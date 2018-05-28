Tesla, Model 3'ün fren sorununu güncelleme ile çözecek

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Kullanıcı odaklı testleriyle bilinen Consumer Reports (CR), geçtiğimiz hafta Tesla Model 3’ü pek çok açıdan değerlendirmeye almış ve fren mesafesi konusunda can sıkıcı sonuçlar elde ettiklerini dile getirmişti. Konuyla ilgili hızlı bir araştırma yapan Tesla, sorunun kaynağını bulduklarını ve bir yazılım güncellemesiyle üstesinden geleceklerini açıkladı.

Tesla Model 3, Consumer Reports’un gerçekleştirdiği testlerde fren mesafesi konusunda adeta sınıfta kalmıştı. Yetkililer, 46 metrede durabilen araç için “modern araçlar arasında en kötü sonuca sahip” yorumunda bulunmuşlardı. Tesla ise konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada kendi test sonuçlarını hatırlatarak Model 3’ün 40 metre fren mesafesine sahip olduğunu, çeşitli etkenlerin sonucu olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtmişti.

Yapılan açıklama sonrasında Elon Musk devreye girdi ve Model 3’ün “ABS kalibrasyon algoritmasında” bir sorun tespit edildiğini dile getirdi. Musk, fren mesafesi konusunda tutarsız sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bu sorunu ortadan kaldıracak bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Güncellemenin fren mesafesini 6 metre civarında kısaltacağını belirten Musk, Consumer Reports’a da bu önemli değerlendirmesi için teşekkür etti.