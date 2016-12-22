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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Autopilot kameraları karlı koşullarda nasıl çalışıyor?

Tesla, yeni nesil Autopilot sistemiyle sunmaya başladığı kameraların zorlu kış koşullarında da çalışmaya devam etmesini sağlamak adına içlerine buz çözücü entegre etmiş. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İnsanların otonom sürüşe sahip araçlarla ilgili en büyük endişelerinden biri özellikle karlı olmak üzere kötü koşullarda nasıl performans gösterdiğidir. Tesla, şu anda tam otonom sürüşü sağlayacağını iddia ettiği sensörlerle donatılmış araçları sunan ilk otomobil üreticisi konumunda ve bu nedenle bu tarz problemlerin çözümünü bulmak zorunda.
Bu koşullarda problem olan LiDAR sensörü yerine kameralar ve radar kullanımını tercih eden Tesla, aynı zamanda yeni nesil Autopilot donanımındaki kameralara buz çözücüleri entegre etmek durumunda kaldı. Hatırlayacak olursak Tesla'nın yeni nesil Autopilot donanımıyla birlikte gelen araçların LiDAR sensörüne sahip olmaması kimi çevrelerce eleştrilmişti. Bu konuyla ilgili açıklama yapan şirket CEO'su Elon Musk, radarın kötü hava koşullarına LiDAR'dan daha uygun olduğunu belirtmişti.
Bu durum Tesla'nın niçin görme ağırlıklı bir sistemle desteklenen bir radar anteniyle yola devam ettiğini açıklıyor, ancak sistemdeki kameraların karla kaplanması mümkün olan bir şey. Bunun önüne geçmek adına Tesla onlara buz çözücü eklemiş:
Tesla'nın tüm araçlarnda şu anda 8 kamera yer alırken, ön tarafa bakan 3 adet, her iki yanda da ikişer adet ve arkada bir adet kamera bulunuyor. Daha önceki modellerde de olduğu gibi ön çamurluklardaki Tesla armaları yanında kameralar yer alırken, bu kameralarda üstteki görselde de görüldüğü üzere buz çözücüleri yer alıyor.
Aracın kameralarının termal kamerayla çekilen videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Bu videonun yanısıra bir başka kullanıcının yayınladığı bir başka video da aracın buz çözücüleri hakkında bilgi verirken, o videoda ise ön yüzdeki kameranın buz çözücüsünün araç kullanım halinde olmasa bile çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durumun ise Tesla'nın Autopilot programına yeni eklediği "Çağırma" modu için aracın hazırda beklemesine yönelik gerçekleştiği düşünülüyor.

https://electrek.co/2016/12/20/tesla-autopilot-camera-defrosters-snow/ Yorum Yaz
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basartenk 2 yıl en beğenilen
Çamurla kaplanırsa ne olacak?
2 Yanıt Yanıtla +9
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1ses1 2 yıl MrKemal17
MrKemal17
1ses1
Elektrikli araçlarda ötv yok . Resmi olarak Türkiyeye girse ve pahalı olduğu için buna istisna olarak %160 vergi dilimine sokarlar.
Önemli olan çevreyi kirletmemesi değil yeterki ötv yi ver doğayı katletsende olur.
ZAten döviz kuru vergiler iyice ulaşılmaz kılıyor normal bir aracı.

Elektrikli araçlarda da ÖTV var sallamayalım.

Motor gücünü baz alarak MAx 15 alınıyor en düşük %3. Kdv den daha düşük . Hiç olmadığı anlamına gelmez ama fiyatında büyük oranda etkilenmediği ortada. Bu yüzden yok diye kestirip attım.
MrKemal171ses1Elektrikli araçlarda ötv yok . Resmi olarak Türkiyeye girse ve pahalı olduğu için buna istisna olarak %160 ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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teneke1236737 2 yıl
Ya her gün Tesla konusu açmak size sünnet mi?
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verag 2 yıl
Bu araçlar acaba ne zaman bizim yollarımızda görülecek ??
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canakkaleli17 2 yıl
mercedes lerin de ön kameralarında var önü karla kapandığı zaman kamera o bölgenin ısıtıcısını kendisi açıp kapatıyor
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kadirirdem 2 yıl
her şey iyide yukarıda ki arkadaşın dediği gibi Çamur olursa ne olacak orası da var...
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Virtual Reality 2 yıl
Tesla arabalarının yan kapı içlerinde, kokpitinde ve stop lambası etrafında kullanılan karbon fiber döşemenin, Türkiye de bir Türk firması tarafından üretildiğini biliyor muydunuz?
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Experimentation 2 yıl
kış gelince teslanın kış haberleri de gelmeye başladı
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DH Misafiri 2 yıl
Trafik ışıkları nasıl sorun olmuyor merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
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SliTheRiNN 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Trafik ışıkları nasıl sorun olmuyor merak ediyorum

Kameralardan gelen verileri derleyip ona göre ne yapması gerektiğine karar veriyor.
tesla.com/... buradan videosunu izleyebilirsiniz.

Ben daha çok olağanüstü durumlarda vereceği tepkileri merak ediyorum.
-Mesela sensörlere aniden çamur sıçraması veya yoldaki poşet kağıt vb. şeylerin sensörleri aniden kapatması.
-Birinin aniden makas atarak önünüze kırması.
-Kazanın kaçınılmaz olduğu durumlarda vereceği tepkiler...
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1ses1 2 yıl
Elektrikli araçlarda ötv yok . Resmi olarak Türkiyeye girse ve pahalı olduğu için buna istisna olarak %160 vergi dilimine sokarlar.
Önemli olan çevreyi kirletmemesi değil yeterki ötv yi ver doğayı katletsende olur.
ZAten döviz kuru vergiler iyice ulaşılmaz kılıyor normal bir aracı.
2 Yanıt Yanıtla +1
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MrKemal17 2 yıl 1ses1
1ses1
Elektrikli araçlarda ötv yok . Resmi olarak Türkiyeye girse ve pahalı olduğu için buna istisna olarak %160 vergi dilimine sokarlar.
Önemli olan çevreyi kirletmemesi değil yeterki ötv yi ver doğayı katletsende olur.
ZAten döviz kuru vergiler iyice ulaşılmaz kılıyor normal bir aracı.

Elektrikli araçlarda da ÖTV var sallamayalım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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sniper23 2 yıl 1ses1
1ses1

Elektrikli araçlarda ötv yok . Resmi olarak Türkiyeye girse ve pahalı olduğu için buna istisna olarak %160 vergi dilimine sokarlar.

Önemli olan çevreyi kirletmemesi değil yeterki ötv yi ver doğayı katletsende olur.

ZAten döviz kuru vergiler iyice ulaşılmaz kılıyor normal bir aracı.

Doviz kuru çok az etki eder. Arabaların çoğu Türkiye'de üretiliyor, bunların parçalarıda genelde Ankara OSTIM'de üretiliyor tabi motor dahil mi bilmiyorum. Burda sorun vergiler ne yazık ki, bir de fabrikadan çıkış fiyatı. Fabrikadan Doviz kuru ile mi çıkıyor onu da bilmiyorum.
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basartenk 2 yıl en beğenilen
Çamurla kaplanırsa ne olacak?
2 Yanıt Yanıtla +9
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V4LKyR 2 yıl basartenk
basartenk

Çamurla kaplanırsa ne olacak?

Uyarı verir, sen de alırsın eline bir kova su ile fırça, arabanı temizlersin. Bunu düşünmek çok zor olmasa gerek.
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umut_baris 2 yıl basartenk
basartenk
Çamurla kaplanırsa ne olacak?

Çamur ısınınca kurur düşer.
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aycibin 2 yıl
elektrikli araçlarda menzilin en az 500km civarı olması bu yüzden önemli.soğuk havalarda fazladan kullanım olacağı gibi soğukta piller çok çabuk deşar olur ve menzil en az yarı yarıya düşer.
resistanslar baya iyiymiş.bir de bu elektrikli araçların kliması karlı havada arabaya bindiğin gibi sıcak üfler heralde.
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PsychicPower 2 yıl aycibin
Menzilin yarı yarıya düşmesini nereden çıkardınız bilmiyorum ama, gerçekte sadece %10-15 kadar düşüyor o da en fazla. Tesla'nın sitesinde veriler duruyor ben hatırladığım kadarıyla söyledim.
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