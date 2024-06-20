Elektrikli araçlarda hızlı şarj menzili ne kadar etkiliyor? İşte yeni çalışmanın sonucu

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Nikel kobalt manganez (NCM) ve nikel kobalt ve nikel kobalt alüminyum (NCA) piller söz konusu olduğunda, pil ömrünü korumak, pili mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda tutmak için elektrikli arabayı hızlı şarj etmekten kaçınmanın daha iyi olduğu bilinir. Ancak, Recurrent’ın verilerine göre hızlı şarj ile yavaş şarj etmenin menzile çok etkisi olmadığını gösteriyor.
Hızlı şarj menzil kaybını hızlandırmıyor
Modern elektrikli araç bataryaları, termal yönetimdeki geliştirmeler sayesinde güvenli ve uzun ömürlü. Orijinal aküleriyle yüzbinlerce km. yol kat eden arabalar var. Artık yeni veriler sayesinde hızlı şarj edilen EV pillerinin sandığımız kadar zarar vermediğini biliyoruz. ABD'deki 13.000'den fazla Tesla arabadan tekrarlanan veriler toplandı ve hızlı şarj oturumlarının sıklığı dikkate alınarak gerçekte menzil üzerine etkisi analiz edildi.
Recurrent tarafından incelenen elektrikli araç modellerinin büyük çoğunluğu 2018'den sonra üretilmiş, yarısından fazlasının da üç yaşın altında olduğu belirtiliyor. Elektrikli araba sahiplerine bataryanın çok sıcak veya soğuk olması durumunda veya %5, %90 gibi ekstrem şarj durumlarında hızlı şarjdan kaçınmaları tavsiye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.