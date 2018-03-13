Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu

Hakkâri’nin Yüksekova ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki Akçalı köyünde telefon şebekesi çekmeyen köy sakinlerinin ilginç bir çözüm ürettiği haberini paylaşmıştık. O köye baz istasyonu kurulması için çalışmalara başlandı. Bundan sonra köy sakinleri, telefonla görüşme yapmak için ekstra çaba sarf etmeyecek.

Üç mobil operatörün de çekmediği köyde bir vatandaş, satın aldığı drone’u ile insanların görüşme yapmasına imkân tanımıştı. Telefonunu bağladığı drone’u 10 metre yüksekliğe çıkarıp, Bluetooth ile aşağıdan görüşme yapılmasını sağlıyordu. Bu sayede aşağıdaki vatandaş sevdikleri ile görüşebiliyordu.

Baz istasyonuna halaylı kutlama

Basına yansıyan haberler sonrasında Turkcell, köye baz istasyonu kurmak için çalışmalara başladı. İstasyonun fiziksel kurulumu yapıldı, bağlantının sağlanması bekleniyor. Bu habere sevinen köylüler, halay çekerek kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, "Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebekelerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek" dedi.

http://www.yuksekovahaber.com.tr/video/koylulerden-sebeke-halayi-3219.htm