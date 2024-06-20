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    Elektrikli araçlarda hızlı şarj menzili ne kadar etkiliyor? İşte yeni çalışmanın sonucu

    Elektrikli araç sahiplerine hızlı şarjı çok fazla kullanmamaları tavsiye edilir. Recurrent’ın sağladığı veriler hızlı şarj ile yavaş şarj etmenin menzile çok etkisi olmadığını gösteriyor.
    elekrikli araç hızlı şarj menzile etkisi Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli BYD ve CATL’in teoride yalnızca 10 dakikada tamamen şarj edilebilen lityum demir fosfat (LFP) piller üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bataryaların bu yılın sonuna kadar piyasaya sürüleceği söyleniyor. Tabii ki, bu şarj hızlarını destekleyecek altyapının da güncellenmesi gerekiyor. Peki, elektrikli arabalarda hızlı şarjın bataryaya olumsuz etkisi var mı? ABD’de 13.000’den fazla Tesla arabadan elde edilen veriler, hızlı şarjla yavaş şarj arasında çok az fark olduğunu gösteriyor.

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    Nikel kobalt manganez (NCM) ve nikel kobalt ve nikel kobalt alüminyum (NCA) piller söz konusu olduğunda, pil ömrünü korumak, pili mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda tutmak için elektrikli arabayı hızlı şarj etmekten kaçınmanın daha iyi olduğu bilinir. Ancak, Recurrent’ın verilerine göre hızlı şarj ile yavaş şarj etmenin menzile çok etkisi olmadığını gösteriyor.

    Hızlı şarj menzil kaybını hızlandırmıyor

    Modern elektrikli araç bataryaları, termal yönetimdeki geliştirmeler sayesinde güvenli ve uzun ömürlü. Orijinal aküleriyle yüzbinlerce km. yol kat eden arabalar var. Artık yeni veriler sayesinde hızlı şarj edilen EV pillerinin sandığımız kadar zarar vermediğini biliyoruz. ABD'deki 13.000'den fazla Tesla arabadan tekrarlanan veriler toplandı ve hızlı şarj oturumlarının sıklığı dikkate alınarak gerçekte menzil üzerine etkisi analiz edildi.

    elektrikli araba hızlı şarj menzil etki Tam Boyutta Gör
    Aynı yaştaki araçlarla tekrarlanan sürüş aralıklarının karşılaştırıldığı ve verilerin çoğunlukla (%70) hızlı şarjı kullananlarla az süre (%30) hızlı şarj kullananlar arasında bölündüğü belirtiliyor. Dikkat çeken nokta, hızlı şarj cihazının sık ve seyrek kullanılmasının bir fark oluşturmaması. Her iki kategoride de sürüş menzilinde istatistiksel bir fark gözlemlenmedi.

    Recurrent tarafından incelenen elektrikli araç modellerinin büyük çoğunluğu 2018'den sonra üretilmiş, yarısından fazlasının da üç yaşın altında olduğu belirtiliyor. Elektrikli araba sahiplerine bataryanın çok sıcak veya soğuk olması durumunda veya %5, %90 gibi ekstrem şarj durumlarında hızlı şarjdan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    arabanın hararet göstergesi yükselmiyor kafanın arkasındaki çıkıntı corolla mı megane mı her gün full body yapılır mı çanaksız uydu alıcısı internetsiz çalışır mı

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