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Tesla, Model 3'ün fren sorununu güncelleme ile çözecek

Consumer Reports, geçtiğimiz hafta Tesla Model 3'ü test etmiş ve fren mesafesi konusunda sınıfta kaldığını belirtmişti. Elon Musk, araçtaki sorunu bulduklarını ve güncelleme ile çözeceklerini açıkladı
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Model 3'ün fren sorununu güncelleme ile çözecek
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Kullanıcı odaklı testleriyle bilinen Consumer Reports (CR), geçtiğimiz hafta Tesla Model 3’ü pek çok açıdan değerlendirmeye almış ve fren mesafesi konusunda can sıkıcı sonuçlar elde ettiklerini dile getirmişti. Konuyla ilgili hızlı bir araştırma yapan Tesla, sorunun kaynağını bulduklarını ve bir yazılım güncellemesiyle üstesinden geleceklerini açıkladı.

Tesla Model 3, Consumer Reports’un gerçekleştirdiği testlerde fren mesafesi konusunda adeta sınıfta kalmıştı. Yetkililer, 46 metrede durabilen araç için “modern araçlar arasında en kötü sonuca sahip” yorumunda bulunmuşlardı. Tesla ise konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada kendi test sonuçlarını hatırlatarak Model 3’ün 40 metre fren mesafesine sahip olduğunu, çeşitli etkenlerin sonucu olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtmişti.

Yapılan açıklama sonrasında Elon Musk devreye girdi ve Model 3’ün “ABS kalibrasyon algoritmasında” bir sorun tespit edildiğini dile getirdi. Musk, fren mesafesi konusunda tutarsız sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bu sorunu ortadan kaldıracak bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Güncellemenin fren mesafesini 6 metre civarında kısaltacağını belirten Musk, Consumer Reports’a da bu önemli değerlendirmesi için teşekkür etti.


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labtek38 11 ay Boragungoren
Sen de haklısın 😅
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haberelectro 11 ay
Oncesi : Ama 40 metrede durdu itiraz ediyorum.
Sonrasi : Guncelleme yapacaz...
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labtek38 11 ay
Alınmaya değer versiyonu 4x4 ve büyük pilli olanı diye düşünüyorum. O da TR ye yaklaşık 500 bin TL ye gelecek. Adamlar bunu alınabilir versiyon olarak yaptı güya.
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Zaym1n 11 ay labtek38
Model 3, 35 bin dolardan başlıyor. Adamlar alınabilir yapmışta ekonomisi düzgün olan ülkeler için geçerli bu durum, en düşük modelini direkt hiç bir vergi ve diğer masraf eklemeden türk lirasına çevirdiğinde zaten 160 bin lira yapıyor daha buna vergiler, ülkeye taşıma/satış maliyeti, araç opsiyonları eklenince o fiyatlara çıkması çok çok normal.
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Boragungoren 11 ay labtek38
Adam memleketine alınabilir fiyattan veriyor dolar artmışsa adamın suçu ne.
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