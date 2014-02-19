TeoreX, PhotoScissors isimli yeni fotoğraf düzenleme yazılımını yayınladı

2011 yılından bu yana birçok başarılı fotoğraf düzenleme yazılımının altına imza atan Teorex, ürün gamına BatchInpaint, FolderIco, Inpaint ve iResizer sonrası PhotoScissors isimli yeni bir seçenek daha eklediğini duyurdu.

Windows ve Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlar için hazırlanan PhotoScissors yazılımı, temel olarak fotoğraflardan belirli bölümlerin çıkartılması için çalışma gösteriyor ve bu işlemler için silinmesi istenen alan ile istenmeyen alan arasında yapılan basit maskeleme çizgileriyle oldukça iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Karışık arkaplanlarda dahi hızından bir şey kaybetmediği belirtilen yazılım, popüler bütün fotoğraf formatlarına destek veriyor, fotoğraf boyutu açısından limit koymuyor ve ileri düzey teknik bilgiye ihtiyaç duymuyor.

19,99$ fiyat etiketiyle satışa başlanan PhotoScissors yazılımına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/teorex_releases_photoscissors/