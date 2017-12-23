Volkswagen, elektrikli vanı e-Crafter'ın teslimatına başladı

Günümüzde elektrikli bir van almak isterseniz piyasada pek fazla seçenek yer almıyor. Nissan'ın NV200 tamamen elektrikli van modeliyle piyasayı tamamen domine ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Volkswagen ve Daimler bu pazarda Nissan'ı yalnız bırakmaya pek de niyetli değil.

Geçtiğimiz yıl Crafter modeli üzerine geliştirilen e-Crafter isimli elektrikli bir van duyuran Volkswagen Ticari Araçlar, araçların testler için kullanılması için teslimatlara başlamış durumda. Aracı 2017 yılında pazara süreceğini duyurmuş olan firmanın bu adımla birlikte bir nevi sözünü tuttuğunu söylemek mümkün.

Müşteriler tarafından şu anki etapta yalnızca bir test programında kullanılacak olan e-Crafter'ın bu ilk üretim araçları, "uluslararası büyük müşterilerden oluşan bir grup" tarafından Volkswagen Ticari Araçlar'ın Hannover'daki genel merkezinden teslim alınmış durumda.

Test programının 2018 ortalarına kadar sürmesi beklenirken, Volkswagen Ticari Araçlar yönetim kurulu başkanı Dr Eckhard Scholz, yeni e-Crafter'ın müşteriler ile birlikte müşteriler için özel olarak geliştirildiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan versiyona göre biraz daha farklı teknik özelliklere sahip olan güncel versiyonda li-ion bataryanın kapasitesi 35.8 kWh'a düşürülmüş. Bu düşüşle birlikte aracın menzili de 160 kilometreye inerken, araç son sürat olarak 90 km/h hıza çıkabiliyor. Aracın bu yönüyle şehir içinde çalışan teslimat firmaları, enerji tedarikçileri, ticaret şirketleri ve günlük 70-100 km arası yol yapan diğer firmalar için uygun olduğunu söyleyebiliriz.