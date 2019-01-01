Tek bir kişinin geliştirdiği oyun: Bright Memory

İlk duyurusu 2017 yılında yapılan birinci şahıs aksiyon oyunu “Bright Memory”, Steam platformunda erken erişime 12 Ocak’ta açılacak.

Unreal 4 oyun motoru ile geliştirilen yapımı ilginç kılan husus ise oyunun tek bir kişi tarafından yapılıyor olması. Zeng Xiancheng adlı programcı tarafından geliştirilen ve ön gösterim olarak değerlendirebileceğimiz sürümde, oyunun ilk 1 saatlik bölümünü oynayabileceğiz. Oyun oynanış olarak Shadow Warrior serisini andırıyor. Dolayısıyla oyunda hem silah hem de kesici alet kullanabileceğiz. Ayrıca yeteneğimiz dahilindeki kombolarla düşmanlarımıza dünyayı dar etmek de elimizde.

2019 yılı içinde tamamlanması beklenen oyunun ilave 2 saatlik içerik sunacağı ve tam sürümde; daha çok silah, yeteneğe bağlı yeni hareketler (skill movements), etkileşimli infaz sahneleri ve fotoğraf modu gibi yenilikler görebileceğimiz ifade ediliyor. Oyuna ileride sanal gerçeklik seçeneğinin eklenmesi de bekleniyor.

Erken erişime açılacak oyun için henüz bir ücret belirlenmemiş. Belki de geliştirici ilk bölümü ücretsiz dağıtır. Son olarak sizleri oyunun birinci bölüm tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://wccftech.com/bright-memory-early-january-early-access/