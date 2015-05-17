Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknoloji Çöplükleri : Çin - İlk bölüm

4 yıl
8,1b
1
36
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji Çöplükleri : Çin - İlk bölüm
 
Daha 1900'lü yılların başlarında elektrik, telefon ve radyo gibi pek çok teknoloji henüz yokken veya emekleme aşamasında iken aradan geçen 115 yılda yıldırım hızıyla buluşlar birbirini takip etti ve biz de bu gelişen dünyaya ayak uydurduk. 

Günümüz dünyasında milyarlarca insan en azından bir bilgisayar veya cep telefonu kullanıyor ve eskidikçe değiştiriyor. Peki gelişen teknoloji geri planda bizden neleri götürüyor. Sizin için bunları araştırdık ve bir yazı dizisi haline getirdik. 

Elektronik ürünlerde üretim sürecinden başlayarak satış, kullanım ve nihayetinde elden çıkarma şeklinde bir döngü mevcut. Çevreye verilen zararlar ise en fazla üretim ve elden çıkarma sürecinde meydana geliyor. Ayrıca üretim tesislerindeki çalışma ve yaşam koşulları da yülerce makaleye konu olmuş durumda. Biz de yazı dizimizde üretim öncesi, üretim ve çöpe atma süreçlerinde yaşanan örnek olayları ortaya koyarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Teknoloji Çöplükleri adındaki yazı dizisinde ilk durağımız Çin olacak. Yazımızı iki bölüm halinde sizlere sunacağız. İlk bölümde nadir bulunan element konusuna kısa bir giriş yaparken, ikinci bölümde de Baotou şehrini ve devasa element ayrıştırma tesisini dilimiz döndüğünce anlatacağız. 

Çin ismini bir dönem kopya cihazlar ile duymuş olsak da sayısız teknoloji devine üretim altyapısı sunması onu kısa sürede gözbebeği haline getirdi. Ucuz iş gücü ve çok da yüksek olmayan yaşam standartları sayesinde teknoloji devleri cihazlarının üretim maliyetlerini çok alt seviyelerde tutmayı başardı ve bu sayede kar marjları da tavan yaptı. Bu sadece teknoloji değil giyim ve oyuncak gibi diğer pek çok sektörde de geçerli. 

Yazımıza konu olan şehir aslında bu üretim ile alakalı değil. Çin'i dünyanın en güçlüsü haline getiren nadir elementlerin çıkarılması ile alakalı. Bilindiği gibi elektronik cihazların bileşenlerinin üretilmesinde nadir bulunan elementlerden yararlanılıyor. Çevreci teknolojiler de faydalandığı için bunlara yeşil elementler de deniyor. 
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İlk bölüm
 

Nadir bulunan elementlerden örneğin Disprosyum en güçlü mıknatıs ve yüksek ısılarda bile dengeli bir durum izliyor. Neodim hibrit araçlarda, terbium yüzde 40 enerji tasarruflu ampüllerde kullanılıyor. Seryum dokunmatik ekranların cilalanmasında kullanılıyor. Samaryum ise Aegis Spy-1 radarında ve M1A2 Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu ağır metallerin yanında Europyum, İtterbium gibi ağır metaller de oldukça önemli.

Çin'in gücü ise bu nadir elementlerin yaklaşık yüzde 95'lik kısmını çıkarmasından kaynaklanıyor. Durum böyle olunca Çin bu elementlerin fiyatlarının belirlenmesinde büyük rol oynuyor ve menfaatleri sözkonusu olduğunda sektörü krize sokacak derecede üretimi kısabiliyor. Bu yüzden de neredeyse dokunulmaz bir yapıya sahip durumda. Dünya Ticaret Örgütü gibi otorite kurumların çağrısına rağmen Çin bu huyundan vazgeçmedi. 

Çin'in geçmiş yıllarda yaptığı kota kısıtlaması kararından en çok etkilenen ülkelerden birisi ABD olmuştu ve o dönem bu sessiz kriz olarak nitelendirilmişti. Hükümet krizi aşmanın yolunu arasa da yeni bir tedarik zinciri oluşturmanın 10 yıl alacağı hesaplanmış ve Çin'e olan bağımlılığın istemeden de olsa devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı.
Aynı petrolde olduğu gibi nadir bulunan elementlerin çıkarılmasında da gelecekte büyük mücadelelerin olabileceği kehanetleri yapılıyor. Zira teknoloji geliştikçe ve insanlar daha fazla elektronik cihaz satın aldıkça nadir bulunan elementlere olan talep daha da artacak ve belki Çin bile bu talebi karşılamaya yetersiz kalacak.  

Ancak 2010 yılından itibaren başta ABD ve Avusturalya olmak üzere pek çok elektronik üreticisi ülke Çin'in hegemonyasından kurtulmak için adımlar atmaya başladı. Bu ülkeler çevreci madenler ve ayrıştırma tesisleri kurarak nadir bulunan elementleri kendileri işlemek istiyor. 
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İlk bölüm
 

Aslında bu elementler dünyada nadir olarak bulunmuyor. Okyanus yatakları da dahil olmak üzere bolca bulmak mümkün. Örneğin Çin'de neodim elementinin sadece yüzde 30'u mevcut. Ancak işin zor kısmı bunları çıkarmak ve ayrıştırmak. 

Elementlerin çıkarılması radyoaktif toryum elementi nedeniyle çok tehlikeli ve zehirli süreçlere sahne olduğu için kolay kolay çıkarmaya cesaret eden olmuyor. Ayrıca ayrıştırma süreçlerinde de sülfat, amonyak ve hidroklorik asit gibi kimyasal zehirler kullanılmak zorunda. Bir ton nadir bulunan elementi ayrıştırmak 2000 ton zehirli atığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Çin çevreye verilecek zararı çok önemsemediği için bedeli ne olursa olsun bu elementleri çıkarmaya devam ediyor. 

Element çıkarma ve ayrıştırma için elbette tesislerin kurulması şart. Ancak canı isteyen gerekli tesisatı kurarak ayrıştırma yapamıyor. Gerekli olan pek çok şartın ve belgelerin tamamlanması yanında tesis kuran iştiraklerin Çin hükümetine yakın olması da gerekiyor çünkü bağımsız iştiraklerin fiyatları kendisinin belirleyerek ihracat yapması mümkün. Bu da Çin'in işine gelmiyor. İç Moğolistan'da maden sahiplerinin tamamının hükümet tarafından kontrol altında tutulduğu belirtiliyor. 

Çin'de element çıkarma ve ayrıştırma işlemi en çok İç Moğolistan özerk bölgesinde yapılıyor zira madenlerin büyük kısmı burada. Nadir bulunan elementler Çin'de yüzde 95 oranında çıkarılırken, İç Moğolistan özerk bölgesinde ise yüzde 70 oranında çıkarılıyor. Bu da İç Moğolistan'ı dünyanın en zehirli bölgelerinden birisine ev sahipliği yapmaya itiyor. Sadece zehir değil bölgenin yaşam biçimi ve yaşam şartları da ayrıştırma tesislerine göre belirleniyor.  
Devamı yarın... 
 
Teknoloji Çöplükleri : Çin - İlk bölüm

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Like a Sir 4 yıl en beğenilen
şöyle ya sizi diğer haber sitelerinden ayıracak enteresan haberler yazın . Çevir ver ile orta seviye siteler gibi takılmayın .
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 4 yıl
Açık konuşmak gerekirse böyle bir yazının Ekrem71 den geldiğine şaşırdım.
Teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Devamını bekliyoruz.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nate Dogg 4 yıl
Hayret ilk defa Ekrem71 e laf eden imla kurallarina teker teker bakan robotumsu bi insan evladi cikmadi.
Elinize saglik guzel yazi olmus.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Fil Yutmus Boa Yılanı 4 yıl
Yeni bölümü bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokbeolumbe 4 yıl
devamı nerde ya iyi gitmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 4 yıl
Sanırım Japonca ve tsunami demek
TEKIN corp.
??
Sizin nickiniz hangi dilde ve ne demek hocam?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cem 4 yıl
Biyolojik bilgisayarlar gelince bu elementlere ihtiyaçta kalmayacak. Dünyanın geleceği içinde iyi olacak. Tonlarca zehirli atık ister istemez dünyanın geneline yayılıyor, sadece çinde kalmıyor. Eee tabi ABD ve Avrupa ülkelerinde kurallar katı, çok denetim çok ağır şartlar maliyeti arttırıyor. Bir firma üretim yapsa bile maliyette çinin yanına yaklaşamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 4 yıl
Valla çok güzel bir yazı olmuş eline sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aniceman 4 yıl
ekrem bey siz bu türde makalelerle devam edin. uzun yıllardır dh deyim, uzun dhde zamandır böyle güzel bir makale okuduğumu hatırlamıyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Haber çok farklı ve güzel devamını mutlaka bekliyoruz Ekrem reyiz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 4 yıl
Helal olsun, bir solukta okudum yaziyi lutfen devamlarini esirgemeyin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Olması gereken eğitimde olan cehalet.
Eğitim sistemi felç hepimiz biliyoruz.
Okulların daha geniş alanlarda kurulup sosyal faaliyetlere ağırlık verilmeli.
Herkes denize,havuza gidemiyor.
Okulda bir havuz olsa okuldan kaçan olacağını pek sanmam.
Yoksa eğitimi dışarda arayan bir millet doğal hayatı anlamaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
çöpe attığımız cep telefonu suya karışıp 5 kişiyi kanser yapıyorsa cennete gitme şansımız kalır mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicaptain 4 yıl
O değilde bu e atık dönüştürme işinde deli para var....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matraxzalim 4 yıl
Tezımı bıyomadencılık konusu ile ilgili yazmıştım, bakteriler kullanılarak kullanılabilir maden üretmek dıyebılırız,bu tür konularda çalışmalar yapılırsa dünyamız açısından çok daha iyi yerlere gelebılırız,ama gelin görün ki bilim insanlarının elinden tutan yok
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl matraxzalim
matraxzalim

Tezımı bıyomadencılık konusu ile ilgili yazmıştım, bakteriler kullanılarak kullanılabilir maden üretmek dıyebılırız,bu tür konularda çalışmalar yapılırsa dünyamız açısından çok daha iyi yerlere gelebılırız,ama gelin görün ki bilim insanlarının elinden tutan yok

+1

Sistem "ar-ge" yi bile kar için kullanıyor. Önce bunun değişmesi lazım.

İşçi istemeyip kar isteyen düzen bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Japonya'da bazı durumlar için alternatif olarak plastiklere yönelmiş durumda. Örneğin alüminyum alaşımlı dizüstü kasalarına alternatifler aarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Güzel yazı olmuş. Devamını merakla bekliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8052 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, china ve çin
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: 4G ihalesi, iPhone 6s, HTC ve Sharp'tan yeni telefonlar... 4 yıl Telefonlar için 10 çekirdekli işlemci; MediaTek Helio X20 analizi 4 yıl General Mobile 4G akıllı telefon kutudan çıkıyor 4 yıl 2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim