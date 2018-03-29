"Tesla 4 aya iflas edecek!"

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Elon Musk, kurucusu olduğu Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketleriyle oldukça çılgın projelere imza atıyor. SpaceX ile uzaya araba gönderen Musk’ın en son duyurduğu projelerinden bir tanesi de Boring Company’nin tünel kazılarından çıkarılan kayalardan gerçek boyutlu lego benzeri tuğlalar üretmek oldu. Çılgın girişimcinin bu projeleri büyük bir kitle tarafından ilgiyle takip edilirken, bazı isimler tarafından da sert eleştirilere maruz kalıyor.

"En nihayetinde kar elde etmeli"

Musk, bu kez Tesla projesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hedge Fon yöneticisi John Thompson, Elon Musk’ın şapkadan tavşan çıkarmadığı sürece Tesla’nın dört ay içerisinde iflasını açıklayacağını iddia etti. Şirketlerin en nihayetinde kar elde etmek zorunda olduğunu belirten Thompson, Tesla’da bunun olduğunu hiç görmediğini belirtti.

"Üç ay içinde paralar suyunu çekecek"

Thompson, müşterilerine gönderdiği notlarda Tesla’nın Ford’un piyasa değerini ikiye katladığını, ancak Ford’un geçtiğimiz yıl 6 milyon araç üreterek 7,6 milyar dolar kar açıkladığını, Tesla’nın ise 100 bin araç üretip 2 milyar dolar zarar ettiğini belirtti. Tesla’da önümüzdeki üç ay içerisinde paraların suyunu çekeceğini söyleyen Thompson, kariyeri boyunca böyle absürt bir şeyle karşılaşmadığının altını çizdi.

https://www.marketwatch.com/story/tesla-is-just-months-away-from-a-total-collapse-says-hedge-fund-manager-2018-03-27?link=MW_popular