Tesla 75 kWh bataryaya sahip Model S/X satışını durduruyor

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Geçtiğimiz haftalarda Çin’in Şangay şehrinde kurulacak yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştiren Elon Musk, Tesla modellerinin üretimiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Musk, 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren 75 kWh’lık bataryaya sahip Model S ve Model X satışının durdurulacağını açıkladı.

Elon Musk’ın Twitter hesabından yaptığı bu açıklama takipçilerinin kafasında soru işareti yarattı. Zira yapılan açıklamada 75 kWh’lık bataryanın yerini alacak başka bir seçenekten bahsedilmiyor. Bu da Model X ve Model S ailesinin pazartesi gününden itibaren 100 kWh’lık batarya seçeneğiyle satılacağı anlamına geliyor.

Başlangıç fiyatları en az 15 bin dolar artıyor

Tesla’nın bu adımıyla birlikte söz konusu modellerin başlangıç fiyatları da gözle görülür derecede yükseliyor. Örneğin; Model S sahibi olmak isteyenler 75 kWh’lık versiyonu 76 bin dolara satın alabiliyordu. Fakat bundan böyle satış fiyatı 94 bin dolar olan 100 kWh’lık versiyon en ucuz seçenek olacak. Aynı şekilde başlangıç fiyatı 82 bin dolar olan Model X de 75 kWh’lık versiyonun iptal olmasıyla birlikte en ucuz 97 bin dolara satın alınabilecek.

Her ne kadar Elon Musk’ın açıklamasında yer almasa da bu adımın ardından yeni bir batarya seçeneğinin gelebileceği söyleniyor. Elon Musk daha önce de Model S/X versiyonlarını batarya kapasitesine göre isimlendirmek yerine tıpkı Model 3’teki gibi Mid Range ve Long Range ismiyle pazarlamak istediklerini söylemişti.



