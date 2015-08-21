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Tesla, Airbnb ile işbirliğine giderek şarj istasyonu ağını genişletiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla, Airbnb ile işbirliğine giderek şarj istasyonu ağını genişletiyor
 
Önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak için yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce Avrupa'da açacağı Super Charger istasyonlarının haritasını paylaşan şirketin hedeflerinde Türkiye'de yer alıyordu.
Ancak bu kez farklı bir girişimde bulunan üretici yeni şarj istasyonları için Airbnb ile anlaşma imzaladı. Airbnb'yi bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse bu hizmet dileyen kişilerin evinin boş odalarını kiralamasına imkan veriyor. Boş odalar hıpkı hosteller gibi Airbnb üzerinden sergilenerek gezginlerin beğenisine sunuluyor. Dileyen ziyaretçiler de beğendikleri odaları kiralayarak sayahatleri boyunca konaklama problemini çözmüş oluyorlar.
Tesla'nın bu sisteme etkisi ise artık bazı konaklama yerlerine şarj istasyonu eklenecek olması. Başvuru yapan ev sahipleri arasından konumu ve fiziksel şartları uygun 100 nokta seçilecek. Sonrasında ise dileyen kişiler gezileri sırasında şarj istasyonlarının olduğu yerlere uğrayarak veya konaklayarak araçlarına enerji sağlayabilecekler. Kurulum ücreti 200 ile 900 dolar arasında değişirken bu ücreti seçilen ev sahiplerinin ödemesi gerekiyor. Ancak şarj istasyonunun getireceği ekstra müşteriler bu gider açığını kolay bir şekilde kapatacaktır.
Tesla'nın elektrikli araçlarla kesintisiz ve uzun yolculuklar yapılabilmesi için harcadığı çaba takdire şayan. İlerleyen dönemlerde hem Super Charger istasyonların artması hem de bu tarz ekstra alternatiflerin oluşturulması herkesin elektrikli araçlarla rahatça seyahate çıkmasının önünü açacaktır.

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Guest-F8946C419 4 yıl
Görseldeki yazı karakterinin adı ne acaba? :)
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SteveMeade 4 yıl
Public_Enemy
Elektrikli arabalar pahalı, artı batarya için kira ödüyorsun, elektriğe zaten ödüyorsun, amortismanı ile beraber fosil yakıtlı araçların misli misli maliyetler sözkonusu. Ve yakın zamanda ucuzlayacak gibi görünmüyor.

Batarya kirasını ne gördüm ne de duydum, kaynak belirtir misin ?
1 Yanıt Yanıtla
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Public_Enemy 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Public_Enemy

Elektrikli arabalar pahalı, artı batarya için kira ödüyorsun, elektriğe zaten ödüyorsun, amortismanı ile beraber fosil yakıtlı araçların misli misli maliyetler sözkonusu. Ve yakın zamanda ucuzlayacak gibi görünmüyor.


Batarya kirasını ne gördüm ne de duydum, kaynak belirtir misin ?

2 sene önce araştırma yaptığımda Renault Fluence z.e ve Renault Kangoo z.e için aylık 79 Euro (250 TL gibi) batarya kirası alıyordu, aylık 200-300 TL'de elektriğe vereceğinizi düşünün. Fluence z.e.'in fiyatı 26 000 € (86.000 TL). Toyota'da benzer bir uygulama yapıyordu ancak aylık kira miktarını şu an hatırlayamıyorum. Fluence'in benzinli, 115 beygirli modeli anahtar teslim 65.000 TL civarı

Tesla'ya gelince, zaten pil kirası alsa ne olur almasa ne olur, o kadar pahalı ki, adam akıllıca bu tür kıyaslamalara girilmemesi için arabayı prestij arabası klasmanına konumlandırmış, dolayısı ile ne ile karşılatıracağın belli değil. Renault ile mi Mercedes ile mi? Çünkü matematik ve mantık ile yapıcağın her değerlendirme bu aracı almama kararı ile sonuçlanır, onlarda satabilmek için prestij vs.. gibi subjektif, sayısal mantıksal karşılığı olmayan kavramlara yönelmişler.
Yani ben bir saat burada rakamla hesapla bu arabayı almamak gerektiğini ispatda etsem adam " ama çok kaliteeeee, bir bakan bir daha bakıyor " vs.. diye mantık ve matematik bilimlerinde bulunmayan unsurlar öne sürerek gidip alabilir, buna birşey yapamazsın.

Oturup iki dakika araştırna yapsaydın keşke.

Gördüğünüz gibi iki dakika değil çok daha fazla araştırma yaptım!!
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fuujitsu 4 yıl
Yerli araba konusunda diyorlardi elektrikli araba prototipi urettik diye. Oysa burdaki yorumlarda cok pahali olduğu söyleniyor. Oyleyse bu yerli araba yurticinde satilamayacak anlamina mi geliyor?




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ozmenakif 4 yıl
Şu an ülkemizde sadece elektrikli değil, başka türlü araba almak da mantıklı değil. %45 ile %135 arası vergi var. Hatta araba dedik ama aslında hiçbirşey almak mantıklı değil. Birçok şeye fiyatı kadar vergi ödüyoruz. Bizim zaten yaşamamız suç. Ölelim en iyisi
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kadirirdem 4 yıl
elektrikli arabalar ucuzlarsa çok iyi olur ve kullanılır yoksa işi zor tesla başta olma üzere tüm Elektirikli araba üreticilerin.
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THUGGER 4 yıl
Cok iyi olmus.
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kaazto28 4 yıl
bu devirde elektrikli araba almak hiç de mantıklı değil tesla nın model s arabasının 2. el fiyatı 400 000 TL istediği kadar az elektrik harcasın, 400 000 TL dile kolay :D amrti etme süresi bilmem kaç yıl, elektrikli araba ne zaaman alınır fozil yakıtlar biter, her yerde yenilenebilir elektrik olayı artarsa o zaman artar işte, yoksa zooooorrrrr
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darkmehmet 4 yıl kaazto28
kaazto28
bu devirde elektrikli araba almak hiç de mantıklı değil tesla nın model s arabasının 2. el fiyatı 400 000 TL istediği kadar az elektrik harcasın, 400 000 TL dile kolay :D amrti etme süresi bilmem kaç yıl, elektrikli araba ne zaaman alınır fozil yakıtlar biter, her yerde yenilenebilir elektrik olayı artarsa o zaman artar işte, yoksa zooooorrrrr

Zaten o arabayı alan tasarruf için almıyor. Üst düzey arabalar arasında yer alıyor. Hani şöyle düşün bunu alacak adam porshe mu alıyım yoksa tesla mı diye düşünen adamlardan. Ama ucuzlarsa tabi çok iyi olur biz de kullanabiliriz
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Public_Enemy 4 yıl
Elektrikli arabalar pahalı, artı batarya için kira ödüyorsun, elektriğe zaten ödüyorsun, amortismanı ile beraber fosil yakıtlı araçların misli misli maliyetler sözkonusu. Ve yakın zamanda ucuzlayacak gibi görünmüyor.
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PsychicPower 4 yıl Public_Enemy
Tesla'da bataryaya kira ödeme olayı geçerli değil.
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umut_baris 4 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

Elektrikli arabalar pahalı, artı batarya için kira ödüyorsun, elektriğe zaten ödüyorsun, amortismanı ile beraber fosil yakıtlı araçların misli misli maliyetler sözkonusu. Ve yakın zamanda ucuzlayacak gibi görünmüyor.

Oturup iki dakika araştırna yapsaydın keşke.


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