Renault'nun elektrikli hot hatchi ile tanışın: Zoe E-Sport Concept

Geçtiğimiz Eylül ayında Paris'te Zoe elektrikli aracını 400 km menzil sağlayan 41 kWh batarya ile buluşturan Renault, Cenevre'de ise aracın sportif bir versiyonunu kamuoyuna sergiliyor. Karbon fiberden gövdeye sahip olan E-Sport Concept, 20 inç jantları ve dört tekerden çekişi ile tamamen elektrikli ufak spor araç fikrini ortaya atıyor.

Ağırlıktan kazanmak adına Zoe'nin arka koltuklarını söken mühendisler, aracın yapımında karbon fiber ve Kevlar malzemeden bolca yararlanmış. Sonuç olarak 450 kg ağırlığında bataryaya sahip, toplamda 1400 kilogramlık bir araç ortaya çıkmış. Ön ve arkada yer alan iki adet elektrik motorundan güç alan araç toplamda 460 beygir güce ve 640 Nm anlık tork değerine sahip.

Ağırlığına oranla yüksek bir motor gücüne sahip olan elektrikli araç, elektrik motorlarının tork karakteristiğinin de yardımıyla 0'dan 100 km/h hıza yalnızca 3,2 saniyede çıkıyor. Elektronik son hız limiti olan 210 km/h hıza ise 10 saniyenin altında bir sürede ulaşıyor.

Çift salıncaklı bağımsız süspansiyonu, geniş lastikleri, büyük frenleri ve Öhlins dört yollu ayarlanabilir amortisörleri ile yeni E-Sport Concept'te bir spor arabada aranan her özellik yer alıyor. Araçtaki sportif dokunuşlar iç tarafta da devam ederken Recaro spor koltukların yer aldığı iç kısımdaki düğmeler Formula E aracından esinlenilmiş.

Şu an için yalnızca konsept olarak kalacak olan araç Renault tarafından, "Bir üretim modeli ile yarış arabası arasında bir şey." sözleriyle tanımlanıyor.

http://www.topgear.com/car-news/geneva-motor-show/renault-zoe-e-sport-concept-hot-electric-hatch-your-dreams