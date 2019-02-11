UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor

İlk kez 2014 yılında kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik alanında bölgenin ilk etkinliği olarak başlayan UXistanbul konferansı bu yıl beşinci kez sahne almaya hazırlanıyor. Konferansa alanında uzman konuşmacılar ve profesyoneller katılıyor.

UXistanbul nedir?

UXistanbul etkinliği bu yıl 19 Şubat Salı günü Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek. 5 tanesi açılış konuşması olmak üzere toplam 17 konuşmacının söz alacağı etkinlikte ayrıca altı farklı başlıkta atölyeler de gerçekleşecek.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı"

Gün boyunca sürecek etkinlikte Akbank, Atlassian, BMW Group, Coca-Cola, Google, ICBC, Mind the Product, Paraşüt ve YouTube, gibi önde gelen şirketlerde görev yapan isimler, konuşmacı ve açılış konuşmacısı olarak söz alarak deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

UX sektörüne ilişkin önemli istatistiklerin yer aldığı, bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek geniş kapsamlı çalışması olan Türkiye Kullanıcı Deneyimi Raporu’nun (Turkey User Experience Report) bitmiş halinin lansmanı da UXistanbul’da yapılacak.

UXistanbul etkinliği UXservices tarafından düzenleniyor. UXservices firması 2005 yılından bu yana kullanıcı deneyimi tasarımı ve kullanılabilirlik testi alanında yurtiçi ve yurtdışındaki birçok firmaya proje uygulama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor.

Şirket ayrıca dünyada dünyada “best practice” olarak sayılan tüm teknikleri kullanarak, her türlü uygulamanın kullanılabilirlik seviyelerini ölçüp, uluslararası benchmark’larla tasarım önerileri sunuyor.