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Telegram X büyük güncellemesi: Bildirimler 2.0

Güncelleme içerisinde yer alan bildirim özellikleri, kullanım deneyimini arttırırken gizlilik özellikleri ise karşılıklı güveni arttırıyor. Facebook'un WhatsApp'ı aksine güven son derece önemli.
3 hf.
3,4b
1
10
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Standart Telegram uygulamasının daha gelişmiş ve deneysel hâli olan Telegram X, yeni özelliklere sahip olduğu büyük bir güncelleme aldı. 
Tamamen sıfırdan yazılan bildirim sistemi, geliştirici ekibinin ifadesiyle Bildirimler 2.0 hâline geldi. Bildirimler artık çok daha gelişmiş davranış özelliklerine, güvenilir bir yapıya, ek kişiselleştirme olanaklarına ve en önemlisi daha düşük güç tüketimine sahip oldu. 
Güncelleme ile ayrıca gizlilik odaklı ayarlar ve gruplama da eklendi ve geliştirildi. 
Yeni versiyon bildirim gelişmelerine odaklanmış olsa da performansı arttırma noktasında da arkaplan geliştirmeleri yapıldı. Bir dikkat çeken özellik ise Telegram verilerinin telefonunuzu kaybetseniz ya da çaldırsanız bile uzaktan silinebilir oluşu.
Güncellemeyi buradan Google Play Store’a giderek indirebilirsiniz.

https://telegra.ph/Telegram-X-04-25 Yorum Yaz
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V4LKyR 3 hf. en beğenilen
Telegram inanılmaz başarılı bir uygulama, severek kullanıyorum.
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Marquis-de-Sade` 3 hf.
Telegram hakettiği değeri göremeyen, şüphesiz marketteki en iyi mesajlaşma uygulaması. Kimse olmadığından kullanamasam da destek amaçlı telefonumda bulunduruyorum, umarım yaygınlaşır.
Telegram hakettiği değeri göremeyen, şüphesiz marketteki en iyi mesajlaşma uygulaması. Kimse olmadığından kullanamasam da destek amaçlı telefonumda bulunduruyor...
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Hanzoli 3 hf.
Uygulamayı ne kadar çok sevsemde, grup bulamadığımdan hep bi süre sonra siliyorum
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bahner 3 hf.
Kullanımı çok basit güzel bi uygulama. Tek eksiği görüntülü görüşme yok.
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pUnduli 3 hf.
Telegram gerçekten hakettiği değeri bulmayan bir uygulama, en azından Telegramda ne çıkarsa bir süre sonra Whatsapp tarafından keşfediliyor.
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maximus8282 3 hf.
Bulut depolama için bile kullandığım uygulama.
Herkes kimsede yok demiş, peki kim kullanıyor bunu.
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dr20mouse 3 hf.
Whatsapp çökse de herkes kullansa dediğim uygulama. Whatsapp ısrarında bulunanlara selam olsun.
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xenix 3 hf.
Severek kullandığım her gün farklı bir özellik bulduğum bir uygulama. Esnekliği yaratıcılığı çok fazla.
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Marquis-de-Sade` 3 hf.
Telegram hakettiği değeri göremeyen, şüphesiz marketteki en iyi mesajlaşma uygulaması. Kimse olmadığından kullanamasam da destek amaçlı telefonumda bulunduruyorum, umarım yaygınlaşır.
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V4LKyR 3 hf. en beğenilen
Telegram inanılmaz başarılı bir uygulama, severek kullanıyorum.
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alemburda34 3 hf.
İnadına destek çıkabilmek adına telefonumda bulunduruyorum ancak gruplar hariç çok az kullandığım bir uygulama.
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PoseiGok61 3 hf.
Ülkemizde yeteri kadar kullanıcıya sahip olmadığından(en azından benim çevremde) whatsapp ile devam etmek zorundayız
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telegram, mesajlaşma ve
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