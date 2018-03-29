"Tesla 4 aya iflas edecek!"

"En nihayetinde kar elde etmeli"
Musk, bu kez Tesla projesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hedge Fon yöneticisi John Thompson, Elon Musk’ın şapkadan tavşan çıkarmadığı sürece Tesla’nın dört ay içerisinde iflasını açıklayacağını iddia etti. Şirketlerin en nihayetinde kar elde etmek zorunda olduğunu belirten Thompson, Tesla’da bunun olduğunu hiç görmediğini belirtti.
"Üç ay içinde paralar suyunu çekecek"
Thompson, müşterilerine gönderdiği notlarda Tesla’nın Ford’un piyasa değerini ikiye katladığını, ancak Ford’un geçtiğimiz yıl 6 milyon araç üreterek 7,6 milyar dolar kar açıkladığını, Tesla’nın ise 100 bin araç üretip 2 milyar dolar zarar ettiğini belirtti. Tesla’da önümüzdeki üç ay içerisinde paraların suyunu çekeceğini söyleyen Thompson, kariyeri boyunca böyle absürt bir şeyle karşılaşmadığının altını çizdi.
https://www.marketwatch.com/story/tesla-is-just-months-away-from-a-total-collapse-says-hedge-fund-manager-2018-03-27?link=MW_popular Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ilgi manyaklığı, egosu, bencilliği, sahte çevreciliği, yapmadığı işleri çoktan başarmış gibi pazarlaması, bilim insanlarının başarılarını doğrudan üstlenmesi, yapay zeka üzerine devlet destekli yobaz fikirleri, kendisine ait olmayan projeleri ve fikirleri kendisininmiş gibi sunması ile kendinden tiksindirdi zaten.
Zamanında Tesla'nın kurucuları Martin Eberhard ve arkadaşlarına yaptıklarına saysın.
-Tamam.