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Termitlerden ilham alınarak hazırlanan robotlar, karmaşık yapıları güvenli şekilde inşa edebilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Termitlerden ilham alınarak hazırlanan robotlar, karmaşık yapıları güvenli şekilde inşa edebilecek
Kendi doğal ortamlarında oldukça kompleks ve büyük yaşam alanları hazırlamaları ile bilinen Termit ya da beyaz karıncalardan ilham alınarak Harvard Üniversitesi kendi kendini düzenleyen sistemler araştırma grubunu tarafından hazırlanan TERMES projesi, karmaşık yapıların daha güvenli ve otonom şekilde inşa edilebileceği bir yapı kurmak için çalışıyor.
Termitler ve onların inşaat faaliyetlerinden esinlenerek hazırlanan proje kapsamında birden fazla robot geliştiren araştırmacılar, insanlar için tehlikeli olan ve otomasyonun kurulamadığı karmaşık yapılarda bu robotlardan yararlanmayı hedefliyor. Merkez bilgisayardan gelen inşa bilgileri ışığında çoklu robot kontrol sistemiyle kendilerinden çok daha büyük yapılar inşa edebilen ve bir arada ortak çalışma yürütebilen robotlar, belirtildiği kadarıyla birbirleriyle devamlı iletişim halinde kalıyorlar ve karşı karşıya gelme ya da beklenmedik bazı durumlar karşısında inşa planlarını değiştirebiliyor / güncelleyebiliyorlar. İş makinesi benzeri yapılarıyla gerekli malzemeleri kendi üstlerinde taşıyan robotlar, yüksek seviyelere ulaşmak için de kendilerine merdiven benzeri yollar hazırlayabiliyorlar.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden sistem şimdiden çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Uzayda uydu birleştirme ya da Mars gibi gezegenler üzerinde araştırma merkezli kurma gibi potansiyel kullanım alanları bulunan TERMES projesi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
(SG) / (Phy) / (HV) / (Sm) 
 
Termitlerden ilham alınarak hazırlanan robotlar, karmaşık yapıları güvenli şekilde inşa edebilecek


http://gizmodo.com/these-autonomous-bots-build-structures-with-a-hive-mind-1522426013 Yorum Yaz
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tolgaciik 5 yıl en beğenilen
Amele robotlar :)
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Rainbow6 5 yıl
süper gürültülü katır robota benzemesin buda :)
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djxray 5 yıl
Şimdilik olmaz gelecekte belki. Çok yavaşlar ufak parçalar taşıyorlar. Bir insan bunların 15-20 tanesinin yaptığını yapabilir üstelik maliyeti de çok daha ucuza gelir.
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xyz000 5 yıl
Robotlar Hiç bir zaman insanların yerlerlerini almayacak, sebebi insanları robotlaştırmak, robot yapmakdan daha kolay.
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_köle_ 5 yıl
bunların enmeşhuru Replicatorslardır stargate izleyenler bilir D
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stalker(1979) 5 yıl
Her şeyi robotlar yaparsa insanlar hangi işi yaparak para kazanacak? İnsanların işi düğmeye basmak mı olacak:)
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seven44 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Her şeyi robotlar yaparsa insanlar hangi işi yaparak para kazanacak? İnsanların işi düğmeye basmak mı olacak:)

robotlarıda insanlar yapıyo oda iş sayılır
1 Yanıt Yanıtla
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OoKanka 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Her şeyi robotlar yaparsa insanlar hangi işi yaparak para kazanacak? İnsanların işi düğmeye basmak mı olacak:)

İleri de iş alanı olarak sadece mühendisler ve sanatçılar kalacak diye düşünüyorum
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fatih069 5 yıl
harika bir teknoloji
gelecekte robotların insana ihtiyaçları kalmayacak
bir matrix senaryosu gerçekleşebilir gelecekte
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icais 5 yıl fatih069
fatih069
harika bir teknoloji
gelecekte robotların insana ihtiyaçları kalmayacak
bir matrix senaryosu gerçekleşebilir gelecekte

Matrixmi?


Terminator olmasin o
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falcon5234 5 yıl
Teminatör diye okudum:)
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tolgaciik 5 yıl en beğenilen
Amele robotlar :)
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