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Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı

Valve, 2018'in en çok satan Steam oyunlarını açıkladı. Dört farklı kategori halinde yayınlanan listede pek de fazla sürpriz yer almıyor. İşte yılın en çok kazandıran oyunları:
4 ay
8,8b
1
11
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2018'in sonuna yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine en çok satan oyunlarını kategoriler halinde yayınladı.

Steam'in yayınladığı liste oyunların elde ettiği toplam gelirlere göre kategorilendirilmiş. Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategori var. Listeye göz attığımızda çok da fazla şaşırtıcı yapımın yer almadığını görüyoruz. Ancak Platinum kategorisindeki 12 yapımdan yalnızca üçünün bu yıl yayınlanmış yeni oyunlar olması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. Yani eski oyunlar daha fazla kazandırmış.

Steam kış indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Kış indirimleri 3 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.

2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Toplam gelirlere göre Platinum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan yapımlar şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)

Platinum


Assassin’s Creed Odyssey
The Elder Scrolls Online
Civilization VI
Monster Hunter: World
Warframe
Grand Theft Auto V
Dota 2
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Counter-Strike: Global Offensive
Far Cry 5
Rocket League
Rainbow Six Siege

Gold


Stellaris
Final Fantasy XV WINDOWS EDITION
Assassin's Creed: Origins
The Elder Scrolls Online
Subnautica
ARK: Survival Evolved
Divinity: Original Sin 2
Total War: WARHAMMER II
Dragon Ball FighterZ
Path of Exile
The Witcher 3

Silver


Frostpunk
Team Fortress 2
Human: Fall Flat
The Forest
Dead by Daylight
DARK SOULS III
Slay the Spire
Raft
Dying Light
Euro Truck Simulator 2
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Arma III
War Thunder
Cities: Skylines
Fallout 4
Nier: Automata

https://store.steampowered.com/best_of_2018/ Yorum Yaz
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Ferucci 4 ay en beğenilen
Gta 5 bi sal artık be kardeşim
2 Yanıt Yanıtla +32
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homebird 4 ay
Witcher 3 çıkalı 3 yıl olmuş hala iyi satıyor. Firma devamını yapmayarak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oldu. Bizi de güzelim seriden mahrum bıraktı :(
2 Yanıt Yanıtla +4
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KinopioTaichou 4 ay
Bu sene pcye oyun çıkmadı(Monster Hunter pc optimizesi iyi değil.FFXV Windows Edition güzeldi fakat yine de bu sene çıkmadı)
Masterrace abilerimiz para harcamamışlardır bu sene.Assassins ve Far Cry'ı torrentten çekmişlerdir zaten.Fallout 76'ya da para kaptırmamışlardır umarım.Seneye patlama yaparlar ya da donanıma abanırlar biriken paralarıyla.Biz console peasants parayı gömdük GOW,RDR2,Spiderman,Detroit,Yakuza 6,Shadow of the Colossus,Pokemon Lets GO,Smash Bros alarak battık biz.
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Greylights 4 ay
Benim oyunlar hep silver da :D
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a_y_k_u_t 4 ay
Ya bu stellarisi kim alıyor kim oynuyor aklım almıyor :)
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vjdrsjejv 4 ay
Pubgyi kanıp almayın arkadaşlar proları izleyip gaza geliyoruz sonra bir bakıyoruz onlar tanrı biz insan :d
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homebird 4 ay
Witcher 3 çıkalı 3 yıl olmuş hala iyi satıyor. Firma devamını yapmayarak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oldu. Bizi de güzelim seriden mahrum bıraktı :(
2 Yanıt Yanıtla +4
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TheShadow 4 ay homebird
Serinin tamamen biteceğini sanmam. Geralt ile olmasa bile mutlaka witcher evreninde geçen oyunlar gelecektir fakat CDproject diğer firmalar gibi her sene aynı seriyi devam ettirecek bir firma değil.
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WmGMD 4 ay homebird
Bence cyberpunk dan bir kaç sene sonra yeni bir witcher oyunu gelir. Tabii bu tahmin uygun bir yerimden çıkmış oldu ama :D böyle düşünüyorum. Dh anasayfa haberlerinden alıştım böyle tahmin yapmaya.
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Ferucci 4 ay en beğenilen
Gta 5 bi sal artık be kardeşim
1 Yanıt Yanıtla +32
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tugares 4 ay
Kendini bu kadar oynanabilir tuttuğu sürece imkansız be kardeşim😊
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Celonfix 4 ay Ferucci
Aynı şekilde cs:go,ets2.
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