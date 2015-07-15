Teknosa resmen akıllı telefon pazarında

Ülkemizin en büyük teknoloji perakende zincirlerinden birisi olan Teknosa, bir süredir Teknosamobil adı altında sanal mobil şebeke işletmeciliği faaliyetleri yürütüyordu. Firma şimdi de akıllı telefon pazarına giriyor.





Teknosa Preo P1 adındaki akıllı telefon giriş seviyesi segmentte yer alacak ve firmanın pazardan pay kapma mücadelesinde en önemli silahı olacak. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan modele 64-bitlik 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 410 yongaseti güç veriyor.





1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde bir arka kamera, Full HD video kaydı, 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 2400mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyor.





Teknosa Preo P1 modeli 749TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Kontratlı olarak Teknosamobil hattına geçenlere ise 350TL civarında bir indirim yapılacak. Akıllı telefon yanında P Watch adında bir akıllı bileklik de mevcut ve 99TL olarak satışa başladı. Saatte fitness takibi ve gelen çağrı/SMS uyarısı gibi özellikler mevcut. Her iki modeli de ZTE firmasının ürettiği belirtiliyor.

http://www.teknosa.com/arama?s=preo