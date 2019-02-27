Tesla Model 3'ün rakibi Polestar 2 tanıtıldı: 500 km sürüş menzili

500 km sürüş menzili
Aracın tabanına yerleştirilen bataryada 27 farklı modüle pay edilmiş toplam 324 pil hücresi bulunuyor. Bu batarya araçtaki şasinin bükülmezliğine destek olurken, aynı zamanda gürültü, titreşim ve sertlik seviyelerini de düşürüyor. Zira mühendisler, Polestar 2’nin kabinine yansıyan yol sesinin 3.7 dB’e kadar düşürüldüğünün altını çiziyor. Bu da standart bir ICE otomobile kıyasla %50 civarında bir düşüş anlamına geliyor.
Performans paketiyle desteklenen dinamik şasi
Yerden yüksekliğiyle crossover modelleri andıran Polestar 2’nin tasarımında Volvo’dan alışık olduğumuz “Thor’un çekici” şeklindeki farlar dikkat çekiyor. Arka tarafta ise stop lambaları uzun bir LED şerit ile birbirine bağlanıyor. Diğer elektrikli araçlardaki gibi gömülü kapı kolları tercih edilmeyen araçta Öhlins amortisörler, Brembo frenler ve 20 inç dövme alüminyum jantlarla desteklenen dinamik bir şasi bulunuyor. Altın rengi emniyet kemerleri ve fren kaliperleri de Polestar imzası taşıyor.
Android temelli bilgi-eğlence sistemine sahip ilk araç
Polestar 2, Android temelli bilgi-eğlence sistemine sahip ilk üretim aracı olma özelliği taşıyor. Bu sistem, konsolun merkezine dikey olarak yerleştirilen 11 inçlik dokunmatik ekran üzerinden veya sesli komut ile kontrol edilebiliyor. Google Asistan ve Google Haritalar’ın kullanılabildiği sistemde Google Play Store üzerinden tüm uygulamalar indirilip kullanılabiliyor. Sesli komut özelliğiyle en yakın şarj istasyonları bulma, Spotify’da müzik oynatma ve navigasyonu açma gibi pek çok işlem yapılabiliyor. Android tabanlı bu sisteme tüm akıllı telefonlar bağlanabiliyor.
Yeni Pixel LED teknolojisiyle sürekli uzun far kullanımı
Polestar 2’nin diğer dikkat çekici özellikleri arasında yeni Pixel LED teknolojisine sahip farlar bulunuyor. Farların her birinde 84 adet pixel LED bulunuyor ve kullanılan yakınlık sensörü sayesinde ışığı karşıdan gelen araçlara yansıtmıyor. Bu sayede uzun farlar sürekli kullanılabiliyor. Ayrıca çerçevesiz yan aynalar da aracın aerodinamik yapısını güçlendiriyor.
Tesla Model 3 ile rekabet edebilecek tek araç olarak nitelenen Polestar 2’nin Avrupa’daki başlangıç fiyatı 39 bin 900 euro olacak. Fakat üretimin ilk 12 ayı müşteriler yalnızca “Launch Edition” versiyonunu satın alabilecek. Bunun da fiyatı 59 bin 900 euro olacak.
https://www.polestar.com/press-release/2019/02/27/polestar-reveals-new-polestar-2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oksijen hazir vergisizken, ben bir iki soluk fazla alaymaya cikayim...
"o incecik zarftan neler cikiyor neler ?"
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HABERİN ETİKETLERİ
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