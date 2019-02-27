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Tesla Model 3'ün rakibi Polestar 2 tanıtıldı: 500 km sürüş menzili

Volvo'nun elektrikli araçlardan sorumlu alt markası ilk elektrikli otomobili Polestar 2'yi tanıttı. Toplamda 408 beygir güç üreten iki elektrikli motora sahip aracın 500 km menzili bulunuyor.
2 ay
4,1b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model 3'ün rakibi Polestar 2 tanıtıldı: 500 km sürüş menzili
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Tanıtılan konseptler, paylaşılan ipucu görselleri ve en büyük rakibi Tesla Model 3 ile yapılan karşılaştırmalarla geçen uzunca bir sürecin ardından Volvo’nun ilk elektrikli aracı Polestar 2 nihayet tanıtıldı. İsveçli üreticinin elektrikli araçlardan sorumlu alt markası Polestar tarafından üretilecek elektrikli fastback modelin neler sunduğuna gelin hep birlikte bakalım.

500 km sürüş menzili 

5 kapılı fastback formunda karşımıza çıkan Polestar 2’nin ön ve arka aksında iki ayrı elektrik motoru bulunuyor. Her biri 150 kW güce sahip bu motorlar toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm tork üretiyor. Bu güçlü motorları destekleyen 78 kWh’lık batarya Polestar 2’nin WLTP’ye göre 500 km sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor. Tüm bu değerlerle birlikte Polestar 2’nin 0-100 km/s hızlanması 5 saniyeden daha az sürüyor.

Aracın tabanına yerleştirilen bataryada 27 farklı modüle pay edilmiş toplam 324 pil hücresi bulunuyor. Bu batarya araçtaki şasinin bükülmezliğine destek olurken, aynı zamanda gürültü, titreşim ve sertlik seviyelerini de düşürüyor. Zira mühendisler, Polestar 2’nin kabinine yansıyan yol sesinin 3.7 dB’e kadar düşürüldüğünün altını çiziyor. Bu da standart bir ICE otomobile kıyasla %50 civarında bir düşüş anlamına geliyor.

Performans paketiyle desteklenen dinamik şasi 

Yerden yüksekliğiyle crossover modelleri andıran Polestar 2’nin tasarımında Volvo’dan alışık olduğumuz “Thor’un çekici” şeklindeki farlar dikkat çekiyor. Arka tarafta ise stop lambaları uzun bir LED şerit ile birbirine bağlanıyor. Diğer elektrikli araçlardaki gibi gömülü kapı kolları tercih edilmeyen araçta Öhlins amortisörler, Brembo frenler ve 20 inç dövme alüminyum jantlarla desteklenen dinamik bir şasi bulunuyor. Altın rengi emniyet kemerleri ve fren kaliperleri de Polestar imzası taşıyor.

Android temelli bilgi-eğlence sistemine sahip ilk araç 

Polestar 2, Android temelli bilgi-eğlence sistemine sahip ilk üretim aracı olma özelliği taşıyor. Bu sistem, konsolun merkezine dikey olarak yerleştirilen 11 inçlik dokunmatik ekran üzerinden veya sesli komut ile kontrol edilebiliyor. Google Asistan ve Google Haritalar’ın kullanılabildiği sistemde Google Play Store üzerinden tüm uygulamalar indirilip kullanılabiliyor. Sesli komut özelliğiyle en yakın şarj istasyonları bulma, Spotify’da müzik oynatma ve navigasyonu açma gibi pek çok işlem yapılabiliyor. Android tabanlı bu sisteme tüm akıllı telefonlar bağlanabiliyor.

Yeni Pixel LED teknolojisiyle sürekli uzun far kullanımı

Polestar 2’nin diğer dikkat çekici özellikleri arasında yeni Pixel LED teknolojisine sahip farlar bulunuyor. Farların her birinde 84 adet pixel LED bulunuyor ve kullanılan yakınlık sensörü sayesinde ışığı karşıdan gelen araçlara yansıtmıyor. Bu sayede uzun farlar sürekli kullanılabiliyor. Ayrıca çerçevesiz yan aynalar da aracın aerodinamik yapısını güçlendiriyor.

Tesla Model 3 ile rekabet edebilecek tek araç olarak nitelenen Polestar 2’nin Avrupa’daki başlangıç fiyatı 39 bin 900 euro olacak. Fakat üretimin ilk 12 ayı müşteriler yalnızca “Launch Edition” versiyonunu satın alabilecek. Bunun da fiyatı 59 bin 900 euro olacak.


https://www.polestar.com/press-release/2019/02/27/polestar-reveals-new-polestar-2 Yorum Yaz
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face1tr 2 ay en beğenilen
iyi de bu çok iyi, çarşı pazar karışır
Yanıtla +33
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sadrag 2 ay
Bu tarz karşılaştırmalarda Tesla'nın otonom sürüşü pek dikkate alınmıyor nedense.. Çok bilgi sahibi değilim ama henüz Tesla'nın seviyesine ulaşabilmiş bir aracın piyasaya sürüldüğünü sanmıyorum. Her ne kadar birkaç kere ertelense de tam otonom sistem kullanıma sunulduğunda Teslanın en sağlam kozlarından biri olacak bence..
Bu tarz karşılaştırmalarda Tesla'nın otonom sürüşü pek dikkate alınmıyor nedense.. Çok bilgi sahibi değilim ama henüz Tesla'nın seviyesine ulaşabilmiş bir aracı...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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histogram 2 ay
Tasarımda olayı bitirmişler. Eski arabalarıda güzeldi ama yeni tasarım anlayışı efsane
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scorpion20 2 ay
rekabet iyidir
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haberelectro 2 ay
TITRE TESLA
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aLLyC 2 ay
Ruyanizda gorursunuz... Bari Volvo'ya yazalim da Oksijen veya Su ile calisan araba yapmasinlar.
Oksijen hazir vergisizken, ben bir iki soluk fazla alaymaya cikayim...
"o incecik zarftan neler cikiyor neler ?"
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Polestar191 2 ay
Namı diğer elektrikli s40 şaka biryana volvonun cma platformu yeni s40,veyahut v40 için tasarlanmıştı nasıl model 3 e rakip oluyor bilmiyorum aynı platformlu xc40 ı c suv segmentine koydular
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haberelectro 2 ay Polestar191
CMA moduler platform sonucta. Her sekle uyuyor. XC40 da vardi sadece.
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Witcher3 2 ay
Passat alırım daha iyi
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Askaparta 2 ay
Araba adamdan güzel. Bu arabadan elektrik alınır.
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MHEC 2 ay
Hem iyi tasarımı hemde verimliliği bir araya getiren bir otomobil olmuş, Volvo sonuçta.
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Fenomenon 2 ay
60bin avro iyi para. Bizim için hayal bunlar.
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AirSupport 2 ay
Tasarımda Tesla’yı bitirir.
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bulentcandan 2 ay
Avrupa insanları için bu araca ulaşmak gerçekte bir adım, bizim için rüyada bir adım.
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