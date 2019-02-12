"Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın"

Oyun sektöründe dev isimlere yatırım yapması ile gündeme gelen Çinli Tencent grubu teknoloji dünyasında da oldukça aktif. Grup geçtiğimiz günlerde Reddit platformuna da önemli bir yatırım yaptı ve haliyle kullanıcıların tepkisini çekti.

Sansürleyenden yatırım aldı

Kullanıcıların eleştirisi elbette özgür yayınlara cephe alarak sıkı sansür politikaları uygulayan Çin hükümetine. Örneğin devlet başkanı Jingping’e benzediği için Winnie the Pooh filmi ülkede yasaklandı. Ayrıca Tiananmen meydanında tanklara karşı duran adamın fotoğraflarını paylaşmak da yasak.

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Kullanıcılar büyük bir sansür politikası güden bir ülkenin şirketinin fikir özgürlüğüne vurgu yapan bir platforma yatırım yapmasından oldukça rahatsız. Ayrıca Reddit de ülkede yasaklı durumda. Yatırımın gündeme gelmesinden itibaren Reddit platformu Winnie The Pooh ve tanklara karşı duran adamın montaj resimleri ile doldu taştı.

Elbette Reddit’in yatırım alması sansürlenmesi anlamına gelmiyor. Çin genelde ülke içerisinde geliştirilmiş ve kullanıcıların kimlik bilgileri ile üye olduğu uygulamalara sansür uyguluyor. Daha önce de Tencent’ten yatırım alan Spotify ve Snapchat gibi uygulamalarda sansür bulunmuyor. Tabii bu uygulamaların ülkede yayın yapmak için belirli kriterlere de uyduğunu hatırlatmak gerek.