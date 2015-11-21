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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, 90 bin Model S'i geri çağırıyor

Son dönemde daha çok otomatik pilot yazılımı ile gündeme gelen Tesla, bu sefer uzun zamandır duymadığımız olumsuz bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Detaylar haberimizde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla, 90 bin Model S'i geri çağırıyor

Tamamen elektrikli otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk isimlerden Tesla, yollardaki Model S otomobil modellerini geri çağırıyor.
Tesla'nın resmi olarak onayladığı gelişmeye göre Avrupa'da satılan bir Model S bünyesinde emniyet kemeri için gevşeme ve doğru bağlantı kuramama sorunu tespit edildi. Bu aracın herhangi bir kazaya karışmadığını veya herhangi bir yaralanma sorunu yaşanmadığını belirten firma, ancak olası bir kaza durumunda emniyet kemerinin tam koruma sağlayamama ihtimali bulunduğu açıkladı. 
3000'den fazla arabada yapılan testlerde herhangi bir sorun görülmemesine rağmen sürücüleri riske atmak istemeyen firma, güvenliğiniz önceliğimiz diyerek 90 bin Model S otomobil modelini geri çağırdı. Sürücüler Tesla'nın yetkili servislerinde sorun hakkında bilgi sağlayabilecek ve gerekli değişiklikleri ücretsiz olarak alabilecek.
Firma daha önce alev alan Model S modelleriyle gündemde uzun süre kalmıştı. 

http://thenextweb.com/insider/2015/11/20/tesla-has-reportedly-recalled-all-90000-model-s-sedans-over-a-seatbelt-issue/ Yorum Yaz
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200ugececekaga 4 yıl en beğenilen senersongur
senersongur
Tesla iyi hoş da biraz daha insanların alabileceği fiyatta araçlar üretmeliler.

B segmenti 50000 TL, C segmenti 65000TL civarı araçları sürücüler olarak bizler bekliyoruz.

Daha da beklersin...
Bu adami maliye yada ekonomi bakani yapmak lazim :)
senersongurTesla iyi hoş da biraz daha insanların alabileceği fiyatta araçlar üretmeliler.B segmenti 50000 TL, C segmenti 65000...
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Yanıtla +22
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jimhendrix 4 yıl
hayat böyle işte, kimisi müşterilerini kendinden çok düşünürken, kimisi de haram beygirli fosur fosur osuran arabaları iteliyor
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e_capkan 4 yıl senersongur
senersongur

Tesla iyi hoş da biraz daha insanların alabileceği fiyatta araçlar üretmeliler.

B segmenti 50000 TL, C segmenti 65000TL civarı araçları sürücüler olarak bizler bekliyoruz.

o paraya bataryasını alamazsın
7bin tane pil var içerisinde 3dolar desene tanesi.
21000 dolar = 60000tl
senersongurTesla iyi hoş da biraz daha insanların alabileceği fiyatta araçlar üretmeliler.B segmenti 50000 TL, C segmenti ...
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chnvat 4 yıl
Sektörün içinden bir makine mühendisi olarak yazıyorum, yapılan yorumlara çok güldüm. Bu kadar bilgisiz yorumlar ne yazık ki yeni neslin ne kadar hazırcı olduğunu görmeme sebep oldu. Bir otomobilin motor departmanında ve geri kalan departmanlarında kaç kişi çalıştığına bakınız. Ya da daha basit bir örnek vereyim Formula 1 de aynı motoru kullanan araçları karşılaştırınız. Yani demem o ki bir araba sadece motordan ibaret değil motor sadece o arabanın kalbi, işi diğer bütün organları beslemek fakat bu vücudun beyne, böbreklere, kollara, ayaklara, akciğere vs. ihtiyacı var ve bu organların tamamı elzem organlar ve bunlar olmadan o vücut işlevini göremez. Ayrıca ilk otomobili Ford yaptı gibi bir bilginin, genel kültür konusunda eğitim sisteminde geldiğimiz noktanın sonucu olarak görüyorum.
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theyapici 4 yıl
düzeltip yollarlar sıkıntı yok
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kadirirdem 4 yıl
Vw gibi yapmamislar en azından
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar size Hollanda fiyatini söyliyim 120.000 € artik gerisini siz düşünün..
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clopin 4 yıl
olası bir kazada kemer yüzünden yaralanma olursa manyak tazminat öderler sebeb bu
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XPerience 4 yıl
Teknoloji transferi zor değil. Kaç yıldır otomobil üretiyorlar ki demek doğru değil. Uzun süredir çalışıyorlar. Güvenlik anlamında da bir noktaya gelmişler ki bu tür ufak görünen bir sıkıntı için bile tedbirlerini alıyorlar.
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atomcu 4 yıl
Vay be adamlara helal olsun. Hepsini kontrol ediyor. Tüm firmaların ders alması gerekiyor.
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Patren 4 yıl
acaba o arabadan ne kadar ürettiler
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caneycaney 4 yıl
Kalite farkı.Vw nin tutumu ve tesla tutumu
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ufuk-34JD58 4 yıl
iyiki tesla yerine logan almışım,işte bu doğru bi karar.
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