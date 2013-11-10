Teknosa iPad uygulaması yayınlandı









Ülkemizin önde gelen teknoloji perakende zincirlerinden Teknosa, iPad için özel olarak geliştirdiği uygulamasını kullanııcıların beğenisine sundu.





Web sitesindeki tüm özellikleri iPad uygulamasına aktaran Teknosa, kullanıcının daha kolay gezinmesine olanak tanıyan sade bir arayüzü akıcı menüler ile destekliyor. Uygulamada ürünlerin hangi mağazada olduğu harita üzerinde görülebiliyor.











