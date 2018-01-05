Tesla, Avrupa'da Semi siparişlerini açtı

Tesla, Avrupa'nın üç ülkesinde elektrikli tırı Semi'nin rezervasyon defterini açtı. Tesla rezervasyonlar için İngiltere, Hollanda ve Norveç'i seçti.

Modelin Avrupa'lı ilk müşterisi de çok geçmeden belli oldu. Norveçli şirket Asko, 10 adet Tesla Semi rezervasyonunda bulunurken, siparişleri tamamlamak için aracın daha fazla detayını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Firma şu ana kadar Amerika'da tek seferde en fazla 125 adetlik sipariş almıştı.

ABD ve Kanada'dan şu ana kadar yüzlerce Semi siparişi alan Tesla, araçların teslimatına 2019'un son döneminde başlama sözü veriyor. Elektrikli tırın Avrupa versiyonunun daha sonrasında teslim edilmeye başlanması planlanırken, bu versiyonun Avrupa kurallarına uygun olması için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyup duymayacağı ise şimdilik bir soru işareti.

İki farklı batarya tipiyle gelen Tesla Semi, seçime göre 480 km veya 800 km menzil sunacak. Düşük menzilli versiyonun İngiltere'de 110 bin sterline mal olması beklenirken, uzun menzilli olan ise 140 bin sterline mal olacak.