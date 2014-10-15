Teknoloji devleri bayanların kısmi kısırlaştırılması politikası için büyük paralar ödüyor





Son dönemde teknoloji devlerinde bayan patronlara ve başkan yardımcılarına daha sık rastlar olduk. Bayanların bu atılımı önemli bir gelişme olarak görülse de aslında götürüsünün getirisinden daha fazla olduğu bir durum ile karşı karşıyayız.





Gelen bilgilere göre Apple ve Facebook gibi teknoloji devleri yetenekli bayan yöneticileri kaybetmeme adına yumurta dondurma işlemleri için 20 bin dolara kadar dolaylı ödemeler yapıyor.





Özellikle doğum süreci ve doğum sonrası alınan izinler, sonrasında süt izinleri ve çocuğa ayrılan zamanın artması nedeniyle bayanların performansı düşüyor. Elbette bu devlerin isteyeceği türden bir konu değil.





Yapılan destekler sayesinde bayanlar yumurta dondurma işlemi yaparak istediği süre kadar doğum yapmaktan kaçınabiliyor. Bu sayede işini ve pozisyonunu da kaybetmemiş oluyor. Şirketler yumurta dondurma yanında evlatlık alma konusunda da maddi yardım yapabiliyor. Dondurma işlemi 10 bin dolar civarında bir maliyet çıkarırken, yıllık olarak da 500$ yumurtaların saklanması masrafı oluyor.





İşin daha ilginci ise bu konunun normal karşılanması ve pek çok bayan yöneticinin yumurta dondurma işlemine yönelmesi. Hal böyle olunca şirketler de desteğini artırmaya devam ediyor.





Ancak bunun isteğe bağlı olması bir nebze teselli oluyor. Ayrıca firmalar doğum için ücretli olarak çalışanlarına izin de verebiliyor. Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin daha dengeli bir aile yaşamına izin verilmesi için açıklamaları mevcut.

http://www.reuters.com/article/2014/10/14/us-tech-fertility-idUSKCN0I32KQ20141014