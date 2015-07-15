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Teknosa resmen akıllı telefon pazarında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknosa resmen akıllı telefon pazarında

Ülkemizin en büyük teknoloji perakende zincirlerinden birisi olan Teknosa, bir süredir Teknosamobil adı altında sanal mobil şebeke işletmeciliği faaliyetleri yürütüyordu. Firma şimdi de akıllı telefon pazarına giriyor. 

Teknosa Preo P1 adındaki akıllı telefon giriş seviyesi segmentte yer alacak ve firmanın pazardan pay kapma mücadelesinde en önemli silahı olacak. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan modele 64-bitlik 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 410 yongaseti güç veriyor. 

1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde bir arka kamera, Full HD video kaydı, 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 2400mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyor. 

Teknosa Preo P1 modeli 749TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Kontratlı olarak Teknosamobil hattına geçenlere ise 350TL civarında bir indirim yapılacak. Akıllı telefon yanında P Watch adında bir akıllı bileklik de mevcut ve 99TL olarak satışa başladı. Saatte fitness takibi ve gelen çağrı/SMS uyarısı gibi özellikler mevcut. Her iki modeli de ZTE firmasının ürettiği belirtiliyor.  

http://www.teknosa.com/arama?s=preo Yorum Yaz
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nickjonas 4 yıl en beğenilen
Parası olan telefona ismini bastırıyor


ÇÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP
1 Yanıt Yanıtla +21
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meego 4 yıl
donanımhaberden de böyle bir atak bekliyoruz


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QRX 4 yıl silver0021
silver0021

Su özellikte bi telefona benden taş catlasa 200 lira çıkar. 200 diyorum oda dokunmatik ekranin hatrina. 750lira nedir ya üstüne 500 daha koy g3 al ne bileyim git 2.el s4 al lg g2 al note 2 al şu çöpe para verme.

Şu kafaya ayar oluyorum. Tamam telefon çöp de üstüne 500 TL koyup G3 almak nedir? 500 TL az para mı? Hatta üstüne 1000 koyup Z3 alsın veya 2000 koyup Iphone alsın. 5000 koyup araba alsın. Üste 50 TL koy şunu al dersin ama üste 500 TL ver şunu al ne demek..
Zaten adamın bütçesi 750 TL değil de 1250 TL olsa 750 TL'lik telefona bakmaz.

Bu telefonu alana kadar git Lenovo P70 al, GM 4g al denir.Üste şu kadar daha kat LG G3 al, Iphone al, araba al, ev al denmez.
silver0021Su özellikte bi telefona benden taş catlasa 200 lira çıkar. 200 diyorum oda dokunmatik ekranin hatrina. 750lira nedir ya üstün...
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DH Misafiri 3 yıl
Abi telefon aeiyom
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xe17 4 yıl
imhiret
GoldPunch - Telefonun markası ne? - Teknosa Bu nedir yav. Vatan bilgisayar marka telefon da bekliyoruz.
Vatan bal satışına başlamış, vatan mobil gormezsin ama vatan bal gorebilirsin.

Vatan geminin balları bunlar
(Teknosa markalı telefon kadar saçma oldu ama yazayım dedim
)
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ironman 4 yıl
Katılıyorum 500-550 lira değerindeki telefon özelliklerine bakmadan,
Teknosa milleti salak yerine koyuyor.....
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GencAvrasya 4 yıl
Yahu bu ne ya. Bir sen eksintin, yapma gözünü seveyim :(
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deniz33 4 yıl
1GB ram , 8 GB hafıza
749 tl şaka gibi biraz zorlasan g2 alirsin
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clopin 4 yıl
bunu satabilmek için digerlerine bindirirde bindirir
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Tom Hagen 4 yıl
8gb hafiza nedir ya biri bunlara oyunlarin 1gb falan oldugunu soylesin diyecem de o ram oyun kaldirmaz zaten
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istanbulsm 4 yıl
Yıl olmuş 2016, şu getirdiğin özelliklere ve şu fiyata bak arkadaş...
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av.ak 4 yıl
donanım sanırım şu telefonozellikleri.gen.tr/...
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DH Misafiri 4 yıl
350 lira indirim yerine 350 tl ye satsinlar babama alirim
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kreat 4 yıl
Teknosa, LG 4xHD yi hala 1000 tl'nin üzerinde satan bir yer. Orası sadece teşhirdeki ürünleri incelemek için girilecek bir yer. Dahası turuncu indirim var diyip fiyatı artıran sahtekar bir yer. Gerçi hangi teknomarkette gerçek indirim var ki?
Amaç müşteri kazıklamak. Ulan pentium işlemcili laptop müşteriye itelenir mi?
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