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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Juniper Networks’ün teknoloji liderini transfer etti

Tesla, uzun süredir boş duran CIO(Bilişim Kurulu Başkanı) pozisyonuna Juniper Networsk’te CTO(Baş Teknoloji Sorumlusu) görevini yürüten Gary Clark’ı getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, Juniper Networks’ün teknoloji liderini transfer etti
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Geçtiğimiz yıl ocak ayında Tesla’nın önemli isimlerinden CIO görevini yürüten Jay Vijayan, kendi şirketini kurmak için görevinden ayrılmış ve Tesla birkaç kısa süreli isim dışında CIO’luk koltuğuna bir yıldan uzun bir süredir kimseyi oturtmamıştı. Vijayan’la birlikte bilişim teknolojileri bölümünde şirketin kurumsal kaynak planlamasını oluşturan Guru Sankararaman gibi çok sayıda önemli isim de görevinden ayrılınca şirketin özel bir değer verdiği bu bölüm zayıf bir hal almaya başlamıştı.

Model 3’ün piyasaya sürülmesine aylar kala artan işgücünü desteklemek için son 1 yıldır bilişim teknolojileri bölümüne ciddi yatırımlar yapan Tesla sonunda bu bölümün yeni liderini buldu. Daha önce 2011 ve 2016 yılları arasında ünlü ağ ekipmanları geliştiricisi Juniper Networks’ta  CIO ve CTO pozisyonlarında görev alan Gary Clark, Linkedln profiline şubattan beri Tesla’da CIO görevini üstlendiğini ekledi. Şirketin üst üste yara alan bilişim teknolojileri bölümünün başına böylesine tecrübeli bir ismi oturtması hem Tesla’nın geleceği için hem de bilişim teknolojileri konularında Tesla ile ortak ürünler ortaya koyması beklenen SpaceX için oldukça sevindirici bir haber.

CEO Ortaklığından Daha Fazlası

Electrec.co’nun aktardığı bilgilere göre Elon Musk’ın  CEO’luğunu yaptığı Tesla ve SpaceX şirketleri arasında bir CEO paylaşımının ötesinde ortak hareket etme ve işbirliği mekanizması var. Birlikte bilişim teknolojileri ekipmanları geliştiren iki şirket önümüzdeki yıldan itibaren kullanılacak kurumsal mühendislik sistemi oluşturma konusunda da beraber hareket ediyor. Bu yeni mühendislik sistemi ile iki şirket SpaceX’in fırlattığı roketlerin enerji kaynağının üretiminden nakliye aşamasına kadar birlikte hareket edecek.

Bu iki şirketin ortak faaliyetlerinde önemli bir yükü omuzlayacak olan Gary Clark’ın daha önce çok kısa süreli CIO koltuğunda bulunan isimlerin aksine uzun yıllar Tesla için çalışması bekleniyor.


https://electrek.co/2017/03/07/tesla-it-spacex-chief-information-officer/#more-39057 Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Birazdan insanlar gelir ve yine Tesla haberi, günlük tesla haberimi okudum vb ithamlarla yaklaşır. Neyse yine ucundan teknolojiyle alakası var sonuçta laf etmemek lazım. Hayırlısı olsun.
Birazdan insanlar gelir ve yine Tesla haberi, günlük tesla haberimi okudum vb ithamlarla yaklaşır. Neyse yine ucundan teknolojiyle alakası var sonuçta laf etmem...
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Tesla haber
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senged 2 yıl
Gunluk tesla haberimi okudum.
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axaxa 2 yıl
Yine bir tesla haberi.
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Birazdan insanlar gelir ve yine Tesla haberi, günlük tesla haberimi okudum vb ithamlarla yaklaşır. Neyse yine ucundan teknolojiyle alakası var sonuçta laf etmemek lazım. Hayırlısı olsun.
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