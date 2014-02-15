Termitlerden ilham alınarak hazırlanan robotlar, karmaşık yapıları güvenli şekilde inşa edebilecek

Kendi doğal ortamlarında oldukça kompleks ve büyük yaşam alanları hazırlamaları ile bilinen Termit ya da beyaz karıncalardan ilham alınarak Harvard Üniversitesi kendi kendini düzenleyen sistemler araştırma grubunu tarafından hazırlanan TERMES projesi, karmaşık yapıların daha güvenli ve otonom şekilde inşa edilebileceği bir yapı kurmak için çalışıyor.

Termitler ve onların inşaat faaliyetlerinden esinlenerek hazırlanan proje kapsamında birden fazla robot geliştiren araştırmacılar, insanlar için tehlikeli olan ve otomasyonun kurulamadığı karmaşık yapılarda bu robotlardan yararlanmayı hedefliyor. Merkez bilgisayardan gelen inşa bilgileri ışığında çoklu robot kontrol sistemiyle kendilerinden çok daha büyük yapılar inşa edebilen ve bir arada ortak çalışma yürütebilen robotlar, belirtildiği kadarıyla birbirleriyle devamlı iletişim halinde kalıyorlar ve karşı karşıya gelme ya da beklenmedik bazı durumlar karşısında inşa planlarını değiştirebiliyor / güncelleyebiliyorlar. İş makinesi benzeri yapılarıyla gerekli malzemeleri kendi üstlerinde taşıyan robotlar, yüksek seviyelere ulaşmak için de kendilerine merdiven benzeri yollar hazırlayabiliyorlar.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden sistem şimdiden çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Uzayda uydu birleştirme ya da Mars gibi gezegenler üzerinde araştırma merkezli kurma gibi potansiyel kullanım alanları bulunan TERMES projesi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/these-autonomous-bots-build-structures-with-a-hive-mind-1522426013