Tesla, Airbnb ile işbirliğine giderek şarj istasyonu ağını genişletiyor

Önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak için yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce Avrupa'da açacağı Super Charger istasyonlarının haritasını paylaşan şirketin hedeflerinde Türkiye'de yer alıyordu.

Ancak bu kez farklı bir girişimde bulunan üretici yeni şarj istasyonları için Airbnb ile anlaşma imzaladı. Airbnb'yi bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse bu hizmet dileyen kişilerin evinin boş odalarını kiralamasına imkan veriyor. Boş odalar hıpkı hosteller gibi Airbnb üzerinden sergilenerek gezginlerin beğenisine sunuluyor. Dileyen ziyaretçiler de beğendikleri odaları kiralayarak sayahatleri boyunca konaklama problemini çözmüş oluyorlar.

Tesla'nın bu sisteme etkisi ise artık bazı konaklama yerlerine şarj istasyonu eklenecek olması. Başvuru yapan ev sahipleri arasından konumu ve fiziksel şartları uygun 100 nokta seçilecek. Sonrasında ise dileyen kişiler gezileri sırasında şarj istasyonlarının olduğu yerlere uğrayarak veya konaklayarak araçlarına enerji sağlayabilecekler. Kurulum ücreti 200 ile 900 dolar arasında değişirken bu ücreti seçilen ev sahiplerinin ödemesi gerekiyor. Ancak şarj istasyonunun getireceği ekstra müşteriler bu gider açığını kolay bir şekilde kapatacaktır.

Tesla'nın elektrikli araçlarla kesintisiz ve uzun yolculuklar yapılabilmesi için harcadığı çaba takdire şayan. İlerleyen dönemlerde hem Super Charger istasyonların artması hem de bu tarz ekstra alternatiflerin oluşturulması herkesin elektrikli araçlarla rahatça seyahate çıkmasının önünü açacaktır.