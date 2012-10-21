Teknosa Beylikdüzü Marmara Park mağazası kapısını tüketicilere açıyor





Türkiye'nin lider teknoloji perakendecilerinden olan Teknosa, Beylikdüzü Marmara Park AVM'de yeni mağazasını hizmete soktu.





Tüm yerleşim yerlerinin kesişme noktasında yer alan Beylikdüzü Marmara Park AVM'de açılan Teknosa mağazası 335 metrekarelik bir alanı kaplıyor.





Herkes için Teknoloji felsefesini benimseyen ve Türkiye'nin dört bir yanında mağaza yatırımlarına devam eden Teknosa, yüzlerce markanın binlerce elektronik ürününü tüketicilerle buluşturacak.





75 ilde 280 mağaza ve 3500'den fazla çalışan ile hizmet veren Teknosa, 2012 yılında mevcut satış alanına net 30 bin metrekarelik yeni satış alanı daha eklemeyi hedefliyor.