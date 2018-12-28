Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı

2018'in sonuna yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine en çok satan oyunlarını kategoriler halinde yayınladı.
Steam'in yayınladığı liste oyunların elde ettiği toplam gelirlere göre kategorilendirilmiş. Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategori var. Listeye göz attığımızda çok da fazla şaşırtıcı yapımın yer almadığını görüyoruz. Ancak Platinum kategorisindeki 12 yapımdan yalnızca üçünün bu yıl yayınlanmış yeni oyunlar olması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. Yani eski oyunlar daha fazla kazandırmış.
Steam kış indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Kış indirimleri 3 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.
2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Toplam gelirlere göre Platinum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan yapımlar şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)
Assassin’s Creed Odyssey
The Elder Scrolls Online
Civilization VI
Monster Hunter: World
Warframe
Grand Theft Auto V
Dota 2
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Counter-Strike: Global Offensive
Far Cry 5
Rocket League
Rainbow Six Siege
Stellaris
Final Fantasy XV WINDOWS EDITION
Assassin's Creed: Origins
The Elder Scrolls Online
Subnautica
ARK: Survival Evolved
Divinity: Original Sin 2
Total War: WARHAMMER II
Dragon Ball FighterZ
Path of Exile
The Witcher 3
Frostpunk
Team Fortress 2
Human: Fall Flat
The Forest
Dead by Daylight
DARK SOULS III
Slay the Spire
Raft
Dying Light
Euro Truck Simulator 2
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Arma III
War Thunder
Cities: Skylines
Fallout 4
Nier: Automata
https://store.steampowered.com/best_of_2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Steam'in yayınladığı liste oyunların elde ettiği toplam gelirlere göre kategorilendirilmiş. Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategori var. Listeye göz attığımızda çok da fazla şaşırtıcı yapımın yer almadığını görüyoruz. Ancak Platinum kategorisindeki 12 yapımdan yalnızca üçünün bu yıl yayınlanmış yeni oyunlar olması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. Yani eski oyunlar daha fazla kazandırmış.
Steam kış indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Kış indirimleri 3 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.
2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Toplam gelirlere göre Platinum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan yapımlar şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)
Platinum
Assassin’s Creed Odyssey
The Elder Scrolls Online
Civilization VI
Monster Hunter: World
Warframe
Grand Theft Auto V
Dota 2
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Counter-Strike: Global Offensive
Far Cry 5
Rocket League
Rainbow Six Siege
Gold
Stellaris
Final Fantasy XV WINDOWS EDITION
Assassin's Creed: Origins
The Elder Scrolls Online
Subnautica
ARK: Survival Evolved
Divinity: Original Sin 2
Total War: WARHAMMER II
Dragon Ball FighterZ
Path of Exile
The Witcher 3
Silver
Frostpunk
Team Fortress 2
Human: Fall Flat
The Forest
Dead by Daylight
DARK SOULS III
Slay the Spire
Raft
Dying Light
Euro Truck Simulator 2
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Arma III
War Thunder
Cities: Skylines
Fallout 4
Nier: Automata
https://store.steampowered.com/best_of_2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Masterrace abilerimiz para harcamamışlardır bu sene.Assassins ve Far Cry'ı torrentten çekmişlerdir zaten.Fallout 76'ya da para kaptırmamışlardır umarım.Seneye patlama yaparlar ya da donanıma abanırlar biriken paralarıyla.Biz console peasants parayı gömdük GOW,RDR2,Spiderman,Detroit,Yakuza 6,Shadow of the Colossus,Pokemon Lets GO,Smash Bros alarak battık biz.
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