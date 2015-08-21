Tesla, Airbnb ile işbirliğine giderek şarj istasyonu ağını genişletiyor

Önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak için yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce Avrupa'da açacağı Super Charger istasyonlarının haritasını paylaşan şirketin hedeflerinde Türkiye'de yer alıyordu.
Ancak bu kez farklı bir girişimde bulunan üretici yeni şarj istasyonları için Airbnb ile anlaşma imzaladı. Airbnb'yi bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse bu hizmet dileyen kişilerin evinin boş odalarını kiralamasına imkan veriyor. Boş odalar hıpkı hosteller gibi Airbnb üzerinden sergilenerek gezginlerin beğenisine sunuluyor. Dileyen ziyaretçiler de beğendikleri odaları kiralayarak sayahatleri boyunca konaklama problemini çözmüş oluyorlar.
Tesla'nın bu sisteme etkisi ise artık bazı konaklama yerlerine şarj istasyonu eklenecek olması. Başvuru yapan ev sahipleri arasından konumu ve fiziksel şartları uygun 100 nokta seçilecek. Sonrasında ise dileyen kişiler gezileri sırasında şarj istasyonlarının olduğu yerlere uğrayarak veya konaklayarak araçlarına enerji sağlayabilecekler. Kurulum ücreti 200 ile 900 dolar arasında değişirken bu ücreti seçilen ev sahiplerinin ödemesi gerekiyor. Ancak şarj istasyonunun getireceği ekstra müşteriler bu gider açığını kolay bir şekilde kapatacaktır.
Tesla'nın elektrikli araçlarla kesintisiz ve uzun yolculuklar yapılabilmesi için harcadığı çaba takdire şayan. İlerleyen dönemlerde hem Super Charger istasyonların artması hem de bu tarz ekstra alternatiflerin oluşturulması herkesin elektrikli araçlarla rahatça seyahate çıkmasının önünü açacaktır.
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Batarya kirasını ne gördüm ne de duydum, kaynak belirtir misin ?
2 sene önce araştırma yaptığımda Renault Fluence z.e ve Renault Kangoo z.e için aylık 79 Euro (250 TL gibi) batarya kirası alıyordu, aylık 200-300 TL'de elektriğe vereceğinizi düşünün. Fluence z.e.'in fiyatı 26 000 € (86.000 TL). Toyota'da benzer bir uygulama yapıyordu ancak aylık kira miktarını şu an hatırlayamıyorum. Fluence'in benzinli, 115 beygirli modeli anahtar teslim 65.000 TL civarı
Tesla'ya gelince, zaten pil kirası alsa ne olur almasa ne olur, o kadar pahalı ki, adam akıllıca bu tür kıyaslamalara girilmemesi için arabayı prestij arabası klasmanına konumlandırmış, dolayısı ile ne ile karşılatıracağın belli değil. Renault ile mi Mercedes ile mi? Çünkü matematik ve mantık ile yapıcağın her değerlendirme bu aracı almama kararı ile sonuçlanır, onlarda satabilmek için prestij vs.. gibi subjektif, sayısal mantıksal karşılığı olmayan kavramlara yönelmişler.
Yani ben bir saat burada rakamla hesapla bu arabayı almamak gerektiğini ispatda etsem adam " ama çok kaliteeeee, bir bakan bir daha bakıyor " vs.. diye mantık ve matematik bilimlerinde bulunmayan unsurlar öne sürerek gidip alabilir, buna birşey yapamazsın.
Gördüğünüz gibi iki dakika değil çok daha fazla araştırma yaptım!!
Zaten o arabayı alan tasarruf için almıyor. Üst düzey arabalar arasında yer alıyor. Hani şöyle düşün bunu alacak adam porshe mu alıyım yoksa tesla mı diye düşünen adamlardan. Ama ucuzlarsa tabi çok iyi olur biz de kullanabiliriz
Oturup iki dakika araştırna yapsaydın keşke.