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Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın

Reddit’in yasaklı olduğu Çin’in önemli grubu Tencent, platforma 150 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Kullanıcılar da haliyle ortaya çıkan bu garip duruma tepki gösteriyor.
3 ay
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3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun sektöründe dev isimlere yatırım yapması ile gündeme gelen Çinli Tencent grubu teknoloji dünyasında da oldukça aktif. Grup geçtiğimiz günlerde Reddit platformuna da önemli bir yatırım yaptı ve haliyle kullanıcıların tepkisini çekti.

Sansürleyenden yatırım aldı

Kullanıcıların eleştirisi elbette özgür yayınlara cephe alarak sıkı sansür politikaları uygulayan Çin hükümetine. Örneğin devlet başkanı Jingping’e benzediği için Winnie the Pooh filmi ülkede yasaklandı. Ayrıca Tiananmen meydanında tanklara karşı duran adamın fotoğraflarını paylaşmak da yasak.

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Kullanıcılar büyük bir sansür politikası güden bir ülkenin şirketinin fikir özgürlüğüne vurgu yapan bir platforma yatırım yapmasından oldukça rahatsız. Ayrıca Reddit de ülkede yasaklı durumda. Yatırımın gündeme gelmesinden itibaren Reddit platformu Winnie The Pooh ve tanklara karşı duran adamın montaj resimleri ile doldu taştı.

Elbette Reddit’in yatırım alması sansürlenmesi anlamına gelmiyor. Çin genelde ülke içerisinde geliştirilmiş ve kullanıcıların kimlik bilgileri ile üye olduğu uygulamalara sansür uyguluyor. Daha önce de Tencent’ten yatırım alan Spotify ve Snapchat gibi uygulamalarda sansür bulunmuyor. Tabii bu uygulamaların ülkede yayın yapmak için belirli kriterlere de uyduğunu hatırlatmak gerek.

 

https://www.theverge.com/2019/2/11/18216134/reddit-tencent-investment-deal-memes-amount-winnie-the-pooh-tank-man-china Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 ay en beğenilen
"Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın"
Başlığa bak içeriğe bak.... Kullanıcılar mı yatırım almış, nasıl bir başlık bu?
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pspoor 3 ay
Reddit zaten her zaman vaski ve sansurun adresiydi. Sadece belirli goruslere yer verip, islerine gelmeyen butun subredditleri kaldirdilar, moderatorleri banladilar. Asiri politik bir site. Elbette icinde guzel icerik de mevcut ama bu sansurcu olduklari gercegini degistirmiyor.
Reddit zaten her zaman vaski ve sansurun adresiydi. Sadece belirli goruslere yer verip, islerine gelmeyen butun subredditleri kaldirdilar, moderatorleri banladi...
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DH Misafiri 3 ay
bu arkadaslar o kadar hassaslarsa, ozgurluk savunuculariylarsa sunuculari abd de olan bir sistemi kullanmasinlar...
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CWaRRioR 3 ay en beğenilen
"Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın"
Başlığa bak içeriğe bak.... Kullanıcılar mı yatırım almış, nasıl bir başlık bu?
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 3 ay
Reddit zaten her zaman vaski ve sansurun adresiydi. Sadece belirli goruslere yer verip, islerine gelmeyen butun subredditleri kaldirdilar, moderatorleri banladilar. Asiri politik bir site. Elbette icinde guzel icerik de mevcut ama bu sansurcu olduklari gercegini degistirmiyor.
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