Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı

Geçen haftaki teslimat organizasyonunun ardından, Tesla'nın etkinliğe katılanlara sunduğu sürüş deneyimiyle ilgili videolar gelmeye başladı. Bunların çoğu şimdiye kadar yalnızca birkaç fotoğrafta görebildiğimiz, 15 inçlik dokunmatik ekranının arayüzüne odaklanmış durumda.

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merkezi bir yatay ekrana sahip olması nedeniyle kullanıcı arayüzünün nasıl olacağını merak ediyorlar. Tesla fanı ve aynı zamanda UX/UI tasarımcısı olan Andrew Goodlad, yayınlanan videolardan yararlanarak internet üzerinden kurcalayabileceğiniz interaktif bir Tesla Model 3 kullanıcı arayüzü İnsanlar, Model 3'ün Model S'ten farklı olaraksahip olması nedeniyle kullanıcı arayüzünün nasıl olacağını merak ediyorlar. Tesla fanı ve aynı zamandatasarımcısı olan, yayınlanan videolardan yararlanarak internet üzerinden kurcalayabileceğinizbir Tesla Model 3 kullanıcı arayüzü oluşturmayı başardı.

Model 3 arayüzü sürekli güncelleniyor

Arayüzün henüz tamamlanmadığını belirtelim. Dolayısıyla final ürünün neye benzeyeceğini kesin olarak yansıtmıyor. Sadece videolarda gördüğümüz bilgiler temel alınarak oluşturulmuş. Şimdilik tüm ikonlara tıklanamıyor ancak Model 3'ün bilgilendirme ekranının nasıl olduğunu yüksek çözünürlükte görmemize ve interaktif şekilde deneyimlememize yettiğini söyleyebiliriz.

güncellemeler yapıyor ve arayüzü gösteren videolar ortaya çıktıkça ekleme yapmaya devam edecek. En ilgi çekici kısım ise sol alt köşedeki "otomobil ayarları" menüsü. Bu bölümden direksiyon modu, ayna ayarlamaları, autopilot gibi tüm alt menüleri ve seçenekleri görebilirsiniz. Tesla Model 3'ün interaktif arayüzünü Ayrıca, Goodlad aktif olarakyapıyor ve arayüzü gösteren videolar ortaya çıktıkçadevam edecek. En ilgi çekici kısım ise sol alt köşedeki "" menüsü. Bu bölümden direksiyon modu, ayna ayarlamaları,tüm alt menüleri ve seçenekleri görebilirsiniz. Tesla Model 3'ün interaktif arayüzünü buraya tıklayarak deneyimlemeniz mümkün.

https://projects.invisionapp.com/share/DPCUX2ETA#/246644259_Parked