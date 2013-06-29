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Teorex, Batch Inpaint yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teorex, Batch Inpaint yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi
2011 yılından bu yana birçok başarılı fotoğraf düzenleme yazılımının altına imza atan Teorex, Batch Inpaint yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi.
Kullanıcılara fotoğraflar üzerinde yer alan istenmeyen objelerin silinmesine imkan sağlayan Batch Inpaint yazılımı, birden fazla fotoğraf ile çalışılmasının önünü açıyor. 2.0 sürümü ile yeni bir ara yüze, 8-Bit Grayscale fotoğraf desteğine, üç yeni seçim aracına ve genel olarak performans artışlarına kavuşan uygulama, Windows Xp ve Mac OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Yeni güncelleme ile çok daha güçlü duruma gelen Batch Inpaint yazılımını firmanın resmi sitesi üzerinde 19,99$ fiyat etiketiyle satın alabilir, ücretsiz deneme sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/teorex_batch_inpaint_2.0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+photographyblog+PhotographyBLOG Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yukuberk 5 yıl
İyidir iyi, sony ile bir alakası yok ama olsun iyidir yani.
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