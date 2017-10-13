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Tesla 11 bin Model X'i geri çağırıyor

Son zamanlarda Model üretimindeki darboğaz sorunlarıyla gündeme gelen Tesla, 11 adet Model X'i geri çağırdı. Şirket açıklamasına göre Model X'lerdeki arka koltuklarda bazı sorunlar mevcut.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü konumda olan Tesla, büyük bir geri çağırma operasyonu başlatıyor. Şirket operasyon kapsamında, 28 Ekim 2016 ile 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında üretilen toplam 11 bin adet Model X'i geri çağırdı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu 11 bin adet Model X'in yüzde 3'lük kısmında, katlanabilir arka koltuklarda bir problem mevcut olabilir. Şirket bu problem nedeniyle bugüne kadar bir kaza yaşanmadığını dile getirse de problemin bir kaza anında ciddi tehlikelere neden olabileceğinden endişe ediliyor.


Araçlar 10 Dakikada Onarılacak 

Müşterilerine gönderdiği mesajda, ''Model X'in dünyadaki en güvenilir SUV olması için gerekli testleri yapıyoruz.'' diyen Tesla, yapılan son testlerde arka koltuğa bağlanan bazı kabloların ayarlanması gerektiğini tespit ettiklerini dile getirdi. Mesaja göre ilgili kablolardaki hata yüzünden kaza halinde koltuk öne doğru ilerleyebilir ve yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Kabloların gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda onarımı için sürücülerin, araçlarını hizmet noktalarını getirmesi gerektiğini kaydeden şirket, onarım için herhangi bir ek parçaya ihtiyaç duyulmadığını ekledi. Bu sayede onarım sadece 10 dakika kadar sürecek ve sonrasında araçlar, sahiplerine teslim edilecek.


Bu geri çağırma şirketin, her ne kadar son aylarda Model 3 üretimine ağırlık vermiş olsa da, ürettiği araçlarla ilgili düzenli testler yaptığını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz nisan ayında bazı araçlardaki park freninin kullanımında bir hata tespit ettiğini açıklayan şirket Şubat 2016 ile Ekim 2016 arasında üretilen toplam 53 bin adet Model X ve Model S'i gerekli onarımın yapılması için geri çağırmıştı. Şirket ayrıca Japon otomobil ekipmanları üreticisi Takata'nın ürettiği hatalı yastıkların onarılması için de bir geri çağırma hareketi başlatmıştı.


https://electrek.co/2017/10/12/tesla-recall-model-x-vehicles/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Ufak sorunmuş,hallederler.Süper araba yalnız.
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emre1393 1 yıl
11bin de sayı mı lan, toyota falan bi seferde milyonlarcasını çağırıyor
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_AsDeRf_ 1 yıl emre1393
emre1393
11bin de sayı mı lan, toyota falan bi seferde milyonlarcasını çağırıyor

250bin arac satmis zaten kac milyon geri cagirabilir ki
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Sazankiller 1 yıl
Mugahahahahaha
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Asami Zdrenka 1 yıl
Takata, Kobe steel Japon üreticilerin kalitesi son yıllarda düşmeye başladı.
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