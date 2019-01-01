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Tek bir kişinin geliştirdiği oyun: Bright Memory

İlk duyurusu 2017 yılında yapılan ve AAA görünümlü, ancak tek kişinin elinden çıkan aksiyon oyunu "Bright Memory" 12 Ocak'ta Steam platformunda erken erişime açılıyor.
4 ay
8,4b
1
23
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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İlk duyurusu 2017 yılında yapılan birinci şahıs aksiyon oyunu “Bright Memory”, Steam platformunda erken erişime 12 Ocak’ta açılacak.

Unreal 4 oyun motoru ile geliştirilen yapımı ilginç kılan husus ise oyunun tek bir kişi tarafından yapılıyor olması. Zeng Xiancheng adlı programcı tarafından geliştirilen ve ön gösterim olarak değerlendirebileceğimiz sürümde, oyunun ilk 1 saatlik bölümünü oynayabileceğiz. Oyun oynanış olarak Shadow Warrior serisini andırıyor. Dolayısıyla oyunda hem silah hem de kesici alet kullanabileceğiz. Ayrıca yeteneğimiz dahilindeki kombolarla düşmanlarımıza dünyayı dar etmek de elimizde.

2019 yılı içinde tamamlanması beklenen oyunun ilave 2 saatlik içerik sunacağı ve tam sürümde; daha çok silah, yeteneğe bağlı yeni hareketler (skill movements), etkileşimli infaz sahneleri ve fotoğraf modu gibi yenilikler görebileceğimiz ifade ediliyor. Oyuna ileride sanal gerçeklik seçeneğinin eklenmesi de bekleniyor.

Erken erişime açılacak oyun için henüz bir ücret belirlenmemiş. Belki de geliştirici ilk bölümü ücretsiz dağıtır. Son olarak sizleri oyunun birinci bölüm tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.


https://wccftech.com/bright-memory-early-january-early-access/ Yorum Yaz
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torkema61 4 ay
bugün denedim oyunu. tuş kombinasyonları çok güzel, yetenekleriniz var f-q-e ile kullanabildiğiniz, geliştirebildiğiniz. ayrıca w,a,s,d + shift veya w + space gibi kombinasyonlara da sahip. ben beğendim açıkçası. ayrıca unreal engine yapımı olmasına rağmen optimizasyonu da mükemmel.
edit: mouse tekerleği ile de kombinasyon var

ea olduğundan sanırım bug ile karşılaştım. başlarda dairesel çemberin olduğu mekan var oradaki yaratıkları öldürdükten sonra oyunda ilerleme olmadı. videosuna baktım ilerliyor ama bende olmadı. birazdan baştan alacağım işlerimi hallettikten sonra.
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expressimo 4 ay
Biri fortnite yapar bir bright memory... Birisinde ekip var birisinde gönül veren bir adam. Kısaca 5 yaş grubu oyun yaparak para kazanmaya yeltenmemiş tebrik ediyorum.
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expressimo 4 ay
İyi duruyor ve eminim ki tutacak. Toplu yapımların bir çoğundan iyi duruyor. 2. versiyonu yapılırsa deli para kıracak bu arkadaş.
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valiars 4 ay
guzel olmus, biraz bulletstormu andirdi bana. vrda bayagi eglenceli olabilir.
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DH Misafiri 4 ay
YAHU OYUNU GÖRMEDEN NASIL ÇÖP DİYOSUNUZ 2 YIL BEKLEYİN SONRA KONUŞUN HEM YÜZLERCE KİŞİNİN YAPAMAYIPTA 1 KİŞİNİN YAPTIĞI ÇOK ŞEY VAR ŞİMDİDEN ÇÖP DİYENLER BİRŞEY BİLMEDEN KONUŞMASINLAR HEM VİDEODAN HİKAYEYİ NASIL ANLADINDA ÇÖP DİYOSUN
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Adoring 4 ay
Adam emek vermis cikarmis destekte alarak bizim millet oturdugu yerden herseyi biliyor masallah bide cöp yaziyorlar oynamazsan oynama o kotu bu kotu diye elestirecegine becerebilirsen kendin yap ama yapamayacağını kendide biliyor
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Kişi tek kaldığında bazısı oyun yapar, heykel yapar, resim yapar, bazısı ise sadece trip yapar.
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SEO-Uzmanı 4 ay
grafik animasyonlar stüdyo ortamında en az 3 kişinin real time çalışmasıyla ortaya çıkar ! açıkcası tek bir programcının programladığı oyun denilirse daha gerçekçi olur ! dahası bu işlermin ses müzik grafik seçim işleri vs var ! özetle bunları hepsini 1 kişinin yapması 10 yılı alır !
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SEO-Uzmanı 4 ay
tomb raider çöp olduğunun videosu gibi !
ama görseller fazla plastik sanayi yan ürünü gibi olmuş !
fazla görsel flash efektleri konuyu fazla dağıtıyor gibi !
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DH Misafiri 4 ay
Sadece bir kişi tarafından kodlanmış desek daha doğru olur.
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