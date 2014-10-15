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Teknoloji devleri bayanların kısmi kısırlaştırılması politikası için büyük paralar ödüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devleri bayanların kısmi kısırlaştırılması politikası için büyük paralar ödüyor

Son dönemde teknoloji devlerinde bayan patronlara ve başkan yardımcılarına daha sık rastlar olduk. Bayanların bu atılımı önemli bir gelişme olarak görülse de aslında götürüsünün getirisinden daha fazla olduğu bir durum ile karşı karşıyayız. 

Gelen bilgilere göre Apple ve Facebook gibi teknoloji devleri yetenekli bayan yöneticileri kaybetmeme adına yumurta dondurma işlemleri için 20 bin dolara kadar dolaylı ödemeler yapıyor.

Özellikle doğum süreci ve doğum sonrası alınan izinler, sonrasında süt izinleri ve çocuğa ayrılan zamanın artması nedeniyle bayanların performansı düşüyor. Elbette bu devlerin isteyeceği türden bir konu değil.

Yapılan destekler sayesinde bayanlar yumurta dondurma işlemi yaparak istediği süre kadar doğum yapmaktan kaçınabiliyor. Bu sayede işini ve pozisyonunu da kaybetmemiş oluyor. Şirketler yumurta dondurma yanında evlatlık alma konusunda da maddi yardım yapabiliyor. Dondurma işlemi 10 bin dolar civarında bir maliyet çıkarırken, yıllık olarak da 500$ yumurtaların saklanması masrafı oluyor. 

İşin daha ilginci ise bu konunun normal karşılanması ve pek çok bayan yöneticinin yumurta dondurma işlemine yönelmesi. Hal böyle olunca şirketler de desteğini artırmaya devam ediyor. 

Ancak bunun isteğe bağlı olması bir nebze teselli oluyor. Ayrıca firmalar doğum için ücretli olarak çalışanlarına izin de verebiliyor. Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin daha dengeli bir aile yaşamına izin verilmesi için açıklamaları mevcut.  

http://www.reuters.com/article/2014/10/14/us-tech-fertility-idUSKCN0I32KQ20141014 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Bayan değil "Kadın" denilmeli.
DWHaber olarak lütfen dikkat ediniz.
İyi çalışmalar.
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DH Misafiri 5 yıl
vay arkadaş piyasayı yumurtasız kaşarlarla dolduracaklar
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dalp 5 yıl
yok artık
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swat882 5 yıl
Bayan olmaz, pazardaki satıcıdan farkiniz olsun, kadın denmeli
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myfranco 5 yıl swat882
swat882

Bayan olmaz, pazardaki satıcıdan farkiniz olsun, kadın denmeli

Birine seslenirken "erkeğim" dersiniz o zaman. Doğru ya "bayım" demek de ayıp olmalı. Pardon ama ne Türkçesinden bahsediyoruz burada? Ülkemizde kullanılan Türkçe için konuşuyorsunuz, değil mi?
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kadirirdem 5 yıl
DİYECEK BİŞEY BULAMIYORUM VALLAHİ ŞOKTAYIM
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Sonuçta bunu isteyen çok kadın var.
Kariyer sahibi olmak kolay değil
Hâlâ bayan tartışması var.
Millet geleceği tartışıyor Türkler ise geçmişi.
Kolay değil 3. Dünya ülkesi olmak.
Hep böyle yapın zaten ülke bitmiş.
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Carnage86 5 yıl
bayan sözünü hakaret olarak kabul edenlere inat bayan diyorum.

Habere yapılan yorumlara gelince isteyen çocuk yapar isteyen kariyer karışmak bize düşmez. Dünya nüfusu 7 milyar olmuş zaten birileri de anne olmayıversin, korkmayın türümüz bir şekilde devam eder.

Tabi eğer şikayetiniz "bayan çalışanlar artarsa erkekler işsiz kalabilir" gibi bir şeyse bilmem. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi için rekabet şart. Apple, AMD, Intel gibi şirketlerin başındakiler "kadın dediğin dizini kırıp evde oturacak teknolojiye falan bulaşmayacak" zihniyetinde insanlar olsaydı çoktan batmışlardı.

Bu adamlar aynı zamanda çalışanların verimliğini düşünmek zorunda. Bugün bayan çalışanların ücretleri neden düşük?

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Deve Katili 5 yıl
Destek
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PsychicPower 5 yıl
Haberin insanı rahatsız eden taraflarını geçersek, kullanılan fotoğrafın konuyla alakalı bir gönderme olup olmadığını çok merak ediyorum
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daedlus 5 yıl
Modern Paradigma,kadın erkek eşitliği diyerek,kadını erkekleştiriyor;erkeği de kadınlaştırıyor
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GeneralHamburger 5 yıl daedlus
daedlus

Modern Paradigma,kadın erkek eşitliği diyerek,kadını erkekleştiriyor;erkeği de kadınlaştırıyor

işin acı yanı eşitlik ve adalet kavramlarınıda birbirne karıştırıyoruz...
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