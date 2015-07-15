Teknosa resmen akıllı telefon pazarında

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Ülkemizin en büyük teknoloji perakende zincirlerinden birisi olan Teknosa, bir süredir Teknosamobil adı altında sanal mobil şebeke işletmeciliği faaliyetleri yürütüyordu. Firma şimdi de akıllı telefon pazarına giriyor.
Teknosa Preo P1 adındaki akıllı telefon giriş seviyesi segmentte yer alacak ve firmanın pazardan pay kapma mücadelesinde en önemli silahı olacak. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan modele 64-bitlik 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 410 yongaseti güç veriyor.
1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde bir arka kamera, Full HD video kaydı, 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 2400mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyor.
Teknosa Preo P1 modeli 749TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Kontratlı olarak Teknosamobil hattına geçenlere ise 350TL civarında bir indirim yapılacak. Akıllı telefon yanında P Watch adında bir akıllı bileklik de mevcut ve 99TL olarak satışa başladı. Saatte fitness takibi ve gelen çağrı/SMS uyarısı gibi özellikler mevcut. Her iki modeli de ZTE firmasının ürettiği belirtiliyor.
http://www.teknosa.com/arama?s=preo Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şu kafaya ayar oluyorum. Tamam telefon çöp de üstüne 500 TL koyup G3 almak nedir? 500 TL az para mı? Hatta üstüne 1000 koyup Z3 alsın veya 2000 koyup Iphone alsın. 5000 koyup araba alsın. Üste 50 TL koy şunu al dersin ama üste 500 TL ver şunu al ne demek.. Zaten adamın bütçesi 750 TL değil de 1250 TL olsa 750 TL'lik telefona bakmaz.
Bu telefonu alana kadar git Lenovo P70 al, GM 4g al denir.Üste şu kadar daha kat LG G3 al, Iphone al, araba al, ev al denmez.