Tesla Autopilot kameraları karlı koşullarda nasıl çalışıyor?

İnsanların otonom sürüşe sahip araçlarla ilgili en büyük endişelerinden biri özellikle karlı olmak üzere kötü koşullarda nasıl performans gösterdiğidir. Tesla, şu anda tam otonom sürüşü sağlayacağını iddia ettiği sensörlerle donatılmış araçları sunan ilk otomobil üreticisi konumunda ve bu nedenle bu tarz problemlerin çözümünü bulmak zorunda.

Bu koşullarda problem olan LiDAR sensörü yerine kameralar ve radar kullanımını tercih eden Tesla, aynı zamanda yeni nesil Autopilot donanımındaki kameralara buz çözücüleri entegre etmek durumunda kaldı. Hatırlayacak olursak Tesla'nın yeni nesil Autopilot donanımıyla birlikte gelen araçların LiDAR sensörüne sahip olmaması kimi çevrelerce eleştrilmişti. Bu konuyla ilgili açıklama yapan şirket CEO'su Elon Musk, radarın kötü hava koşullarına LiDAR'dan daha uygun olduğunu belirtmişti.

Bu durum Tesla'nın niçin görme ağırlıklı bir sistemle desteklenen bir radar anteniyle yola devam ettiğini açıklıyor, ancak sistemdeki kameraların karla kaplanması mümkün olan bir şey. Bunun önüne geçmek adına Tesla onlara buz çözücü eklemiş:

Tesla'nın tüm araçlarnda şu anda 8 kamera yer alırken, ön tarafa bakan 3 adet, her iki yanda da ikişer adet ve arkada bir adet kamera bulunuyor. Daha önceki modellerde de olduğu gibi ön çamurluklardaki Tesla armaları yanında kameralar yer alırken, bu kameralarda üstteki görselde de görüldüğü üzere buz çözücüleri yer alıyor.

Aracın kameralarının termal kamerayla çekilen videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Bu videonun yanısıra bir başka kullanıcının yayınladığı bir başka video da aracın buz çözücüleri hakkında bilgi verirken, o videoda ise ön yüzdeki kameranın buz çözücüsünün araç kullanım halinde olmasa bile çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durumun ise Tesla'nın Autopilot programına yeni eklediği "Çağırma" modu için aracın hazırda beklemesine yönelik gerçekleştiği düşünülüyor.

https://electrek.co/2016/12/20/tesla-autopilot-camera-defrosters-snow/