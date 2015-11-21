Tesla, 90 bin Model S'i geri çağırıyor

Tamamen elektrikli otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk isimlerden Tesla, yollardaki Model S otomobil modellerini geri çağırıyor.

Tesla'nın resmi olarak onayladığı gelişmeye göre Avrupa'da satılan bir Model S bünyesinde emniyet kemeri için gevşeme ve doğru bağlantı kuramama sorunu tespit edildi. Bu aracın herhangi bir kazaya karışmadığını veya herhangi bir yaralanma sorunu yaşanmadığını belirten firma, ancak olası bir kaza durumunda emniyet kemerinin tam koruma sağlayamama ihtimali bulunduğu açıkladı.

3000'den fazla arabada yapılan testlerde herhangi bir sorun görülmemesine rağmen sürücüleri riske atmak istemeyen firma, güvenliğiniz önceliğimiz diyerek 90 bin Model S otomobil modelini geri çağırdı. Sürücüler Tesla'nın yetkili servislerinde sorun hakkında bilgi sağlayabilecek ve gerekli değişiklikleri ücretsiz olarak alabilecek.

Firma daha önce alev alan Model S modelleriyle gündemde uzun süre kalmıştı.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/20/tesla-has-reportedly-recalled-all-90000-model-s-sedans-over-a-seatbelt-issue/