ikinci bir aşamasının da yapılması planlanıyor. Bakanlık şu anda 21 eyalette kurulacak olan toplam 19.900 MV enerji üretim kapasitesine sahip güneş parklarının onayını vermiş durumda. İkinci aşamanın, onayı verilen projeye ek olarak 20 GV seviyesinde bir kapasite eklemesi bekleniyor.
Hindistan’ın asıl planı ise 2022 Mart’a kadar ülkenin güneş enerjisi kapasitesini 100 GV seviyesine çıkartmak. Bu kapasitenin 20 GV’si güneş parklarından elde edilecek enerjiyle sağlanacakken, 40 GV’sinin ise çatı güneş panelleriyle sağlanması bekleniyor ancak şu ana kadar çatı güneş panellerine olan talep beklenenin altında gerçekleşmiş durumda.
Endüstri uzmanları tarafından Hindistan’ın çatı güneş panelleri hedefi şüpheyle karşılanmış durumda. Bu şüphenin, Hindistan’ın yatırımını güneş parkı projesine yoğunlaştırmasına yol açtığı da söylentiler arasında.
Güneş parkları için ihalelerin başladığı Hindistan’da, proje geliştiricileri arasında büyük bir rekabet yaşanmakta. Bu rekabet de Hindistan’daki güneş enerjisi fiyatlarında en düşük seviyeye inilmesini sağlamış durumda.

http://cleantechnica.com/2016/06/18/india-plans-addition-40-gw-solar-parks/ Yorum Yaz
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Ömürcan 3 yıl
Hindistan bile...
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cyberfalcon 3 yıl
GV ve MV ile ne demek istiyorsun. Onlar GW ve MW olmasın.
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Efsue 3 yıl
hindistan muhendislik alaninda cok ciddi yatirimlar yapiyor, hatta dunyanin en onemli muhendislik yarismalarini takip ediyorum mimari'ye ilgim oldugu icin:) hep hintli isimleri goruyorum, gecmislerini dusununce onlar adina sevinc duyuyorum hep
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kadirirdem 3 yıl
hindistanlılar iyi yatırım yapıyor güneş enerjisine bize de şart aslında...
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baryen 3 yıl
Volt ile Watt farkını bilmeden elektrikle ilgili haber yapmak
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Chromosty 3 yıl
Uzun vadde muhteşem bir yatırım. İnsanın kendi ülkesi adına gözü kalıyor...
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sniper23 3 yıl
There goes your life
2050ye kadar tüm otomobiller elektrikli, enerji kaynaklarının büyük çoğunluğuda yenilenebilirlerden oluşacak biraz daha geç doğsaymışım keşke tam geçiş aşamasındayız.

Şaka maka herkes bu "geç doğma" olayından bahsedip duruyor. 2050 falan bunlar sadece sayılardır yani 2050 olupta gene keşke daha "geç" doğsaymışım diyip durmak yerine şimdiden işe başlamak lazım.
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There goes your life 3 yıl
2050'ye kadar tüm otomobiller elektrikli, enerji kaynaklarının büyük çoğunluğuda yenilenebilirlerden oluşacak biraz daha geç doğsaymışım keşke tam geçiş aşamasındayız.
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