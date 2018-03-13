Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu

Üç mobil operatörün de çekmediği köyde bir vatandaş, satın aldığı drone’u ile insanların görüşme yapmasına imkân tanımıştı. Telefonunu bağladığı drone’u 10 metre yüksekliğe çıkarıp, Bluetooth ile aşağıdan görüşme yapılmasını sağlıyordu. Bu sayede aşağıdaki vatandaş sevdikleri ile görüşebiliyordu.
Baz istasyonuna halaylı kutlama
Basına yansıyan haberler sonrasında Turkcell, köye baz istasyonu kurmak için çalışmalara başladı. İstasyonun fiziksel kurulumu yapıldı, bağlantının sağlanması bekleniyor. Bu habere sevinen köylüler, halay çekerek kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, "Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebekelerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek" dedi.
http://www.yuksekovahaber.com.tr/video/koylulerden-sebeke-halayi-3219.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İsteyince oluyormuş
ilçe merkezine 5km uzaktaymış zaten uplink ile aktarabilirlerdi. çok zor birşey değil.
Köy merkezi iki dağ arasında kalıyor ve dağ ilçe merkeziyle arayı kapatıyor. O videoda arkada kalan dağlara kurulum yapıp radyolinki Yüksekova'ya çevirirler diye düşünmüştüm ama adamlar sanırım direk köy içine kurup turuncu kabloya göre TT fiberine bağlayacak istasyonu.
2G/3G uyumlu bir istasyon yıllarca işini görür 400 - 500 nüfuslu köyün.
"Kalite tesadüf değildir.. Yeterki sen iste' Turkcell Yanında... Her Zaman...
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