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Tata ve Volkswagen iş birliği anlaşmasını imzaladı

Hindistan merkezli otomobil üreticisi Tata ve Alman otomobil devi Volkswagen iki şirketin belirli alanlarda ortak hareket etmesi için mutabakat anlaşması imzaladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tata ve Volkswagen iş birliği anlaşmasını imzaladı
 

Geçtiğimiz yıldan beri Volkswagen ile Tata arasında yapılması konuşulan anlaşma bugün resmiyet kazandı. Volkswagen, Hindistan gibi dev bir otomobil pazarında yüksek maliyet ve fiyata sahip otomobilleriyle tutunmakta zorlandığı için daha önce Suzuki ile bir ortaklık anlaşması imzalamış ancak emisyon skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte bu anlaşma bozulmuştu. Şimdi iki şirket hem global pazardaki kullanıcılar hem de Hindistanlı kullanıcılar için belirli alanlarda birlikte ürünler ortaya koyacak.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda Tata Motors'un CEO’su Guenter Butschek ve Volkswagen Grubu’nun CEO'su Matthias Muller tarafından imzalanan mutabakat anlaşmasının içeriğine dair henüz çok fazla detay paylaşılmadı ancak iki şirketin başta Hindistan pazarı olmak üzere ortak teknoloji kullanarak kullanıcıların karşısına çıkacağı düşünülüyor. Tata Motors CEO'su Guenter Butschek de bunu işaret ederek ortak bir sinerji yakalamak ve Hindistan ile denizaşırı pazarda akıllı, yenilikçi çözümler sunmak için iki şirketin birbirlerinin güçlü yanlarından faydalanacağını dile getirdi.

Lüks Araçlara Yönelik Çalışma Yapılabilir 

Tabi anlaşmaya Volkswagen Grubu’nun altında faaliyet gösteren Çek otomobil üreticisi Skoda’nın da imza atmış olması üç tarafın bir araya gelerek yüksek fiyatlı otomobilleriyle Hindistan pazarında varlık gösteremeyen Volkswagen’in Hintli kullanıcılar için özel ve daha ucuz otomobiller üretme amacıyla bu anlaşmaya imza attığı düşüncesini akıllara getiriyor ancak Tata’nın da Volkswagen’e ait elektrikli otomobil teknolojisini kullanabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra hem Tata’nın Jaguar Land Rover’ı bünyesinde barındırıyor olması hem de Volkswagen Grubu’nun Audi ve Porsche gibi lüks otomobiller ortaya koyan markaların sahibi olması iki şirketin lüks otomobillere yönelik bir çalışma yapma ihtimalini de kuvvetlendiriyor.

İki şirket arasındaki ortaklığa dair daha fazla bilginin kısa bir süre içinde paylaşılması beklenirken küresel pazarda liderliğe oynayan Volkswagen’in, eski ortağı Suzuki’ye nazaran kendisine daha yakın(otomobil satışı açısından) olan Tata ile yoluna nasıl devam edeceğini ve ortaklığın iki şirkete neler kazandıracağını yapılacak açıklamalarla birlikte göreceğiz.


http://www.autocarindia.com/auto-news/exclusive-tata-motors-and-vw-group-to-sign-mou-for-joint-cooperation-404400.aspx?platform=hootsuite Yorum Yaz
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bozak07 2 yıl en beğenilen
kısaca anlatılmak istenen şu vag logoso basılacak arabalara aynı zamanda vag şanzıman ve motor verecek tata da onları tabuta koyup hintlilere kakalayacak.
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Wraith Todd 2 yıl
tam vw'nin seveceği pazar. müthiş bir ortaklık anlaşması. emisyon olayı yok. daya gitsin artık malzemeleri karışan erişen olmaz. avrupada yasaklanan dizel motorları eritmek için bundan iyi iş ortaklığı mı olur. göstermelik bir iki elektrikli araba yaparlar onların fiyatı 10, atmosfer tecavüzcüsü yazılımlı tdi motorlu şekilsiz arabaların fiyatı 2 olur. motor fiyatına araba satarlar. her türlü win&win
nüfusunu, gelir dağılımını ayarlayamayan 3. dünya ülkelerinin durumu böyle.
tam vw'nin seveceği pazar. müthiş bir ortaklık anlaşması. emisyon olayı yok. daya gitsin artık malzemeleri karışan erişen olmaz. avrupada yasaklanan dizel moto...
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haydarkarapuar 2 yıl
safkan passat satılır

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soldier_x 2 yıl
tata piyasadaki bütün markaları topluyo heralde..ne para varmış bu adamlarda yaa
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PoloClassic75 2 yıl
nerde şu 2000-2001 volkswagen'i çıtayı iyice düşürdü herifler şuna bak..
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medizinischen Labor 2 yıl
Hiçbir firma babamın malı değil ama şu emisyoncu tayfanın kudurması hoşuma gidiyor
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Kaiser75 2 yıl
Hint üretimi pololar milletimize hayırlı olsun
Jetta gibi bunlar övülür durur. Almanlar yapmış abi ya denir
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gesi bağları 2 yıl
Vw kendisinden üst bir marka olan Tata ile anlaşmış. Belki kaliteyi artırırlar da ucuz, sünepe marka imajından kurtulurlar.
(!)
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turkeril 2 yıl
Skodayla ilişkileri de böyle başlamıştı sanki...
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Duratec 2 yıl
Tatadan güzel işler çıkar. Seat ın altına konumlandırabilirler. Böylece renault,honda,toyota gibi kalitesiz markalara rakip yaratılmış olur
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medizinischen Labor 2 yıl Duratec
Duratec
Tatadan güzel işler çıkar. Seat ın altına konumlandırabilirler. Böylece renault,honda,toyota gibi kalitesiz markalara rakip yaratılmış olur


Toyota,honda gibi kalitesiz markalara rakip yaratılmış olur



Anlaşılan ortada bir japon kalitesi ve marka çekememezliği var sanırım.
Arkadaş ağır vw'ci çıktı.Dünya birincisi,kaliteli toyotaya laf atıyor.

Senin gibi marka fanboyu değilim ama bir kaç kavram vereceğim sana.Belki yardımcı olur; dgs fiyaskosu,emisyon skandalı,satış rakamları.
Umarım yardımcı olmuştur bu 3 terim
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serafon 2 yıl
skoda gibi bunu da alacaklar herhalde
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kadirirdem 2 yıl
Tata dan ümitli değilim ama Vw bir şeyler yapabilir...
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IslakFasulye 2 yıl
Jaguar'a DSG gelmesin de, ne yaparlarsa yapsınlar.
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