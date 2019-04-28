Telegram X büyük güncellemesi: Bildirimler 2.0

Standart Telegram uygulamasının daha gelişmiş ve deneysel hâli olan Telegram X, yeni özelliklere sahip olduğu büyük bir güncelleme aldı.

Tamamen sıfırdan yazılan bildirim sistemi, geliştirici ekibinin ifadesiyle Bildirimler 2.0 hâline geldi. Bildirimler artık çok daha gelişmiş davranış özelliklerine, güvenilir bir yapıya, ek kişiselleştirme olanaklarına ve en önemlisi daha düşük güç tüketimine sahip oldu.

Güncelleme ile ayrıca gizlilik odaklı ayarlar ve gruplama da eklendi ve geliştirildi.

Güncellemeyi buradan Google Play Store’a giderek indirebilirsiniz.

https://telegra.ph/Telegram-X-04-25

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Yeni versiyon bildirim gelişmelerine odaklanmış olsa da performansı arttırma noktasında da arkaplan geliştirmeleri yapıldı. Bir dikkat çeken özellik ise Telegram verilerinin telefonunuzu kaybetseniz ya da çaldırsanız bile uzaktan silinebilir oluşu.