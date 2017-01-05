Tehlikeli görevler için yerli insansız kara aracı: ANKEBOT

Endüstriyel kumanda sistemleri ve joystick üreten ELFATEK firması, ANKEBOT isimli insansız kara aracı geliştirdi. Araç zorlu arazi şartlarına uygun olarak geliştirilmesinin yanı sıra bir midibüsü çekebilecek güce sahip.

Doğrudan tahrikli paletlere entegre edilmiş elektrikli motorları bulunan ANKEBOT, aralıksız 8 saat görev icra edebiliyor. Saatte 6 kilometre hıza ulabilen araç, 100 kg faydalı yük taşıyabiliyor. 450 mm aks genişliği ve 180 mm palet genişliğine sahip olan ANKEBOT, farklı görevler için farklı konfigürasyonlarda geliştirilebiliyor.

Yangınlarda insan hayatını tehlikeye atmamak için söndürme aracı olarak kullanılabilecek olan ANKEBOT aynı zamanda bomba imha robotu olarak da kullanılabiliyor. Üzerine silah sistemi entegre edilerek özellikle meskun mahalde gerçekleşen çatışmalarda personelin hedef olmadan düşmanın etkisiz hale getirilmesi görevi icra edebilecek olan araç, yüksüz bir midibüsü tek başına çekebiliyor.

Henüz geliştirme sürecinde olan ANKEBOT'un görüntü aktarım mesafesi ise 30 metre olarak belirtiliyor. Bu menzil üzerinde de geliştirme çalışmaları mühendis ekip tarafından devam ediliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir tarafından da incelenen ANKEBOT, geliştirilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü için kullanılabilecek.

http://www.elfatek.com.tr/