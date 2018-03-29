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"Tesla 4 aya iflas edecek!"

Hedge fon yöneticisi John Thompson, Elon Musk'ın şapkadan tavşan çıkarmadığı sürece Tesla'da üç ay içerisinde paraların suyunu çekeceğini ve şirketin iflasını açıklayacağını belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk, kurucusu olduğu Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketleriyle oldukça çılgın projelere imza atıyor. SpaceX ile uzaya araba gönderen Musk’ın en son duyurduğu projelerinden bir tanesi de Boring Company’nin tünel kazılarından çıkarılan kayalardan gerçek boyutlu lego benzeri tuğlalar üretmek oldu. Çılgın girişimcinin bu projeleri büyük bir kitle tarafından ilgiyle takip edilirken, bazı isimler tarafından da sert eleştirilere maruz kalıyor.

"En nihayetinde kar elde etmeli"

Musk, bu kez Tesla projesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hedge Fon yöneticisi John Thompson, Elon Musk’ın şapkadan tavşan çıkarmadığı sürece Tesla’nın dört ay içerisinde iflasını açıklayacağını iddia etti. Şirketlerin en nihayetinde kar elde etmek zorunda olduğunu belirten Thompson, Tesla’da bunun olduğunu hiç görmediğini belirtti.

"Üç ay içinde paralar suyunu çekecek"

Thompson, müşterilerine gönderdiği notlarda Tesla’nın Ford’un piyasa değerini ikiye katladığını, ancak Ford’un geçtiğimiz yıl 6 milyon araç üreterek 7,6 milyar dolar kar açıkladığını, Tesla’nın ise 100 bin araç üretip 2 milyar dolar zarar ettiğini belirtti. Tesla’da önümüzdeki üç ay içerisinde paraların suyunu çekeceğini söyleyen Thompson, kariyeri boyunca böyle absürt bir şeyle karşılaşmadığının altını çizdi.


https://www.marketwatch.com/story/tesla-is-just-months-away-from-a-total-collapse-says-hedge-fund-manager-2018-03-27?link=MW_popular Yorum Yaz
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-Lanaya- 1 yıl en beğenilen
Son 4-5 yilda, en az 100 analizcinin Teslanin batacagina dair aciklamalarini okudum. Ya Tesla batsin yada bu analizciler sussunlar artik.
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eulogy 1 yıl
Batarsa çok sevinirim. İnsan yenilikçi bir firmanın batmasına sevinir mi? Sevinir. Pazarlama politikası olarak o kadar iğrençleşti ki Elon Musk; cidden samimiyetle batmasını istiyorum.
Bu ilgi manyaklığı, egosu, bencilliği, sahte çevreciliği, yapmadığı işleri çoktan başarmış gibi pazarlaması, bilim insanlarının başarılarını doğrudan üstlenmesi, yapay zeka üzerine devlet destekli yobaz fikirleri, kendisine ait olmayan projeleri ve fikirleri kendisininmiş gibi sunması ile kendinden tiksindirdi zaten.
Zamanında Tesla'nın kurucuları Martin Eberhard ve arkadaşlarına yaptıklarına saysın.
Batarsa çok sevinirim. İnsan yenilikçi bir firmanın batmasına sevinir mi? Sevinir. Pazarlama politikası olarak o kadar iğrençleşti ki Elon Musk; cidden samimiye...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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Kerim5100 1 yıl
Elon Musk:
-Tamam.

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OverClocK1ng 1 yıl
Coming Soon diyen sevgili Hedge fon yöneticisi John Thompson.
Çok Komigsuun...
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meshutx 1 yıl
Analist çok beceriksizmiş tahmini 4 ay saptı. Bilseydim cuma günü satardım hisselerimi.
Petrol lobicileri hadi yine iyisiniz. 40 kere batacak dediniz batırdınız. Nur içinde yat Tesla.
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Technotronic 1 yıl
Yıllardır batıramadınız bir susun artık. Ford un ajanı sanırım bu sözleri söyleyen kişi
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alemburda34 1 yıl
Iflas edecekse biz alalim :D
Tesla'nin olusu bile yeter.
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BlackLead 1 yıl
elon musk'un biyografisini okuyanlar görür bu adamlar tesla taaaa kurulduğundan beri aynı şeyleri söylüyor zaten bu tesla adam olmaz,kesin batar,gideri fazla falan diyip akıllarınca algı yapıyorlar ama her seferinde tesla geri dönüşü yapıp şamarı atıyor bu petrol destekçilerine
yine böyle olacaktır
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quattrovalvole 1 yıl
Yahu adam Tesla hakkında gayet güzel , normal bir ithamda bulunmuş. Bizim malum kesim "ElOn MusK nMbr VaN , pTrL LObiSi , AmerİgAN oYunu" diye mesaj atıyor. Allah rızası için şu foruma IQ tek haneli yaratıklar (insan demeye dilim varmıyor) alınmasın.
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haberelectro 1 yıl
Insallah
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darkaura 1 yıl
john thompson ya piyasayi manupule edip kolay kar elde etmeye calisiyor yada yeni nesil teknoloji sirketlerini eski klasik sirketler gibi zannediyor. evet tesla kar etmiyor, uzun surede kar edmeyebilir ama buyumesine, yatirimci ve kredi ile taze para bulmasina, daha cok yatirim buyumesine engel degil. keza satan sey su an yaptigi is hacmi degil, gelecekte ulasabilcegi potansiyel. pek cok teknoloji sirketi zarar ediyor olmalarina ragmen bu nedenlerde surekli degerlenip, milyar dolarlara alici bulabiliyor, cunku para yapan o anki is degil, fikrin teknolojinin gelecekte edinecegi pazar. teslanin batmasi icin karsisina gercekden rekabetci elektrikli arac modellerinin cikmasi gerek, teslanin yeni modellerinde ust uste cuvallamasi gerek. su an karsisinda gercek bir rakip olmadigindan ve dunyada tum ulkeler tek tek elektrik araclara gecis yaptigindan bu asamada batmasi imkansiz gibi bir sey. nakite sikisirsa hisselerinin bir kismini satar gene para bulur.
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mavizaman 1 yıl
borsaya açık şirket hakkındda iddia da bulunmak suç teşkil etmiyor mu?
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Kabus87 1 yıl
Ya bunu diyen Sigara Sağlığa yararlı diyen adamın torunu galiba

Çatlayın patlayın Elon Musk Nambır Van
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