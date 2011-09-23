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Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu

7 yıl
11,5b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 platformuyla endüstride ilk defa çift çekirdekli ARM platformunu kullanıma sunan Nvidia, bu sayede çok sayıda akıllı telefon tasarımı kazanmış aynı zamanda Android Honeycomb işletim sistemi için Google'ın referans platform tedarikçisi olmayı başarmıştı.
GPU üretimindeki deneyimini ARM tabanlı yongada sistem platformlarının geliştirilmesinde kullanan Nvidia, buradaki hız avantajı sayesinde sektördeki köklü rakiplerine fark atarak piyasaya ilk giren üretici olmanın faydalarını görürken hatta Texas Instruments, yatırımcı toplantısında Nvidia'nın en az bir çeyrek önde olduğunu açıklayarak şirketin bu alandaki hızlı gelişimini de gözler önüne sermişti. 2008 yılında duyurduğu birinci nesil Tegra (APX 2x00) serisi ile istediğini bulamayan ve sadece Microsoft Zune HD ile Samsung M1 gibi medya oynatıcılarında kendisine yer bulabilen Nvidia için patlama noktası Tegra 2 oldu ve şirket uzunca bir süre çift çekirdekli platform sağlayan tek üretici olarak kalmayı başardı.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde tüm gelirlerinin 1/3'ünü Tegra operasyonundan elde etmeyi hedefleyen Nvidia, bu hedefi doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tegra 2 ile çift çekirdekli ilk ARM paltformunu sunan firma, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde Kal-El kod adını taşıyan ve henüz resmi olarak doğrulanmasa da Tegra 3 adı altında sunulması beklenen yeni platformuyla bir başka ilke daha imza atarak dört çekirdekli ilk ARM paltformunu tanıtmıştı.
Artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni mobil uygulamalara, daha güçlü çoklu uygulama yeteneklerine, daha yüksek oyun performansına ve daha hızlı internet deneyimi ile tek ve çift çekirdekli ARM çözümlerine kıyasla evet yalış okumadınız tek ve çift çekirdekli platformlara kıyasla  daha uzun pil ömrüne imza atabilmek adına geliştirilen dört çekirdekli Kal-El platformu için Nvidia, merak edilen bazı öndetaylara açıklık getiren Kal-El dökümanları yayınladı. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde Kal-El'in teknik özelliklerine daha yakından bakacağız ve performans değerlerini inceleyeceğiz.
Nvidia hemen her açıklamasında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Tegra 2 platformuna kıyasla, aynı üretim teknolojisini kullanan Kal-El platformunun hem daha hızlı olacağını hem de daha az güç tüketeceğini ve bu sayede cihazların pil süresine olumlu katkı yapacağını ifade ediyor. Ancak bu noktada çekirdek sayısı ve grafik işlem birimindeki işlem birimleri iki kat artan Kal-El yongada sistem platformunun aynı üretim teknolojisinde enerji verimliliğini nasıl arttıracağı büyük merak konusu idi.
Yayınlanan yeni dökümanlara göre Nvidia'nın en büyük kozu vSMP (Variable Symmetric Multiprocessing) yani Değişken Simetrik Çokluişlem Teknolojisi olacak. Kal-El platformunun tasarım anlamındaki asıl sürprizi bu noktada ortaya çıkıyor ve platformun aslında dört değil beş çekirdekli olduğu anlaşılıyor. Ortak çekirdek olarak kullanılan ve bir nevi "gizli joker" görevi üstlenecek olan beşinci çekirdek üretim teknolojisi anlamında bazı farklılıklar içerirken, enerji verimliliğinin düşürülmesinde de en büyük rolü üstleniyor.
Nvidia'nın tasarım yani ortak çekirdek anlayışı aslında pek yeni sayılmaz, Texas Instruments da temel görevler için ortak çekirdek tasarımı uygulayan firmalardan biri ancak daha önceki tasarımlardan ortak çekirdek, ana çekirdeklerden farklı olarak daha basit mimari tasarımları örneğin Cortex-M3'ü baz alıyordu fakat Nvidia'nın en büyük yeniliklerinden biri tüm çekirdeklerin Cortex-A9 tasarımını temel alması.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Kal-El platformu için yayınlanan yeni dökümanların detaylarına inmeden önce platformu daha genel hatları ile bir kez daha hatırlamakta fayda var. Beş çekirdekli tasarıma sahip olan Kal-El'de, 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kullanılıyor. 12 adet paralel işlem birimine sahip yeni nesil GeForce ULV grafik yongasının eşlik ettiği platformda, mimari bazda yapılan güncellemeler sayesinde, Tegra 2 ile kıyaslandığında performansın 3 kat arttırıldığı ifade ediliyor.
Bellek tarafında ise ciddi bir güncelleme bulunmuyor ve aynı Tegra 2 platformunda olduğu gibi Kal-El de tek kanal 32-bit LPDDR2 bellek kontrolcüsü ile geliyor ancak bu noktada hız tarafında bir güncelleme olduğunu ve Kal-El ile 800MHz hızındaki belleklerin daha efektif kullanılacağı ifade ediliyor. Açıkçası bellek kontrolcüsüyle ilgili endüstride bazı çekinceler olduğunu da belirtmek gerekiyor zira Texas Instruments çift çekirdekli mevcut OMAP4 çözümlerinde bile çift kanal bellek kontrolcüsü kullanırken, Nvidia'nın dört çekirdekli tasarımında da tek kanal kontrolcü ile devam etmesinin performans ne derece etki edeceği merak konusu. Ancak Nvidia tarafından yapılan açıklamalara göre tek kanal bellek kontrolcüsünün zaten doldurulamadığı ve çift kanal kontrolcünün katkı yapmanın ötesinde fazladan güç tüketimine neden olduğunu yönünde.
Nidia'nın haklı olup olmadığını Kal-El tabanlı cihazlar ve dört çekirdek destekli uygulamaların sayısı arttıkça daha net anlayacağız. 80mm^2 civarındaki zar alanı ile Kal-El, Tegra 2'ye kıyasla %60 daha büyük ancak Apple iPad 2'de  kullanılan ve yakın zamanda iPhone 4S ve/veya iPhone 5'te de kullanılması beklenen çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımına sahip A5 işlemcisinden ise %30 daha küçük. Bu noktada Nvidia'nın üretim teknolojilerindeki uzmanlığını konuşturduğunu söylemek mümkün zira bilindiği üzere şirketin, Tayvan merkezli hacimli döküm firması ile TSMC ile köklü bağları bulunuyor ve üretim sürecinde çok yakın çalışıyorlar.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Performansa etki eden en önemli parametrelerden biri de hiç şüphe yok ki saat hızları. Nvidia'nın daha önce yayınladığı dökümanlara göre Kal-El platformu için 1.5GHz ve üzeri son derece mümkün ancak büyük bir ihtimalle 1.5GHz üzeri hızları önümüzdeki yılın ilerleyen dönemlerinde çıkması beklenen Kal-El+ kod adlı platform ile göreceğiz ki bu platform Kal-El'in 28nm üretim teknolojisine uyarlanmış ve çeşitli açılardan geliştirmeler içeren versiyonu olacak gibi görünüyor. Ancak her halukarda Kal-El piyasaya Tegra 2'den daha yüksek saat hızları ile çıkacak. Şu an için Tegra 2 3D adı altında dileyen üreticiler 1.2GHz hızında Tegra 2 yongada sistem platformu sağlayan Nvidia, birinci etap Kal-El çözümlerinde saat hızını 1.3GHz-1.4GHz seviyesinde tutabilir ya da numerik verilerin kullanıcıların satın alma kararlarına yaptığı etkiyi göz önüne alarak en azından tablet versiyonunda Qualcomm'un 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcilerine karşı aynı hızda görev yapan dört çekirdekli yapı sunma yoluna gidebilir.
Saat hızlarına etki edecek bir diğer faktör ise Intel'in Turbo Boost ya da AMD'nin Turbo Core teknolojilerine benzer dinamik frekans ayarlama sistemi gösterilebilir. Güç anahtarlamasına sahip çekirdek tasarımına bağlı olarak Kal-El platformunda yük ve ihtiyaç durumuna göre örneğin tüm çekirdekler aktif iken 1.3GHz olan çalışma frekansınn sadece iki çekirdeğin aktif olduğu durumlarda 1.5GHz ya da üstü seviyelere otomatik olarak çıkartılması da beklenebilir ancak bu noktada Nvidia'nın henüz nihai saat hızlarını açıklamadığını da belirtelim.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Yazımızın üst kısımlarında da belirttiğimiz gibi Kal-El platformunun tasarım anlamındaki en büyük sürprizi hiç şüphe yok ki beşinci çekirdeğe sahip olması. Ana rolü üstlenen dört çekirdekte TSMC'nin genel amaçlı 40nm üretim teknolojisini kullanan Nvidia, beşinci çekirdekte ise TSMC'nin düşük güçlü 40nm üretim teknolojisini tercih etmiş. Aslına bakılırsa fabrikasyon sürecindeki benzer kombinasyon Tegra 2 platformunda da karşımıza çıkmıştı. Genel amaçlı üretim teknolojisi Cortex-A9 tabanlı çekirdeklerde, düşük güçlü üretim teknolojisi ise GPU ve diğer yapıtaşlarında kullanılmıştı.
Düşük güçlü üretim teknolojisi adından da anlaşılabileceği üzere akım kaçaklarını en aza indiriyor ve genel amaçlı üretim teknolojisine kıyasla güç tüketimini daha da aşağılara çekiyor fakat diğer taraftan yüksek saat hızlarını çıkılmasına engel teşkil ediyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanan beşinci çekirdek diğer dört çekirdek ile aynı hızda görev yapmayacak. Gelen bilgilere göre bu çekirdek için belirlenen en yüksek çalışma frekansı 500MHz seviyesinde olacak. 
Çalışma frekansı nedeniyle çok yüksek performans sunması beklenmeyen bu çekirdek daha çok arkaplandaki güncellemelerden sorumlu olacak son derece düşük güç tüketiminde sosyal medya güncellemeleri, email eşlemeleri, ses ve video uygulamalarının çalıştırılmasından sorumlu olacak, daha yüksek performans gerektiğinde ise asıl çekirdekler devreye girecek. İlginç olan detay ise Android işletim sisteminin beşinci çekirdeğin farkında olmaması ve işletim sisteminin 4+1 çekirdek tasarımını yeniden düzenlemeye ihtiyaç duymaması.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Nvidia burada sistem işler haldeyken ekleme çıkarma yaklaşımını esas alıyor ve CPU yönetim kodu, spesifik koşulları belirleyerek sadece ortak çekirdeğin devreye girip girmemesi gerektiğini söyleyebiliyor yani Nvidia'nın işletim sistemine tam bağımlı olmadan daha donanımsal bir yönetim şeklini uygulamaya koyduğu söylenebilir. Eğer yük durumu artarsa yönetim kodu ortak çekirdeği uyku moduna alarak genel amaçlı üretim teknolojisine sahip ilk çekirdeği devreye sokuyor daha sonra yük durumunun gidişatına göre diğer çekirdekleri de devreye alabiliyor ya da yük durumu azalmaya başladığında çekirdekleri kapatabiliyor. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre ortak çekirdek ve ana çekirdekler arasındaki geçiş 2ms'nin altında bir sürede gerçekleşebiliyor. Bu tasarım anlayışının günün sonundaki en büyük katkısı ise güç tüketiminde oluyor ve Tegra 2 ile kıyaslandığında MP3 oynatımında %14, HD video oynatmında %61 ve oyunlarda %31'e varan güç tüketim tasarrufu sağlanabiliyor.
Mobil Cihazlarda Dört Çekirdekli İşlemci Kullanımının Avantajları
Çok çekirdekli işlemciler uzun süredir teknoloji dünyasının önemli bir parçası durumunda. Sunucu odaklı işlemcilerle başlayan dönüşüm, bugün masaüstü sistemler için 8 çekirdekli işlemcileri konuşuyor olmamıza kadar ulaşmış durumda.  Mobil cihazlara baktığımızda ise çok çekirdekli dönüşümün daha geç başladığını ancak çok hızlı yol alındığını görüyoruz.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Nvidia'nın Tegra 2 platformuyla çift çekirdekli işlemci döneminin başladığı mobil cihazlarda, yine bir Nvidia çözümü olan Kal-El platformuyla dört çekirdekli işlemci döneminin de önümüzdeki haftalarda başladığına tanık olacağız. Çok çekirdekli işlemci tasarımlarının en büyük avantajı çekirdeklerin dinamik olarak kontrol edilebilmesi ve daha düşük saat hızlarında daha fazla iş yükünün tamamlanabilmesine olanak tanıması.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Yüksek performanslı grafik işlem birimleriyle çok çekirdekli (CUDA çekirdekleri, paralel işelm birimleri) silikon tasarımında sektörün en deneyimli isimlerinden biri olan Nvidia, çift çekirdekli Tegra 2 platformundan sonra dört çekirdekli Kal-El ile rekabet gücünü arttırarak ultra-mobil arenada akıllı cihazlar için yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Simetrik Çokluişlem Mimarisini temel alan Kal-El platformunun mobil cihazlardaki faydaları için Nvidia'nın altını çizdiği başlıklar şöyle;
1- Düşük güç tüketimi, daha yüksek performans/watt başarımı
2- İnternet sitelerinin daha hızlı yüklenmesi
3- İhtiyaç duyulan uygulamalar için daha yüksek performans
4- Daha hızlı çoklu uygulama çalıştırma
5- Daha yüksek kalitede oyun deneyimi
Şimdi bu başlıklara daha yakından bakalım;

Düşük güç tüketimi, daha yüksek performans/watt başarımı
Çok çekirdekli işlemci tasarımları için genelde yanlış anlaşılan bir kanı var. Daha fazla çekirdeğin daha fazla güç tüketeceği düşünülür ancak işin gerçeği pek te öyle değil. Mikroişlemci tasarımında kullanılan yeni teknolojiler ve fabrikasyon sürecindeki ilerlemeler sayesinde tek ve çift çekirdekli tasarımlara kıyasla enerji verimliliği daha yüksek dört çekirdekli işlemciler sağlanabildiğini görüyoruz.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Nvidia'nın uyguladığı yöntem ise detaylarını yukarıda verdiğimiz Değişken Simetrik Çokluişlem Teknolojisi. Kal-El platformunu, hem Tegra 2 hem de çift çekirdekli diğer platformlara kıyasla daha verimli hale getiren bu teknoloji, iş yükünü aktif çekirdekler arasında paylaştırabildiği için daha düşük çalışma frekanslarında daha hızlı sonuç elde edebiliyorlar. Tek ve çift çekirdekli işlemcilerde ise, bu çekirdeklerin daha yüksek hızlarda çalışması gerekiyor ki bu da güç tüketimi için tetikleyici bir unsur oluyor.
İnternet sitelerinin daha hızlı yüklenmesi
Donanımlar ne kadar gelişirse, yazılımlar ne kadar verimli hale gelirse gelsin, pek çoğumuz için birincil öncelik sunulan kullanım deneyimi olacak gibi görünüyor ki Apple'ın kısa sürede elde ettiği büyük başarının arkasındaki pritimif faktörlerden biri de bu olsa gerek. Genel kullanım alışkanlıklarını masaya yatırdığımızda ise akıllı cihazların tüketim amacıyla ağırlıklı olarak internet ve çoklu ortam için kullanıldığını görüyoruz. 
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Değişen dünya koşulları ve modern iş yaşamının gereksinimleri doğrultusunda hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren internet için cihazların sunduğu performans kritik öneme sahip. Dört çekirdekli Kal-El platformuyla Nvidia, internet sitelerinin daha hızlı yükleneceğini ve genel deneyiminin ciddi oranda arttırılacağını ve masaüstü bilgisayar seviyesinde deneyim sunulacağını ifade ediyor. Kulağa hoş geliyor ancak bu nasıl gerçekleştirilecek ? 
Bilindiği üzere Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi tarayıcıların güncel sürümleri çoklu izlek desteği sunuyor hatta GPU tabanlı hızlandırmadan da yararlanabiliyor. Hatta Chrome internet tarayıcısında açılan her sekmenin ayrı bir işlem olduğunu ve her işlemin de kendi izlek setlerini yönettiğini görüyoruz. Aynı zamanda yüksek oranda paralelleştirilebilen tüm bu işlem ve izlekler, çok çekirdekli yongada sistem platformlarının daha yüksek internet deneyimi sunabilmesi için gerekli olan zemini hazırlıyor diyebiliriz. 
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Dört çekirdekli işlemciler ile yapılan ölçümlerde, sekmeli tarayıcı kullanımında iş yükünün dağılımı ve CPU kullanımının çekirdeklere dağılımındaki efektif yapı dikkatlerden kaçmıyor. Ciddi oranda işlemci gücü gerektiren sekmeli tarayıcı kullanımında dört çekirdekli işlemciler ciddi oranda performans sağlamayı başarıyor. Dört çekirdekli platformlarda işletim sistemi, çoklu internet scriptlerini tüm çekirdeklere dağıtarak örneğin JavaScript yüklü internet sitelerinin daha hızlı bir şekilde açılmasıı sağlayabiliyor. Hatta JavaScript ölçümü yapan Moonbat uygulamasına göre dört çekirdekli işlemci, çift çekirdekli işlemci ile kıyaslandığında %50 oranında daha yüksek performans sergileyebiliyor.
İhtiyaç duyulan uygulamalar için daha yüksek performans
ARM Cortex-A8 tasarımını temel alan tek çekirdekli işlemcilere göre fotoğraf düzenleme, video dönüştürme ve oyun gibi uygulamalarda daha yüksek performans sunan Tegra 2 platformundan sonra Nvidia, Kal-El ile çıtayı yükseltiyor. 
Nvidia'ya göre 
- Yüksek kalitede video düzenleme
- Görüntü işleme
- Ses/Video dönüştürme
- Fizik simülasyonları
- Çok sayıda üretim uygulaması
- Lokasyon tabanlı bilgiişlem formları
- Yüz tanımlama
- 3D Stereo oyunlar ve uygulamalar
- Virüs taramaları
- Dosya sıkıştırma
Çoklu ortam odaklı performans ölçümlerinde kullanılan Coremark uygulamasına göre Kal-El, çift çekirdekli mobil uygulama işlemcileri ile kıyaslandığında iki kat, tek çekirdekli mobil uygulama işlemcileriyle kıyaslandığında ise dört kat daha yüksek performans sergilemekte. Görüntü işleme, ses/video dönüştürme ve dosya sıkıştırma gibi yüksek oranda parallelik gerektiren uygulamalarda simetrik çokluişlem teknolojisinin büyük önem taşıdığını ifade eden Nvidia, örnek birden fazla kameraya yer verilen mobil cihazlarla birlikte kullanıcıların fotoğraf işleme performansına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymasını gösteriyor.
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Görüntüleme tarafında en popüler Android uygulamalarından biri olan Photaf 3D Android uygulaması ile kullanıcılar üç boyutlu, alan derinliği olan panaramik fotoğraflar kaydedebiliyorlar. Nvidia'nın bu uygulama ile gerçekleştirdiği ölçümlere göre dört çekirdekli Kal-El platformu, çift çekirdekli Tegra 2 ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek performans veriyor. Medya işlemleri gibi CPU ağırlıklı görevlerdeki performansı ölçümleyen Linpack uygulamasıyla yapılan testlere göre 309MFLOP ile Kal-El, Tegra 2'den %60 daha hızlı olmayı başarıyor. Öte taraftan dört çekirdekli optimizasyon içeren uygulamaların çıkmasıyla birlikte bu farkın daha da artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da not düşelim.
Daha hızlı çoklu uygulama çalıştırma
Dört çekirdekli Kal-El platformunun en güçlü olduğu noktalardan biri de çoklu uygulama çalıştırma performansı. Akıllı cihazlarda zayıf tepkinin en önemli nedenlerinden biri olarak,  işlemcinin o an tam yük altında çalışması ve bellek bant genişliğinde bir başka uygulama için yeterli alanın kalmaması gösterilebilir. Diğer taraftan aynı masaüstü sistemlerde olduğu gibi optimize edilmemiş sürücüler de benzer sorunlara neden olabiliyor. Mobil cihazlarda uygulamalar genellikle eş zamanlı olarak görev yapıyor. 
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Örneğin bir taraftan müzik dinlerken diğer taraftan internette gezebiliyor, emaillerimizi çekebiliyor ve sosyal medya güncellemelerini takip edebiliyoruz. İşte tüm bu uygulamaların eş zamanlı olarak çalıştığı durumlarda tek ve çfit çekirdekli cihazlarda performans iyiden iyiye düşerken,işlemci tüm yükün altından kalkabilmek adına en yüksek frekans ve en yüksek çalışma gerilim seviyesine çıkıyor ve bu durum aynı zamanda pilin de daha çabuk tükenmesine neden oluyor. Dört çekirdekli işlemcinin kullanıldığı durumlarda ise durum değişiyor ve işletim sistemi dinamik olarak iş yükünü var olan yük durumuna göre uygun olan çekirdeklere yönlendirebiliyor. Örneğin iki çekirdek hali hazırda yük altındayken, yeni görevler beklemede olan diğer iki çekirdeğe kanalize ediliyor ve bu sayede performans beklentisinin karşılıksız kalmasının önüne geçilmiş oluyor.
Daha yüksek kalitede oyun deneyimi
Çok çekirdekli işlemciye sahip bilgisayar, konsollar ve bu yönde optimizasyonlar içeren s Unreal 3.0, Id Tech 5 ve Frostbite gibi farklı oyun motorları... Nvidia dört çekirdekli Kal-El platformunun akıllı telefon ve tabletlerde benzersiz oyun deneyimi sunacağını ifade ediyor ki bu iddianın temel dayanığı olarak Tegra 2'ye kıyasla fazladan iki işlemci çekirdeği ve paralel işlemci birimlerinin sayısı iki kat arttırılarak güncellenen yeni GeForce GPU'su gösterilebilir. 
Teknolojik Derin Dalış: Nvidia Kal-El platformu
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Nvidia tarafından yayınlanan test sonuçlarına göre Kal-El yerini alacağı Tegra 2 ile kıyaslandığında Glowball teknoloji demosunda 22 kare, Lost Planet 2'de 17 kare ve Da Vinci'de de 17 kare daha hızlı olmayı başarıyor. Açıkçası testlerin hangi koşullarda yapıldığı bilinmiyor ancak tahminler, Android Honeycomb 3.2 üzerinde ve  muhtemelen 1280 x 800 piksel çözünürlüklü cihazlarda gerçekleştirildiği yönünde. Sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere Nvidia, Kal-El ile birlikte Tegra 2'ye göre 2-3 kat daha yüksek performans vaad ediyor.
Sonuç
Nvidia, Değişken Simetrik Çokluişlem Teknolojisi ile bir yandan performansı arttırırken diğer taraftan güç tüketiminin düşürülmesini sağlayan komplik bir çözüm yaratmış durumda. Hemen her alanda en az 2-3 kat daha yüksek performans vaad eden Kal-El platformu, endüstrinin dört çekirdekli ilk ARM çözümü olarak önümüzdeki haftalarda çeşitli tablet bilgisayar modelleriyle birlikte raflardaki yerini almaya başlayacak.
Eğer iddialar doğru ise Ekim sonu gibi çıkması beklenen Android Ice Cream Sandwich için Google, referans platform olarak Texas Instruments ile yola çıkacak ancak Nvidia dışındaki diğer platform üreticilerinin 2012 öncesinde dört çekirdekli platform sunamayacak olmaları göz önüne alındığı takdirde yoğun rekabet yaşanan cihaz pazarında üreticilerin hızlı bir şekilde Nvidia Kal-El'e adapte olması da beklenebilir. Nvidia'dan yapılan açıklamalara göre Kal-El tabanlı ilk cihazlar yıl sona ermeden önce pazara giriş yapmış olacak ve büyük bir ihtimalle ilk isimler yeni nesil tablet bilgisayarlarıyla Samsung, Asus ve Motorola olacak.

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Erasmus78 7 yıl en beğenilen
Hocam çok derin dalmışsın.
Çıkarken dekompresyon yapmayı untuma. Vurgun murgun yersin mazallah.
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sangreal_1905 7 yıl
Glowball!

Lost Planet


Demolar benden gelsın



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Taşkın Mahmut 7 yıl
Mesajim bulunsun evde okuyum
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DH Misafiri 7 yıl
tegranın heleki gpu anlamında powervr ve adreno serisiyle yarışması çok zor. hele powervr e yerişmesi için imkansız gibi birşey.
nasıl bi mimari varsa artık herifler 7 serisiyle gerçek zamanlı raytracing yapabilecekmiş. isteyen google a PowerVR RTX yazıp bakabilir. artık ps4 için neden powervr düşünüldüğü anlaşıldı.
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Poyri 7 yıl
Okumak lazim. Hafif goz gezdirdim. Baya hos olmus.
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SystemApps 7 yıl
baştan sona kadar okudum.Gerçekten anlayamam sanmıştım başlamadan önce ancak çok anlaşılır bir yazı olmuş.Mükemmel bir kaynak olmuş.
mesajım bulunsun


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suhaksk 7 yıl
Süper performans göz kamastırıcı özellikler müthiş 3d deneyimi teknolojide ne varsa bu telefonlarda mühendislik harikası ama 6 saatte pili bitiyor ne yapayım ben öyle teknolojiyi.Son model en pahalı otomobili özel üretim alıp benzinsiz kalması gibi birşey bu ;)
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cgdincer 7 yıl
hseyin2
SystemApps
Tayff
hseyin2 Birileri şu pil teknolojisini geliştirsin, sürekli ama sürekli işlemci üretimi yeter artık.
Kesinlikle katılıyorum
neye katılıyorsun?zaten işlemci verimliliği artırılıp düşük ısı yüksek verimlimlilik sağlanmaya çalışılıyor.Yani pil teknolojisinden daha iyi yönde ilerliyoruz...
Senin dediğin şuna benziyor: Bir firma işte bir ülkeye 2 tane satış sorumlusu yolluyor ve bu ülkede ayakkabı giyme yok denecek kadar az. 1.si arıyor firmayı diyorki bana 10000 çift ayakkabı yollayın burda ayakkabı pazarı çok az hemen satışa başlayalım. 2.arıyor diyorki geri dönüyorum burda kimse ayakkabı kullanmıyor. Böyle bir hikaye malumdur çoğu kişice zaten. Bakın ben demiyorum ki pil teknolojisi değişmiyor. Ama işlemci yada ne dersek transistör teknolojisinin indiği boyut ve verimlilik ivmesini yıllara göre grafiğini alın pil teknolojisinin de aynı şekilde ve karşılaştırın sonuç ne olur sizce? Şöyle olmasını istediğim için diyorum, atıyorum şuanki son çıkan akıllı telefonlar 1650 mah filan, aynı boyutlarda 4-5000 mah lık ürünlerle ve bu kadar enerji tasarrufu sağlayan ve üstüne performans koyan işlemcilerle nasıl bir cihaz kullanımı sunar hiç düşünebiliyormusunuz. Ama pil teknolojisi de patlayacak ibm gibi kuruluşlar ki şimdi oto firmalarınıda ekleyin bir kaç yılı var sadece.

hayal etmek güzel beyin bedava...
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MÇKR_06 7 yıl
nvidia çok sağlam gidiyor
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cgdincer 7 yıl
DeLiCe_DoLuCa
nvidia akıllanıyor akıllanmasına da abartmayı da ihmal etmiyor.. tegra 2 platformu da fiziksel olarak bir cihazın içine konulmadan 6 ay önce tanıtıldı ve sürekli testleri reklamları yayınlandı, tegra 1 i nasıl döveceğini, kaça katlayacağını anlattılar heryerde.. ve nihayet geldiğinde tegra 1 den tamamen bağımsız değil, onun iyice geliştirilmişi karşımıza çıktı.. üstelik inatla 2 kata kadar denilen işlemci performansı artışı tukarıdaki testlerde %50 yi geçememiş.. zaten çekirdek sayısını ikiye katlamanın katkısı en fazla %57 dir.. 5. çekirdek dedikleri ise artık neredeyse bütün çok işlemcili çipsetlerde bulunan bir dağıcıdır.. kullanıcının ve bilgisayarın gönderdiği işlemleri yapmaz, o işlemlerin yükünü inceler ve en az meşgul olan çekirdeğe yönlendirir.. bunu ilk başlarda 1. çekirdek yapıyordu, bu yüzden 1. çekirdeğin voltajı hep yukarıda oluyordu.. şimdi ufak voltajlı bir harici dağıtıcı yaptılar (harcanan güç voltajın karesiyle alakalıdır) ve işlem yükünü ona paylaştırıyorlar.. çekirdekler fiziki değil sanal olduğunda oldukça mantıklı bir bakış açısı.. ancak etkisi performansta değil ancak tasarrufta görülebilir... benzeri uygulama intel in i tipi işlemcilerinde kullanılıyor.. mesela bendeki i5 işlemcisinin 2 fiziksel çekirdeği var, her bir çekirdek de kendi içinde 2 sanal çekirdeğe ayrılıyor.. bu sanal çekirdekler işlem sayısı az, işlem yükü büyük olduğunda 4 küsür ghz lik bir çekirdek gibi davranıyor, işlem küçükse sanal çekirdeklerden birisi uyuyor .. yani kısacası tek bir işlem yapılıyorsa kal-el in avantajı sadece Ghz inin yüksek olmasıdır.. onun dışında bir nM avantajı yok.. biraz daha mantıklı bir bakış açısı ile tegra 2 ye de aynı tasarrufu yaptırmaları mümkündü ancak yapmadılar.. bunu yine xda daki geliştiricilerimiz sağolsun öğrenme fırsatı bulduk.. kernel modifiyeleri ile xoom a fazladan bir kaç mhz değeri (işlem yüküne göre 216-400 küsür-800 küsür ve 1000 mhz arasında değişiyor işlemci hızı) eklediler ve 2. çekirden uyanma-uyanmama durumlarını ayarladılar.. cihaz 1.6 ghz e hız aşırtılmasına rağmen normal kullanımda %10 daha fazla pil ömrü sağladı.. en büyük sitemim ekran kartı konusunda; yeni çıkan ekran kartının adı da ULP (ultra low power) ancak eskisinin ideal saat hızlarından yola çıkılarak yapılmış.. bizlere verilen tegra2 deki ULP nin saat hızları ise %40 a kadar düşürülmüş.. sadece 1-2 üründe tegra 2 nin grafik saat hızı 450 mhz, bir çok tablet ve telefon un içindeki tegra 2 lerde ise bu hız 300 mhz.. xoom da bunu 400 mhz e çıkardığınızda oluşan farka gözleriniz inanamaz, gerçekten çok farkediyor.. bunun sebebinin ise ipad 2 nin piyasaya sürülene kadar belirli özelliklerinin gizli tutulması olduğunu sanıyorum.. çünkü eğer 7-8 saat gibi pil süreleri ile piyasaya çıksalardı ezileceklerdi, onun yerine ipad1 i grafiklerde alt edip, en az onun kadar pil süresi sağlamayı uygun gördüler sanırım.. yani apple ketum olup milleti meraktan çatlatıyor, android cephesi de duyurup duyurup piyasa sürememe hızıyla beklemekten çatlatıyor... bu arada testlerden grafik performansının en fazla 3 kat daha iyi olacağı belli oluyor, halbuki platform ilk duyurulduğunda 5 kattan başlayacağından bahsediliyordu.. yani çıkışa yakın işin dedikodu kısmı iyice törpülenir ve gerçek gücüyle kal-el i görürüz gibi geliyor.. gerçi firmalar seviyorlar bunu; apple da ipad 2 grafikleri için 9 kata kadar daha iyi dedi ama en etkileyici testlerde bile sonuç 6 katta kaldı
.. yani android çiler adına üzülerek söylüyorum; bu kadar kastıracaklarına adam gibi video çözümleme desteği getirmeleri yeterliydi
.. çünkü tegra 2 1080p video yu çözer/çözemez derken birbirimizi yedik burada.. bir de arada aptal saptal reklamlarla kendilerini rezil etmesinler yeter.. kal-el platformlu asus transformer 2 ekim ayında piyasalarda olacak deniliyordu, şimdi ilk kal-el li ürünün haziranda gelmesi bekleniyor .. biraz uçtular sanki.. en son olarak; teknolojinin gelişmesi güzel şey ancak insanlara verilen sözler tutulmazsa android cephesi büyük sıkıntıya girecektir.. örneğin samsung a karşı bir güvensizlik var, eski yıllarından.. google her ne kadar bütün android satıcılarıyla 18 ay boyunca güncel kalma anlaşması yapmış olsa da bir çok kişi samsung un ice cream sandwich i çıkarmayacağından emin.. halbuki 3.1 güncellemesini 3. alan cihaz galaxy tab 10.1 di, sanırım samsung ya tam batacak ya da gerçekten adını temizleyecek bu defa.. ama eğer batarsa, veya bir sürü tegra 2 li tablet üreticisi ice cream i güncellemeyip direk tegra 3 lü cihazlarla satmaya kalkarsa android e tepki ağır olur ve apple satış rekorlarını katlar gibi geliyor.. en azından ben dk durmam, giderim...

ne saçmaladın dostum be harcanıyorsun buralarda :)
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl cgdincer
cgdincer

DeLiCe_DoLuCa

nvidia akıllanıyor akıllanmasına da abartmayı da ihmal etmiyor.. tegra 2 platformu da fiziksel olarak bir cihazın içine konulmadan 6 ay önce tanıtıldı ve sürekli testleri reklamları yayınlandı, tegra 1 i nasıl döveceğini, kaça katlayacağını anlattılar heryerde.. ve nihayet geldiğinde tegra 1 den tamamen bağımsız değil, onun iyice geliştirilmişi karşımıza çıktı.. üstelik inatla 2 kata kadar denilen işlemci performansı artışı tukarıdaki testlerde %50 yi geçememiş.. zaten çekirdek sayısını ikiye katlamanın katkısı en fazla %57 dir.. 5. çekirdek dedikleri ise artık neredeyse bütün çok işlemcili çipsetlerde bulunan bir dağıcıdır.. kullanıcının ve bilgisayarın gönderdiği işlemleri yapmaz, o işlemlerin yükünü inceler ve en az meşgul olan çekirdeğe yönlendirir.. bunu ilk başlarda 1. çekirdek yapıyordu, bu yüzden 1. çekirdeğin voltajı hep yukarıda oluyordu.. şimdi ufak voltajlı bir harici dağıtıcı yaptılar (harcanan güç voltajın karesiyle alakalıdır) ve işlem yükünü ona paylaştırıyorlar.. çekirdekler fiziki değil sanal olduğunda oldukça mantıklı bir bakış açısı.. ancak etkisi performansta değil ancak tasarrufta görülebilir... benzeri uygulama intel in i tipi işlemcilerinde kullanılıyor.. mesela bendeki i5 işlemcisinin 2 fiziksel çekirdeği var, her bir çekirdek de kendi içinde 2 sanal çekirdeğe ayrılıyor.. bu sanal çekirdekler işlem sayısı az, işlem yükü büyük olduğunda 4 küsür ghz lik bir çekirdek gibi davranıyor, işlem küçükse sanal çekirdeklerden birisi uyuyor .. yani kısacası tek bir işlem yapılıyorsa kal-el in avantajı sadece Ghz inin yüksek olmasıdır.. onun dışında bir nM avantajı yok.. biraz daha mantıklı bir bakış açısı ile tegra 2 ye de aynı tasarrufu yaptırmaları mümkündü ancak yapmadılar.. bunu yine xda daki geliştiricilerimiz sağolsun öğrenme fırsatı bulduk.. kernel modifiyeleri ile xoom a fazladan bir kaç mhz değeri (işlem yüküne göre 216-400 küsür-800 küsür ve 1000 mhz arasında değişiyor işlemci hızı) eklediler ve 2. çekirden uyanma-uyanmama durumlarını ayarladılar.. cihaz 1.6 ghz e hız aşırtılmasına rağmen normal kullanımda %10 daha fazla pil ömrü sağladı.. en büyük sitemim ekran kartı konusunda; yeni çıkan ekran kartının adı da ULP (ultra low power) ancak eskisinin ideal saat hızlarından yola çıkılarak yapılmış.. bizlere verilen tegra2 deki ULP nin saat hızları ise %40 a kadar düşürülmüş.. sadece 1-2 üründe tegra 2 nin grafik saat hızı 450 mhz, bir çok tablet ve telefon un içindeki tegra 2 lerde ise bu hız 300 mhz.. xoom da bunu 400 mhz e çıkardığınızda oluşan farka gözleriniz inanamaz, gerçekten çok farkediyor.. bunun sebebinin ise ipad 2 nin piyasaya sürülene kadar belirli özelliklerinin gizli tutulması olduğunu sanıyorum.. çünkü eğer 7-8 saat gibi pil süreleri ile piyasaya çıksalardı ezileceklerdi, onun yerine ipad1 i grafiklerde alt edip, en az onun kadar pil süresi sağlamayı uygun gördüler sanırım.. yani apple ketum olup milleti meraktan çatlatıyor, android cephesi de duyurup duyurup piyasa sürememe hızıyla beklemekten çatlatıyor... bu arada testlerden grafik performansının en fazla 3 kat daha iyi olacağı belli oluyor, halbuki platform ilk duyurulduğunda 5 kattan başlayacağından bahsediliyordu.. yani çıkışa yakın işin dedikodu kısmı iyice törpülenir ve gerçek gücüyle kal-el i görürüz gibi geliyor.. gerçi firmalar seviyorlar bunu; apple da ipad 2 grafikleri için 9 kata kadar daha iyi dedi ama en etkileyici testlerde bile sonuç 6 katta kaldı
.. yani android çiler adına üzülerek söylüyorum; bu kadar kastıracaklarına adam gibi video çözümleme desteği getirmeleri yeterliydi
.. çünkü tegra 2 1080p video yu çözer/çözemez derken birbirimizi yedik burada.. bir de arada aptal saptal reklamlarla kendilerini rezil etmesinler yeter.. kal-el platformlu asus transformer 2 ekim ayında piyasalarda olacak deniliyordu, şimdi ilk kal-el li ürünün haziranda gelmesi bekleniyor .. biraz uçtular sanki.. en son olarak; teknolojinin gelişmesi güzel şey ancak insanlara verilen sözler tutulmazsa android cephesi büyük sıkıntıya girecektir.. örneğin samsung a karşı bir güvensizlik var, eski yıllarından.. google her ne kadar bütün android satıcılarıyla 18 ay boyunca güncel kalma anlaşması yapmış olsa da bir çok kişi samsung un ice cream sandwich i çıkarmayacağından emin.. halbuki 3.1 güncellemesini 3. alan cihaz galaxy tab 10.1 di, sanırım samsung ya tam batacak ya da gerçekten adını temizleyecek bu defa.. ama eğer batarsa, veya bir sürü tegra 2 li tablet üreticisi ice cream i güncellemeyip direk tegra 3 lü cihazlarla satmaya kalkarsa android e tepki ağır olur ve apple satış rekorlarını katlar gibi geliyor.. en azından ben dk durmam, giderim...


ne saçmaladın dostum be harcanıyorsun buralarda :)


saçmalıyorum derken?
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=ROAcH= 7 yıl
Kal-el mi ???
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turbo-powwer 7 yıl
sadtneverdie
turbo-powwer
sadtneverdie
D.A.R.B.E.C.ipyshx dede devrim vardı ama 1,500 tl lik ekran kartlarında bile pyshx açık olunca 70 fps verirken 40 fps falan veriyo iki tane çakıl taşı fırlıcak paltomuzun kenarı uçuşcak dieki (bunları farketmek imkansız dikkatlice bakmak gerekiyo) oyun fps inden fedakarlık yapmak çok mantıksız bakınız battlefield 3 bile normal oynamak için en az 560ti 6950 lazım diyor bune saçmalık bizi gerizekalı yerine koyup yoluyorlar sonra oyunları orj. almamızı bekliyorlar ??? umarım bu sistemde bunları aşarlar da kullanıcıyı aptal yerine koymak dan vazgeçerler ;) yoksa konsol artık mantık değil zorunlu seçim haline gelcek...
physx gpu ve physx i karıstırma. physx milyon tane oyunda kullanılıyor ve çoğunda işlemci yüküyle çalışıyor.
Hocam hiç Phsyx i detaylı araştıran varmı bilmiyorum ama , David Kanterin incelemerine göre Phsyx in kod yapısın INTEL in 2005 yılında desteğini kestiği x87 kodlarını kullandığını şu an yerine gelen SSE kodlarına destek vermediği görülmüş. Hemen haberden alıntı yapayım NVIDIA PhysX ürün müdürü Mike Skolones da bu durumu şu sözlerle kabul etmiş PhysXin kod tabanı harap durumda, bunu inkar edemeyiz. Skolones ayrıca PhysX 2.7 sürümleri oldukça eski ve kullanılan kodlar 2005 yılından öncesine dayanıyor ama 3.0 ve üzeri sürümleri ile artık PhysX yazılımının kodlarını geliştirmeyi düşünüyoruz ve şüphe yok ki, bu yenileme PhysXin daha da hızlı çalışmasını sağlayacak diyor. Neden bu kadar sistem yediğini anladık ama NVIDIA nın TEGRA gibi öncelikleri varken yazılım departmanının Physx e bu aralar yoğunaşacağını hiç sanmıyorum. Ne zaman fizik efektleri oyunlarda ve uygulamalarda çokça kullanılır AMD de bu işe girer işte o zaman Physx herşeyiyle yenilenir mükemmel olur. Nede olsa rekabet herşey :)
bir link alayım.

Hemen vereyim linki hocam başka merak edenler varsa buyursun okusunlar
realworldtech.com/...
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
voltajın karesi konusunda beni savunan arkadaşlara teşekkür ederim
.. ilk liseli damgamı da almış oldum bu arada

..

neyse olayı şöyle açıklayayım; (formüllerin hepsini bir kenara koyalım, sadece elimizde LORDTEK in dediği gibi W=V.I kalsın) direnç fiziksel bir büyüklüktür, eğer bir yere üretim yapmıyorsanız, hazır üretilen bir enerjiyi alıp bir fiziksel devrede kullanıyorsanız, belirli sabitlikler altında direnciniz de sabit kalacaktır.. direncin formülü voltaj/akım olduğu için verilen her voltaj değerine karşılık sistemin de çekeceği bir akım değeri olacaktır.. bunların ikisini farklı farklı kontrol etmek sistemin fiziksel yapısını zorlayacağı için voltaj kontol edilir ve belirli limitler dahilinde sistemin istediği akımı çekmesine izin verilir.. zaten nanometrelerden bahsettiğimiz için çekilen akım da miliamperler dolayındadır.. böyle sabit dirençli bir sisteme, istediği akımı da çekme izni varken (tabi ki belirli limitler dahilinde ancak biz o limitlere yaklaşmıyoruz bile) 2 katı gerilim verirseniz o da voltaj/akım sabitliğini bozmamak için 2 katı akım çeker, fiziksel karakteri gereği buna mecburdur da diyebiliriz.. dolayısıyla hem gerilim hem de akım 2 şer kat arttıkları için W dediğimiz güç 2.2=4 kat artar.. yani voltajı 2 ye katlayınca, gücü 4 e katladım.. bu da 2 nin karesi..
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alpa07 7 yıl
yine cepler yanacak :D
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Lepanto 7 yıl
Teknolojinin ilerlemesi çok güzel, hızla ilerliyor şu dönemde ve firmaları takdir ediyorum. Ama bunun doğurduğu ısınma ve enerji tüketimi gibi sonuçlara da çözüm bulunmalı. Önümüzdeki yıllarda hala 1ghz+ işlemcili ve sadece 1500mAh pilli cihazlar görmeyiz umarım...
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IUnknown 7 yıl
LORDTEK
DeLiCe_DoLuCa(harcanan güç voltajın karesiyle alakalıdır)
W = V * INeymiş? Güç volt ile üstel değil doğrusal orantılıymış. Liseli çok, salla...

P= V^2/R duymamış belli! Kendine güvende hat safhada!! Yavuz hırsız misali. Neyse azıcık acayim zihinler açılsın.
Öncelikle kaynak için akım önemlidir. Sonucta elektronları o sağlar.
Ama tüketen için ise direnc önemlidir. Direnc devrenin tükettiği güc potensiyel farkın karesi ile doğru direnc ile ters oranltılıdır. Kaynağın gücü ise verdiği akım ve potensiyel faklı ile doğru orantılıdır. Tabi devreye zaman içinde faklı voltaj uygulayıp faklı direnc gösterip faklı akımlar çekebilir.
Direnc sayesinde devreler iş yapar. Yaptığı iş nedir. İşlemciler için ısı ve manyetik alandır patlatırsan ışıkta verebilir.
O yüzden İşlemcini gücünden bahsediyorsan, işlemci devre olduğununa güc tükettiğinden voltajın karesi doğru yaklaşımdır. Pil de akım ve voltaj yeterlidir. Dikkat edersne pillerin gücünden bahsederken potelsiyel farkı (voltajı) sabit oluğundan hem (akım)amper ve volt kullanılır. İşlemci de ise direnc ve voltajı değişken olduğundan doğrudan ÇEKTİĞİ gücten bahsedilir.
Tabi bu doğru akım devrelerinde böyledir. Alternatif akım devrelerinde geri giden reaktif güc vardır. Akımla voltaj arasındaki faz farkından dolayı oluşur.Gerçek güc tam V.I değilde güc faktörü ile çarpımıdır. Cos phi dedikleri.
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