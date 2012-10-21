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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknosa Beylikdüzü Marmara Park mağazası kapısını tüketicilere açıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin lider teknoloji perakendecilerinden olan Teknosa, Beylikdüzü Marmara Park AVM'de yeni mağazasını hizmete soktu. 

Tüm yerleşim yerlerinin kesişme noktasında yer alan Beylikdüzü Marmara Park AVM'de açılan Teknosa mağazası 335 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Herkes için Teknoloji felsefesini benimseyen ve Türkiye'nin dört bir yanında mağaza yatırımlarına devam eden Teknosa, yüzlerce markanın binlerce elektronik ürününü tüketicilerle buluşturacak.

75 ilde 280 mağaza ve 3500'den fazla çalışan ile hizmet veren Teknosa, 2012 yılında mevcut satış alanına net 30 bin metrekarelik yeni satış alanı daha eklemeyi hedefliyor.

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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
eternity
Yabancı sermayelere karsı direnemez denilen şirket Türkiye elektronik perakende sektörünün %70 payına sahip oldu,tebrik etmek lazım..

E bizim insanımız araştırmadan ne görse aldığı için normal. Türkiye'ye en çok yayılan teknoloji mağazası oldukları için bu kadar hasılat normal.
Habere gelirsek kendisine haber demek zor. Baya baya reklam kendisi.
eternityYabancı sermayelere karsı direnemez denilen şirket Türkiye elektronik perakende sektörünün %70 payına sahip oldu,tebrik etmek lazım..
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khaos 6 yıl
Teknosa yüzlerce markanın binlerce elektronik ürününü tüketicilere oldukça "KAZIK" fiyatlarla sunuyor denilmeliydi istisnalar nadiren tv ler için geçerli oluyor
Teknosa yüzlerce markanın binlerce elektronik ürününü tüketicilere oldukça "KAZIK" fiyatlarla sunuyor denilmeliydi istisnalar nadiren tv ler için geçerli oluyor...
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sarjaleti 6 yıl
Ne yani mutlu mu olalım bu haberle. Bir kazık atma yeri daha açılıyormuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Teknooji magazalari; sanal magazalardan tabiki daha pahali satmak zorunda ki masraflarini cikarabilsin bu dukkan nerden baksan 15000 tl masrafi rahat vardir. Digeri ne yapiyor stokdan direkt kargoya teslim. Pahalı katılıyorum ama kimse babasının hayrına teknosa da calışmıyor
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E_Aydin35 6 yıl
İşini bilen ülkesinde en verimli yatırımını yapıyor, geriye kalanlar ortada...
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CoreXXX 6 yıl
bu teknosayı bir türlü sevememişdim son zamanlarda turuncu indirim diye yapıpda mağazaya çekip aslında üründen 1 veya 2 tane koyup hemen satan vatandaşı kandıran bir firma olduğundan beridir internet sitesine bile girip fiyat karşılaştırması yapmıyorum zaten kazık satıyorlardı gereğide yok 10000 mağaza açsa banane
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Sproing 6 yıl
Çok kalabalık Marmara Park ya gitmeyeni dövüyorlar heralde
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infom@n 6 yıl
aceleciburak

bugün bir tanıdığım netbook bakmaya gitmişti Bursadaki bir Teknosa ya Acer 725 AMD C60 lı makineyi önermiştim az buçuk teknolojiden anlar sonuçta ürün A68 chipset ile geliyor hem USB 3.0 hemde SATA 3.0 mevcut tanıdığım bunun içine SSD takılabilirmi diye sormuş teknosa çalışanlarına yok buna takılamaz demişler ... yahu makinenin altı açılıyor tek kapağı kaldırarak Disk/RAM ve wifi modülüne erişebiliyorsun niye takılamaz diyorsun ki zır cahil Teknosada çalışanların hepsi ... tüm Teknoloji marketler böyle zır cahilleri çalıştırdığı için 1 senedir devamlı hepsine başvurmamıza rağmen bu işe hakim olmama rağmen biride arayıp gelin görüşelim demiyor ... işi bilenle işleri yok bu tip marketlerin ...

Bende sürekli kıllık olsun diye başvuru yapıyorum:) Soru soruyorlar hepsine cevap veriyorum :) Gidiyorum teknosa bayilerine synı soruları soruyorum tık cevap yok. Hepsi "Ben yeni girdim, üzgünüm" diyor:)
Arkadaşa telefon alacaktık teknosaya gittik HTC One V'yi sorduk. Özelliklerini şöyle söylediler:) "1Ghz çift çekirdek işlemci, 1 GB Ram, 8 GB dahili hafıza, Micro SD desteği yok".

"Yuh" dedim çok bilmiş teknocahile, "Hocam sen bu işi bırak topçu ol" dedim. Elimdeki başka bir firmanın kataloğunu verip al bunları bir oku dedim :) Pancar gibi kızarıp "One V henüz elimize gelmediği için inceleyemedik" dedi:)
Bende vitrini gösterdim "bak burada var incele" dedim:) adam daha elinde ne var onu bilmiyor.
Eminim evinizde internetiniz de yoktur dedim çıktım. One V yerine gittik Ace 2 aldık :)

ANTALYA ÖZDİLEK TEKNOSA ÇALIŞANLARINA HER AY GÖNÜLLÜ DERS VERMEYİ, HATTA HOBİ OLSUN DİYE BOŞ OLDUĞUM PAZAR GÜNLERİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAK İSTİYORUM.
1 Yanıt Yanıtla
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aceleciburak 6 yıl infom@n
infom@n

aceleciburak

bugün bir tanıdığım netbook bakmaya gitmişti Bursadaki bir Teknosa ya Acer 725 AMD C60 lı makineyi önermiştim az buçuk teknolojiden anlar sonuçta ürün A68 chipset ile geliyor hem USB 3.0 hemde SATA 3.0 mevcut tanıdığım bunun içine SSD takılabilirmi diye sormuş teknosa çalışanlarına yok buna takılamaz demişler ... yahu makinenin altı açılıyor tek kapağı kaldırarak Disk/RAM ve wifi modülüne erişebiliyorsun niye takılamaz diyorsun ki zır cahil Teknosada çalışanların hepsi ... tüm Teknoloji marketler böyle zır cahilleri çalıştırdığı için 1 senedir devamlı hepsine başvurmamıza rağmen bu işe hakim olmama rağmen biride arayıp gelin görüşelim demiyor ... işi bilenle işleri yok bu tip marketlerin ...

Bende sürekli kıllık olsun diye başvuru yapıyorum:) Soru soruyorlar hepsine cevap veriyorum :) Gidiyorum teknosa bayilerine synı soruları soruyorum tık cevap yok. Hepsi "Ben yeni girdim, üzgünüm" diyor:)
Arkadaşa telefon alacaktık teknosaya gittik HTC One V'yi sorduk. Özelliklerini şöyle söylediler:) "1Ghz çift çekirdek işlemci, 1 GB Ram, 8 GB dahili hafıza, Micro SD desteği yok".

"Yuh" dedim çok bilmiş teknocahile, "Hocam sen bu işi bırak topçu ol" dedim. Elimdeki başka bir firmanın kataloğunu verip al bunları bir oku dedim :) Pancar gibi kızarıp "One V henüz elimize gelmediği için inceleyemedik" dedi:)
Bende vitrini gösterdim "bak burada var incele" dedim:) adam daha elinde ne var onu bilmiyor.
Eminim evinizde internetiniz de yoktur dedim çıktım. One V yerine gittik Ace 2 aldık :)

ANTALYA ÖZDİLEK TEKNOSA ÇALIŞANLARINA HER AY GÖNÜLLÜ DERS VERMEYİ, HATTA HOBİ OLSUN DİYE BOŞ OLDUĞUM PAZAR GÜNLERİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAK İSTİYORUM.

Asıl sorun şu teknoloji marketkerin IK sorumlularının işletme/iktisat çıkışlı olması ve sadece konuşmaya fln genel işe alım yetenekleri üzerinden değerlendirmeleri teknolojik bilgiyi adam akıllı sınamıyorlar ...

Sen o İnsan kaynaklarına tekno Geek biri al bakalım önüne geleni işe alıyor mu yoksa adam akıllı teknolojiye aşırı hakim her an takip içinde olan birinimi alıyor düzenleri yanlış bence ...

Geçen Şubat ayında Vatan bilgisayara başvurdum ilanla Pendikte Açılacak olan mağazamıza satış temsilcisi arıyoruz demişlerdi 4 ay sonra açtılar Pendikte ikamet etmeme rağmen hani adamların işine gelirim ev yakın yürüme mesafesi yahu bir arayın görüşün tamam İklimlendirme ve soğutma çıkışlı olabiliriz ama bir çok tekno markette lise mezunu iş bulabiliyor...

geçende vatanda bir komşuya pc alacaktır kız yeni üniye başladı taa avrupa yakasına sefaköy e gidecek arel üniye vatandaki elemena hemen ultrabook önerdi allah aşkına dedim bir bayan için zaten ultrabook fazla hemde fiyatta uçuk 1499 ki kampanyadaymış Sony nin AMD E2 1800 lü 11.6 inch makinesi gelmişti ve 1000 lira idi adam vazgeçirmek için ne çabaladı neymiş ultrabookta ssd varmış ama 32 gb mış dedim bana müdahale edilebilir bir pc lazım hemde bayan kullanacak servise gitmeden alt kapağını açarak ssd yada ram güncellemesi yapılması lazım dedim ultrabookla bunlar yapılabiliyormu dedim sustu kaldı ...
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ozgur106 6 yıl
açsa ne olur berbat fiyat politikası var nasıl alıyor millet anlamıyorum bakmadan araştırmadan
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
aceleciburak
bugün bir tanıdığım netbook bakmaya gitmişti Bursadaki bir Teknosa ya Acer 725 AMD C60 lı makineyi önermiştim az buçuk teknolojiden anlar sonuçta ürün A68 chipset ile geliyor hem USB 3.0 hemde SATA 3.0 mevcut tanıdığım bunun içine SSD takılabilirmi diye sormuş teknosa çalışanlarına yok buna takılamaz demişler ... yahu makinenin altı açılıyor tek kapağı kaldırarak Disk/RAM ve wifi modülüne erişebiliyorsun niye takılamaz diyorsun ki zır cahil Teknosada çalışanların hepsi ... tüm Teknoloji marketler böyle zır cahilleri çalıştırdığı için 1 senedir devamlı hepsine başvurmamıza rağmen bu işe hakim olmama rağmen biride arayıp gelin görüşelim demiyor ... işi bilenle işleri yok bu tip marketlerin ...

bizim komuşumuz 40es7000 alacaktı teknosadaki görevli smart özellğinin türkiyede kullanılamadığını öğrenmiş ve lg tv aldırmış bizimkilerde almış
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meposion 6 yıl
Teknosa yüzlerce markanın binlerce elektronik ürününü tüketicilere oldukça "KAZIK" fiyatlarla sunuyor denilmeliydi istisnalar nadiren tv ler için geçerli oluyor

+++++++++
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sertacarslan 6 yıl
Donanımhaber'de genel olarak nefret ettiğim iki konudan birisi reklamla haberi harmanlayarak önümüze getirmesi.
İnternette de RTÜK benzeri bir kurum olması(*) ve kontrolsüz reklam konusuna bir düzenleme getirmesi lazım...
* TK var gerçi teoride, ama asıl işlerinin bir şeyleri düzeltmek yerine internet kullanıcısını cezalandırmak olduğunu sanıyor cahiller.
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sendomi 6 yıl
herkese kazık felsefesini benimsemiş olmasınlar bunlar,diliniz sürçtü sanırım
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