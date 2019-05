Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı

Platinum

2018'in sonuna yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine en çok satan oyunlarını kategoriler halinde yayınladı.Steam'in yayınladığı listekategorilendirilmiş. Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategori var. Listeye göz attığımızda çok da fazla şaşırtıcı yapımın yer almadığını görüyoruz. Ancak Platinum kategorisindekibu yıl yayınlanmış yeni oyunlar olması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. Yani eski oyunlar daha fazla kazandırmış.Steam kış indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Kış indirimleri 3 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Toplam gelirlere göre Platinum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan yapımlar şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)Assassin’s Creed OdysseyThe Elder Scrolls OnlineCivilization VIMonster Hunter: WorldWarframeGrand Theft Auto VDota 2PlayerUnknown’s BattlegroundsCounter-Strike: Global OffensiveFar Cry 5Rocket LeagueRainbow Six SiegeStellarisFinal Fantasy XV WINDOWS EDITIONAssassin's Creed: OriginsThe Elder Scrolls OnlineSubnauticaARK: Survival EvolvedDivinity: Original Sin 2Total War: WARHAMMER IIDragon Ball FighterZPath of ExileThe Witcher 3FrostpunkTeam Fortress 2Human: Fall FlatThe ForestDead by DaylightDARK SOULS IIISlay the SpireRaftDying LightEuro Truck Simulator 2Tom Clancy's Ghost Recon WildlandsArma IIIWar ThunderCities: SkylinesFallout 4Nier: Automata