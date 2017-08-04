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Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı

Arayüzü tasarımcısı Andrew Goodlad, Tesla Model 3'te yer alan 15 inçlik dokunmatik ekran arayüzünün interaktif bir kopyasını oluşturdu. Model 3'ün kullanıcı arayüzünü deneyimlemeniz artık mümkün...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen haftaki teslimat organizasyonunun ardından, Tesla'nın etkinliğe katılanlara sunduğu sürüş deneyimiyle ilgili videolar gelmeye başladı. Bunların çoğu şimdiye kadar yalnızca birkaç fotoğrafta görebildiğimiz, 15 inçlik dokunmatik ekranının arayüzüne odaklanmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti"
İnsanlar, Model 3'ün Model S'ten farklı olarak merkezi bir yatay ekrana sahip olması nedeniyle kullanıcı arayüzünün nasıl olacağını merak ediyorlar. Tesla fanı ve aynı zamanda UX/UI tasarımcısı olan Andrew Goodlad, yayınlanan videolardan yararlanarak internet üzerinden kurcalayabileceğiniz interaktif bir Tesla Model 3 kullanıcı arayüzü oluşturmayı başardı.

Model 3 arayüzü sürekli güncelleniyor

Arayüzün henüz tamamlanmadığını belirtelim. Dolayısıyla final ürünün neye benzeyeceğini kesin olarak yansıtmıyor. Sadece videolarda gördüğümüz bilgiler temel alınarak oluşturulmuş. Şimdilik tüm ikonlara tıklanamıyor ancak Model 3'ün bilgilendirme ekranının nasıl olduğunu yüksek çözünürlükte görmemize ve interaktif şekilde deneyimlememize yettiğini söyleyebiliriz.
Ayrıca, Goodlad aktif olarak güncellemeler yapıyor ve arayüzü gösteren videolar ortaya çıktıkça ekleme yapmaya devam edecek. En ilgi çekici kısım ise sol alt köşedeki "otomobil ayarları" menüsü. Bu bölümden direksiyon modu, ayna ayarlamaları, autopilot gibi tüm alt menüleri ve seçenekleri görebilirsiniz. Tesla Model 3'ün interaktif arayüzünü buraya tıklayarak deneyimlemeniz mümkün.

https://projects.invisionapp.com/share/DPCUX2ETA#/246644259_Parked Yorum Yaz
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OsbourneReynolds 2 yıl en beğenilen BekiRoRo
BekiRoRo

Vites kolu yok sanırım

Uğraşırsan belki bir ihtimal benzin deposunun yerini tahmin edebilirsin.
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Asami Zdrenka 2 yıl
Daha binmeden arabayı bozdum
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deniz006 2 yıl
hırsızlar bunu tablet sanıp camı kırıp almaya calışır baktılar gelmiyor abanıp koparırlar eve götürüp baktıklarında altında bir dünya kablo görürler ellerinde patlar yanii
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They Killed Kenny 2 yıl
Yeni arabalar gittikçe karmaşıklaşıyor ya eskiden bir sinyal kolu bir silecek biner giderdin. Şimdi arabadaki farı açmak için 50 takla atıyorsun yok koldan ayarla yok düğmeden çevir
Bunun ekranda çok kullanışlı gelmedi nedense.
1 Yanıt Yanıtla
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rorschach_ 2 yıl They Killed Kenny
They Killed Kenny
Yeni arabalar gittikçe karmaşıklaşıyor ya eskiden bir sinyal kolu bir silecek biner giderdin. Şimdi arabadaki farı açmak için 50 takla atıyorsun yok koldan ayarla yok düğmeden çevir
Bunun ekranda çok kullanışlı gelmedi nedense.

2011 model hafif ticarimiz var farı 2011 de açtık öyle duruyor
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Amd64x2 2 yıl
"monitör"ün önüne birde klavye mouse koysaymış bari.
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Kerim5100 2 yıl
Haydaaaaa
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Asami Zdrenka 2 yıl
Daha binmeden arabayı bozdum
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BekiRoRo 2 yıl
Vites kolu yok sanırım
1 Yanıt Yanıtla
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OsbourneReynolds 2 yıl BekiRoRo
BekiRoRo

Vites kolu yok sanırım

Uğraşırsan belki bir ihtimal benzin deposunun yerini tahmin edebilirsin.
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