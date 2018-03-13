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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu

Telefonu çekmediği için drone uçurmak zorunda kalan Akçalı köyü sakinlerine müjdeli haber geldi. Köye baz istasyonu kurulması için çalışmalara başlandı. Köylüler, baz istasyonuna halaylı kutlama yaptı
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu

Hakkâri’nin Yüksekova ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki Akçalı köyünde telefon şebekesi çekmeyen köy sakinlerinin ilginç bir çözüm ürettiği haberini paylaşmıştık. O köye baz istasyonu kurulması için çalışmalara başlandı. Bundan sonra köy sakinleri, telefonla görüşme yapmak için ekstra çaba sarf etmeyecek.

Üç mobil operatörün de çekmediği köyde bir vatandaş, satın aldığı drone’u ile insanların görüşme yapmasına imkân tanımıştı. Telefonunu bağladığı drone’u 10 metre yüksekliğe çıkarıp, Bluetooth ile aşağıdan görüşme yapılmasını sağlıyordu. Bu sayede aşağıdaki vatandaş sevdikleri ile görüşebiliyordu.

Baz istasyonuna halaylı kutlama

Basına yansıyan haberler sonrasında Turkcell, köye baz istasyonu kurmak için çalışmalara başladı. İstasyonun fiziksel kurulumu yapıldı, bağlantının sağlanması bekleniyor. Bu habere sevinen köylüler, halay çekerek kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, "Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebekelerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek" dedi.


http://www.yuksekovahaber.com.tr/video/koylulerden-sebeke-halayi-3219.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Asil Türk Kanı 1 yıl en beğenilen
drone adamın elinde patladı iş yapamayacak artık
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AMC 1 yıl
Güzel haber işte zamanında o terörcüler yakıp yıkmasaydı şimdi oralar buralardan 10 numara olurdu.
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If you my star 1 yıl
Turkcell’in baz istasyonu kurma gibi bir yeteneği varmış onu gördüm ve şaşırdım. İzmir’de evimde 4G ile hat çekmiyor, arayanlar ulaşamıyor. Oysa ki Türk Telekom full çekiyordu. Şikayet edince planımızda bu sene yatırım yok diyorlar.
Turkcell’in baz istasyonu kurma gibi bir yeteneği varmış onu gördüm ve şaşırdım. İzmir’de evimde 4G ile hat çekmiyor, arayanlar ulaşamıyor. Oysa ki Türk Teleko...
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5 Yanıt Yanıtla +10
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nForcer 5 ay
Dronecell fikri ilk olarak bu köyden çıkmış demek ki. Turkcell'e iyi ilham oldu.
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a.koray 1 yıl
nerelere şebeke kuruyorlar köylerde bıle cekıyor allah kahretsın telekom konyanın akşehırrrrrrrrr ılcesınde cekmıyor şehır merkezınde cekmıııııyyyyooorrrrrrr turk telekom yetkılılerıne seslenıyorummmmmmmmmm nolur konyanın akşehır ılcesınedkı şebeke sorunun cözunnnnnnnnn
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serdarski 1 yıl a.koray
Böyle sinir harbine girmek yerine Mobil Numara Taşıma (MNT) ile bölgenizde en iyi çeken operatöre geçme şansınız var..
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interwap 1 yıl
Baksan bizim köyün nüfusu bu köyün 10 katı ve geleni gideni daha fazla ama çeken operatör yok. Demek böyle atraksiyonlar gerekiyor.
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plusnettr 1 yıl
Bir tarafta baz istasyonu kurulmasına sevinenler diğer tarafta baz istasyonu istemiyoruz diye eylem yapanlar ilginç memleket.
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cosica 1 yıl
gitti gül gibi köy teknolojiye kurban oldu.
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krkmz1666 1 yıl
Reklamları izlediniz şimdi haberler

İsteyince oluyormuş
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e_capkan 1 yıl
direkteki adamın ceketinde turk telekom yazıyor

ilçe merkezine 5km uzaktaymış zaten uplink ile aktarabilirlerdi. çok zor birşey değil.
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sis651 1 yıl e_capkan
Kurulumu yapan taşeron Turk Telekom'un verdiği ceketi giymiştir. :) Muhtemelen o tarafta tek firma bakıyor tümüne. Zaten orada genelde baz istasyonu donanımları da aynı. Hani Turkcell Marmara tarafında Ericsson ekipman kullanırken, orada hepsi Huawei kullanıyor.
Köy merkezi iki dağ arasında kalıyor ve dağ ilçe merkeziyle arayı kapatıyor. O videoda arkada kalan dağlara kurulum yapıp radyolinki Yüksekova'ya çevirirler diye düşünmüştüm ama adamlar sanırım direk köy içine kurup turuncu kabloya göre TT fiberine bağlayacak istasyonu.
2G/3G uyumlu bir istasyon yıllarca işini görür 400 - 500 nüfuslu köyün.
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Lene 1 yıl
Helal olsun be Turkcell....

"Kalite tesadüf değildir.. Yeterki sen iste' Turkcell Yanında... Her Zaman...
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maxe 1 yıl
Nevruz kutlamalarında yakmasınlarda

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krkmz1666 1 yıl
4 ay içinde bende yeni istasyon kurdurduğumu biliyorum
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drone, turkcell ve
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