Elektrikli araçlarda hızlı şarj menzili ne kadar etkiliyor? İşte yeni çalışmanın sonucu

Tam Boyutta Gör Çin merkezli BYD ve CATL’in teoride yalnızca 10 dakikada tamamen şarj edilebilen lityum demir fosfat (LFP) piller üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bataryaların bu yılın sonuna kadar piyasaya sürüleceği söyleniyor. Tabii ki, bu şarj hızlarını destekleyecek altyapının da güncellenmesi gerekiyor. Peki, elektrikli arabalarda hızlı şarjın bataryaya olumsuz etkisi var mı? ABD’de 13.000’den fazla Tesla arabadan elde edilen veriler, hızlı şarjla yavaş şarj arasında çok az fark olduğunu gösteriyor.

bkzdh=178632]

Nikel kobalt manganez (NCM) ve nikel kobalt ve nikel kobalt alüminyum (NCA) piller söz konusu olduğunda, pil ömrünü korumak, pili mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda tutmak için elektrikli arabayı hızlı şarj etmekten kaçınmanın daha iyi olduğu bilinir. Ancak, Recurrent’ın verilerine göre hızlı şarj ile yavaş şarj etmenin menzile çok etkisi olmadığını gösteriyor.

Hızlı şarj menzil kaybını hızlandırmıyor

Modern elektrikli araç bataryaları, termal yönetimdeki geliştirmeler sayesinde güvenli ve uzun ömürlü. Orijinal aküleriyle yüzbinlerce km. yol kat eden arabalar var. Artık yeni veriler sayesinde hızlı şarj edilen EV pillerinin sandığımız kadar zarar vermediğini biliyoruz. ABD'deki 13.000'den fazla Tesla arabadan tekrarlanan veriler toplandı ve hızlı şarj oturumlarının sıklığı dikkate alınarak gerçekte menzil üzerine etkisi analiz edildi.

Tam Boyutta Gör Aynı yaştaki araçlarla tekrarlanan sürüş aralıklarının karşılaştırıldığı ve verilerin çoğunlukla (%70) hızlı şarjı kullananlarla az süre (%30) hızlı şarj kullananlar arasında bölündüğü belirtiliyor. Dikkat çeken nokta, hızlı şarj cihazının sık ve seyrek kullanılmasının bir fark oluşturmaması. Her iki kategoride de sürüş menzilinde istatistiksel bir fark gözlemlenmedi.

Recurrent tarafından incelenen elektrikli araç modellerinin büyük çoğunluğu 2018'den sonra üretilmiş, yarısından fazlasının da üç yaşın altında olduğu belirtiliyor. Elektrikli araba sahiplerine bataryanın çok sıcak veya soğuk olması durumunda veya %5, %90 gibi ekstrem şarj durumlarında hızlı şarjdan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araçlarda hızlı şarj menzili ne kadar etkiliyor?