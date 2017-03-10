Tata ve Volkswagen iş birliği anlaşmasını imzaladı

Geçtiğimiz yıldan beri Volkswagen ile Tata arasında yapılması konuşulan anlaşma bugün resmiyet kazandı. Volkswagen, Hindistan gibi dev bir otomobil pazarında yüksek maliyet ve fiyata sahip otomobilleriyle tutunmakta zorlandığı için daha önce Suzuki ile bir ortaklık anlaşması imzalamış ancak emisyon skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte bu anlaşma bozulmuştu. Şimdi iki şirket hem global pazardaki kullanıcılar hem de Hindistanlı kullanıcılar için belirli alanlarda birlikte ürünler ortaya koyacak.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda Tata Motors'un CEO’su Guenter Butschek ve Volkswagen Grubu’nun CEO'su Matthias Muller tarafından imzalanan mutabakat anlaşmasının içeriğine dair henüz çok fazla detay paylaşılmadı ancak iki şirketin başta Hindistan pazarı olmak üzere ortak teknoloji kullanarak kullanıcıların karşısına çıkacağı düşünülüyor. Tata Motors CEO'su Guenter Butschek de bunu işaret ederek ortak bir sinerji yakalamak ve Hindistan ile denizaşırı pazarda akıllı, yenilikçi çözümler sunmak için iki şirketin birbirlerinin güçlü yanlarından faydalanacağını dile getirdi.

Lüks Araçlara Yönelik Çalışma Yapılabilir

Tabi anlaşmaya Volkswagen Grubu’nun altında faaliyet gösteren Çek otomobil üreticisi Skoda’nın da imza atmış olması üç tarafın bir araya gelerek yüksek fiyatlı otomobilleriyle Hindistan pazarında varlık gösteremeyen Volkswagen’in Hintli kullanıcılar için özel ve daha ucuz otomobiller üretme amacıyla bu anlaşmaya imza attığı düşüncesini akıllara getiriyor ancak Tata’nın da Volkswagen’e ait elektrikli otomobil teknolojisini kullanabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra hem Tata’nın Jaguar Land Rover’ı bünyesinde barındırıyor olması hem de Volkswagen Grubu’nun Audi ve Porsche gibi lüks otomobiller ortaya koyan markaların sahibi olması iki şirketin lüks otomobillere yönelik bir çalışma yapma ihtimalini de kuvvetlendiriyor.

İki şirket arasındaki ortaklığa dair daha fazla bilginin kısa bir süre içinde paylaşılması beklenirken küresel pazarda liderliğe oynayan Volkswagen’in, eski ortağı Suzuki’ye nazaran kendisine daha yakın(otomobil satışı açısından) olan Tata ile yoluna nasıl devam edeceğini ve ortaklığın iki şirkete neler kazandıracağını yapılacak açıklamalarla birlikte göreceğiz.

http://www.autocarindia.com/auto-news/exclusive-tata-motors-and-vw-group-to-sign-mou-for-joint-cooperation-404400.aspx?platform=hootsuite