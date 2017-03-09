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Renault'nun elektrikli hot hatchi ile tanışın: Zoe E-Sport Concept

Renault günler öncesinden sinyalini verdiği yeni elektrikli konsept aracını Cenevre'de sergilmeye başladı. Zoe E-Sport Concept adındaki elekrikli hot hatch 0'dan 100'e 3,2 sn'de çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Eylül ayında Paris'te Zoe elektrikli aracını 400 km menzil sağlayan 41 kWh batarya ile buluşturan Renault, Cenevre'de ise aracın sportif bir versiyonunu kamuoyuna sergiliyor. Karbon fiberden gövdeye sahip olan E-Sport Concept, 20 inç jantları ve dört tekerden çekişi ile tamamen elektrikli ufak spor araç fikrini ortaya atıyor.
Ağırlıktan kazanmak adına Zoe'nin arka koltuklarını söken mühendisler, aracın yapımında karbon fiber ve Kevlar malzemeden bolca yararlanmış. Sonuç olarak 450 kg ağırlığında bataryaya sahip, toplamda 1400 kilogramlık bir araç ortaya çıkmış. Ön ve arkada yer alan iki adet elektrik motorundan güç alan araç toplamda 460 beygir güce ve 640 Nm anlık tork değerine sahip.
Ağırlığına oranla yüksek bir motor gücüne sahip olan elektrikli araç, elektrik motorlarının tork karakteristiğinin de yardımıyla 0'dan 100 km/h hıza yalnızca 3,2 saniyede çıkıyor. Elektronik son hız limiti olan 210 km/h hıza ise 10 saniyenin altında bir sürede ulaşıyor.
Çift salıncaklı bağımsız süspansiyonu, geniş lastikleri, büyük frenleri ve Öhlins dört yollu ayarlanabilir amortisörleri ile yeni E-Sport Concept'te bir spor arabada aranan her özellik yer alıyor. Araçtaki sportif dokunuşlar iç tarafta da devam ederken Recaro spor koltukların yer aldığı iç kısımdaki düğmeler Formula E aracından esinlenilmiş.
Şu an için yalnızca konsept olarak kalacak olan araç Renault tarafından, "Bir üretim modeli ile yarış arabası arasında bir şey." sözleriyle tanımlanıyor.

http://www.topgear.com/car-news/geneva-motor-show/renault-zoe-e-sport-concept-hot-electric-hatch-your-dreams Yorum Yaz
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infom@n 2 yıl en beğenilen Guhong01
Guhong01

Bazı firmalar sırf gösteriş yapmak için tuhaf konseptler yapıyor, aracın dışı güzeldir çirkindir tartışılır ama o direksiyon nedir ya? Resmen kokpit havası vermek için yapılmış bir saçmalık

Dur tahmin edeyim; beğendiğin direksiyon aşağıdaki resimdeki mi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Guhong01Bazı firmalar sırf gösteriş yapmak için tuhaf konseptler yapıyor, aracın dışı güzeldir çirkindir tartışılır ama o direksiyon ned...
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3 Yanıt Yanıtla +45
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
şu elektirikli araçlarda ya direksiyon, ya gösterge ya camurluk yada ön gövde illa ki absürd bir şeyler bulup koyuyorlar ya, insanı soğutmakta üstlerine yok. illumunati midir, okyanus ötesimidir, yoksa ingiliz oyunu mudur bu... yandaş forumdaşlar cevaplarsa aydınlanacağız.
şu elektirikli araçlarda ya direksiyon, ya gösterge ya camurluk yada ön gövde illa ki absürd bir şeyler bulup koyuyorlar ya, insanı soğutmakta üstlerine yok. i...
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K@sToR 2 yıl
2020'den önce şöyle sağlam sıfır araç alıp 15-20 sene kullanmak şart. Yoksa bu pavyon tipli arabalara binmek zorunda kalacağız.
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Moueson 2 yıl
Oldukça lüks prestijli ve havalı görünüyor.Renault artık kendini aştı tesladan sonra en büyük elektrikli araç üreticisi olacağına inanıyorum.
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Ryzen1200 2 yıl
Guzel araç yapmislar
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Kulak Misafiri 2 yıl
Direksiyon da konsept olarak kalsın, hiç çıkmasın piyasaya
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chrissrathfield 2 yıl
renault gelecek vaat ediyor ama ülkemizde das auto devam :D
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lj94 2 yıl
kötü örnek olacağım belki ama tam bi makas makinesi :D
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haydarkarapuar 2 yıl
küçük araba faydalı olur beğendim zaten sembol olmuş 70milyar mecbur küçültecekler
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kadirirdem 2 yıl
İnşallah piyasaya bu çıkmaz tasarımı ben beğenmedim bir acayip duruyor...
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Barni Moloztaş 2 yıl
O ne
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shadowtr 2 yıl
"Elektrikli araba üretelim ama tipsiz yapalım kimse almasın. Fosil yakıtla az yatırım çok kazanç iyi gidiyoruz, 5-10 sene daha ekmeğini yiyelim... "
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DH Misafiri 2 yıl
BU ELEKTRİKLİ ARABALARIN SORUNU NE ACABA TÜKETİCİ DOSTU DAHA DÜŞÜK BEYGİRLİ FALAN YAPSALAR HEM MENZİLİ BELKİ ARTAR HEMDE SATIŞ REKORLARI KIRARLAR
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