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Teknosa iPad uygulaması yayınlandı

5 yıl
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8
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknosa iPad uygulaması yayınlandı


Ülkemizin önde gelen teknoloji perakende zincirlerinden Teknosa, iPad için özel olarak geliştirdiği uygulamasını kullanııcıların beğenisine sundu.

Web sitesindeki tüm özellikleri iPad uygulamasına aktaran Teknosa, kullanıcının daha kolay gezinmesine olanak tanıyan sade bir arayüzü akıcı menüler ile destekliyor. Uygulamada ürünlerin hangi mağazada olduğu harita üzerinde görülebiliyor.




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CooL_ROMEO 5 yıl
Vahşi Hindi Süprizi
Teknosa da ki insanlari görünce cok üzülüyorum.

"Teknosa da ki" bilader bu ne
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl CooL_ROMEO
Hesap makinesi ile yazdigim icin, kesme isaretini bulamadim, ondan dolayi "da" yi ayri yazdim. "ki" ise baglac olan ondan dolayi o da ayri.

Turkce kalvyem yok malesef ki.
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
Teknosa da ki insanlari görünce cok üzülüyorum.
2 Yanıt Yanıtla +1
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SuperSantorelli 5 yıl Vahşi Hindi Süprizi
Vahşi Hindi Süprizi
Teknosa da ki insanlari görünce cok üzülüyorum.

Neden?
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Master_Evil 5 yıl Vahşi Hindi Süprizi
Vahşi Hindi Süprizi

Teknosa da ki insanlari görünce cok üzülüyorum.

hayırdır?
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