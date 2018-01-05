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Tesla, Avrupa'da Semi siparişlerini açtı

Tesla elektrikli tırı Semi'nin rezervasyon alımlarını Avrupa pazarına açtı. Marka ilk etapta elektrikli tır için İngiltere, Hollanda ve Norveç pazarlarını seçti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla, Avrupa'nın üç ülkesinde elektrikli tırı Semi'nin rezervasyon defterini açtı. Tesla rezervasyonlar için İngiltere, Hollanda ve Norveç'i seçti.
Modelin Avrupa'lı ilk müşterisi de çok geçmeden belli oldu. Norveçli şirket Asko, 10 adet Tesla Semi rezervasyonunda bulunurken, siparişleri tamamlamak için aracın daha fazla detayını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Firma şu ana kadar Amerika'da tek seferde en fazla 125 adetlik sipariş almıştı.
ABD ve Kanada'dan şu ana kadar yüzlerce Semi siparişi alan Tesla, araçların teslimatına 2019'un son döneminde başlama sözü veriyor. Elektrikli tırın Avrupa versiyonunun daha sonrasında teslim edilmeye başlanması planlanırken, bu versiyonun Avrupa kurallarına uygun olması için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyup duymayacağı ise şimdilik bir soru işareti.
İki farklı batarya tipiyle gelen Tesla Semi, seçime göre 480 km veya 800 km menzil sunacak. Düşük menzilli versiyonun İngiltere'de 110 bin sterline mal olması beklenirken, uzun menzilli olan ise 140 bin sterline mal olacak.

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labtek38 1 yıl
Model 3 leri bekliyoruz önce ama adam sürekli ısırıyor yutamıyor :D . Daha semi'nin adı yeni çıktı şim di de pick up yapıcaz demiş. Hele bir model 3 leri yetirştirin.
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RhiFaT 1 yıl
Nakliyeciliği bilen biri olarak diyorum ki bu araba çok iş yapar Türkiye’de
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The Balance 1 yıl RhiFaT
Araba denilince biraz şaşırdım. Biz de arabanın anlamı gözümüzde farklı canlandığı için kaynaklanıyor.
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cocainbar 1 yıl
800km menzil elektrikli bir tir icin cok cok iyi. Fiyatida gayet uygun. Tek handikap teslim suresi 2 yila yakin. Bu donemde keske pil teknolojisinde bir gelisme olsada 1200-1500km menzil sunsa.
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BekirARSLAN 1 yıl
Tr pazarında satış olsaydı kesinlikle 800 km menzilli versiyonunu alırdım iyi iş yapar :)
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kadirirdem 1 yıl
Bu tıra iyi talep var,iyi satış yapacak anlaşılan
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